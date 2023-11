Semaine internationale du dépistage - L'accès au dépistage, étape cruciale à la prise en charge de sa santé sexuelle

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) et la Fondation québécoise du sida soulignent le lancement de la 4e édition de la Semaine internationale du dépistage qui débute aujourd'hui et se termine le 26 novembre prochain avec un appel à la diversification, à la bonification et à la pérennisation de l'accès au dépistage du VIH et des autres ITSS.

En 2022, lors de la 24e conférence internationale sur le sida, Jean-Yves Duclos, alors ministre de la Santé du Canada, a annoncé la mise en place d'un programme d'accès gratuit à l'autotest du VIH par l'entremise des organismes communautaires canadiens de lutte contre le VIH. Cette initiative, qui se termine le 31 mars 2024, permet de rejoindre les populations à haut risque d'infection au VIH ainsi que les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne fréquentent pas les institutions du réseau de la santé. Dans la lutte contre le VIH, il est crucial de rejoindre ces populations. Ainsi, nous demandons la pérennisation de ce programme afin d'assurer, en tout temps, un accès équitable à cette nouvelle méthode de dépistage.

Quant à la bonification de l'accès au dépistage, nous demandons l'habilitation des interventant·es communautaires pour administrer des tests rapides de dépistage du VIH et autres ITSS comme porte d'accès alternative au réseau de la santé et des cliniques privées. Cette approche, implantée dans plusieurs pays, dont la France, le Maroc, l'Équateur et la République dominicaine, et aussi dans la province de l'Ontario, permettrait de bonifier et pérenniser l'accès au dépistage, d'alléger le réseau de la santé et aussi de multiplier les accès au dépistage pour toute personne désirant se faire dépister. Si cette possibilité avait existé durant la pandémie de COVID-19, elle aurait permis de maintenir l'offre de dépistage faisant en sorte que le nombre de tests de dépistage du VIH enregistré en 2020 n'aurait pas été de 18 % inférieur au nombre de tests réalisé en 2019.

L'ONUSIDA a établi des cibles pour l'élimination de la transmission du VIH dans le monde, dont, entre autres, l'objectif d'avoir 95 % des personnes vivant avec le VIH conscientes de leur statut d'ici 2025. Au Canada, en 2020, c'était 90 % de cette population qui avait obtenu leur diagnostic. Avec des outils et des approches telles que la distribution gratuite d'autotests et le dépistage communautaire, nous augmentons les chances d'atteindre cet objectif. Sans compter qu'ainsi nous favorisons la santé sexuelle de tout le monde.

À propos de la COCQ-SIDA

Regroupement d'organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, soutient et consolide l'action communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l'ensemble des populations fortement touchées par l'épidémie. COCQ-SIDA est membre fondatrice de Coalition PLUS, un regroupement international d'organismes communautaires de lutte contre le VIH.

À propos de la Fondation québécoise du sida

La Fondation Québécoise du Sida est une organisation à but non lucratif qui œuvre depuis plus de 30 ans à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/Sida et à la prévention de la transmission du VIH.

À propos de la semaine internationale du dépistage

La Semaine internationale du dépistage est une campagne mondiale de promotion du dépistage du VIH, des hépatites et des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) organisée pour la quatrième année consécutive par Coalition PLUS, réseau international d'organismes communautaires présent dans 53 pays. Cette campagne vise notamment à rattraper le retard pris durant l'épidémie de Covid-19 sur le nombre de tests réalisés dans le monde. Elle permet également de mettre en lumière l'importance des acteur×trices communautaires pour améliorer l'accès au dépistage.

