MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, lance la 8e édition du Forum innovation aérospatiale international, sous le thème « Voyage au cœur d'une mobilité aérienne écoresponsable », en collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Plus de 1 000 représentants et représentantes de l'industrie aérospatiale canadienne et internationale participent à cet événement d'envergure qui se déroule les 6 et 7 septembre 2022, au Palais des Congrès de Montréal.

L'industrie aérospatiale en pleine transformation durable

Dans le cadre du Forum, soutenu financièrement par plusieurs partenaires institutionnels tels que le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal, Aéro Montréal met l'accent sur les grandes initiatives et les projets qui favoriseront la transformation du secteur. Pour une première fois, les acteurs de la mobilité aérienne durable, les producteurs de carburants d'aviation durables (SAF), les membres de la chaîne de valeur des transports ainsi que les concepteurs, les manufacturiers et les autres intervenants impliqués dans l'élaboration des structures et des systèmes de propulsion, entre autres, seront réunis pour présenter les grandes avancées et leur vision.

« En tant que chef de file de la mobilité aérienne durable, le Canada s'est taillé une place de choix dans l'écosystème aérospatial mondial », a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Le Canada possède le talent, l'énergie propre et les minéraux essentiels pour devenir le fournisseur vert de choix de l'industrie. Le moment est venu d'être ambitieux et de travailler ensemble pour bâtir l'industrie aérospatiale nette zéro de l'avenir.»

« Plus que jamais, les objectifs de l'industrie sont parfaitement arrimés aux enjeux sociétaux de façon à permettre aux gens de se déplacer tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et ce, dans le cadre d'une croissance durable qui favorise la diversité et l'inclusion. Le Québec est bien positionné pour devenir le chef de file de cette transformation majeure grâce à son accès privilégié à des ressources naturelles diversifiées, à son riche écosystème ainsi qu'à son bassin remarquable de travailleurs et travailleuses spécialisé(e)s » souligne Mme Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Des collaborations internationales stratégiques

Au programme : des plénières, des conférences, des ateliers et des rencontres B2B mettant à l'avant-scène des entreprises de partout dans le monde, dont Airbus, Boeing, Bombardier, CAE, Héroux-Devtek, Pratt & Whitney Canada, NASA et plusieurs autres. Les participants et participantes ont aussi accès à un salon d'exposition et à des événements de réseautage. « Plus de 500 rencontres d'affaires entre les PME québécoises et les grands donneurs d'ordres mondiaux sont orchestrées durant le forum, » indique Mme Benoît.

« Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est fier de se joindre à Aéro Montréal pour soutenir un écosystème canadien d'innovation dans le secteur de l'aérospatiale. Nous sommes convaincus que la réussite de la transition de l'industrie vers un avenir plus vert et numérique est possible grâce à la recherche, l'innovation et la collaboration », affirme Iain Stewart, président du CNRC. « Le CNRC a la capacité d'aider l'industrie à relever ces nouveaux défis par son expertise dans une variété de technologies de rupture et de domaines émergents, notamment l'aviation durable, la mobilité aérienne autonome et la fabrication de pointe », ajoute M. Stewart.

« La transition écologique du Grand Montréal repose en bonne partie sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, le principal émetteur. Le programme du Forum de cette année démontre que les acteurs du milieu aérospatiale, un pilier de l'économie métropolitaine, sont mobilisés en ce sens. Je me réjouis de savoir que les échanges et les idées qui en découleront contribueront à atteindre les objectifs du Plan métropolitain de développement économique 2022-31 et à diminuer les GES dans le monde entier », souligne Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal.

« Le Forum innovation aérospatial international représente aussi une belle occasion de solidifier les liens de la grappe avec d'autres pays engagés dans l'innovation aérospatiale. Ce rendez-vous incontournable a été l'occasion, au cours des dernières années, de renforcer les collaborations avec plusieurs pays de l'Union européenne et de l'Asie. Cette année, le forum nous permettra de prendre des engagements concrets avec les États-Unis et de poursuivre nos échanges déjà bien avancés en matière de mobilité aérienne durable » précise Fassi Kafyeke, co-président du Forum et Conseiller principal, Recherche, innovation et collaborations, Bombardier.

Le Forum innovation aérospatiale international s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal, au cours de laquelle d'autres événements d'envergure se déroulent, dont la Journée sur la défense,la sécurité et le secteur spatial ainsi que l'atelier main-d'œuvre.

Cette nouvelle édition du Forum innovation aérospatial international est soutenue par les grands partenaires stratégiques - R-D et innovation, soit le CNRC et Investir au Canada. Elle est aussi encouragée par les grands partenaires industriels, Collins Aerospace et Pratt & Whitney Canada et propulsée par quatre grands partenaires, Bombardier, EY, Flying Whales et VPorts.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

