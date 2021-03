Semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux 2021 - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec demande des investissements majeurs dans les services sociaux

À l'heure actuelle, des milliers d'enfants sont en attente d'une évaluation par un professionnel à la protection de la jeunesse. Des milliers d'aînés ont été victimes de négligence, voire de maltraitance dans les ressources d'hébergement. Pendant ce temps, le personnel du réseau de la santé et des services sociaux est de plus en plus nombreux à montrer des signes d'épuisement et de détresse psychologique.

« Nous ne nous prononçons jamais sur les conditions de travail de nos membres, ce n'est pas notre rôle », affirme Pierre-Paul Malenfant, T.S., président de l'Ordre. « Cependant, lorsque les conditions de pratique des professionnels, qu'on pense notamment à la surcharge de travail, au manque de temps auprès de la clientèle, à l'absence de soutien clinique ou de filets de sécurité, au manque de ressources, etc., constituent un risque pour la protection du public, il est de notre devoir d'intervenir », conclut-il. Constamment confrontés à des conditions de pratique difficiles, de plus en plus de T.S. expriment de la difficulté à respecter leurs obligations professionnelles.

Avant tout, des solutions concrètes… et pérennes

Les impacts de la pandémie se font de plus en plus sentir, particulièrement dans les populations les plus vulnérables. Les services sociaux subissent une forte pression et n'arrivent plus à répondre aux besoins de la population. « La situation exige la mise en place d'un vaste plan de rétablissement psychosocial impliquant toutes les sphères de la société dont les milieux de vie et de garde, les milieux scolaires et de l'enseignement supérieur, le secteur communautaire, les services de loisir et l'ensemble du réseau de la santé et services sociaux », avance M. Malenfant. « L'Ordre offre sa pleine collaboration au gouvernement et souhaite faire partie de la solution », assure-t-il.

La situation des enfants et des familles qui sont en attente à la DPJ exige également la mise en place de mesures pérennes. L'Ordre accueille en ce sens d'un bon œil la nomination d'une directrice nationale de la protection de la jeunesse, conformément à la recommandation formulée dans le rapport préliminaire de la Commission Laurent. Cependant, les actions du gouvernement doivent s'inscrire dans un environnement plus large que celui de la protection de la jeunesse et prévoir une augmentation de l'offre en services sociaux de première ligne ainsi qu'en prévention. L'Ordre propose la mise en place d'autres mesures telles que l'embauche de centaines de professionnels du domaine de la santé mentale et des relations humaines (et pour y arriver, la révision à la hausse du nombre d'étudiants admis dans les programmes universitaires contingentés), l'augmentation des ressources professionnelles dédiées à la supervision clinique pour favoriser l'intégration des nouvelles ressources et soutenir le personnel et la mise en place et la consolidation d'équipes multidisciplinaires.

« Mais avant tout, il est plus que nécessaire d'intervenir directement sur les déterminants sociaux », explique Pierre-Paul Malenfant. « En s'assurant que les personnes ont un revenu décent, qu'elles sont en mesure de répondre à leurs besoins primaires, comme l'accès à de la nourriture ou à un logement, on réduit considérablement les risques que ces personnes se trouvent en situation de détresse et de souffrance », conclut-il.

Avant tout, une série de messages vidéo pour aller à la rencontre des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux

L'Ordre invite le public à aller à la rencontre des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux dans une série de quatre messages vidéo réalisés par les Productions Chaumont sous la thématique Avant tout. Les messages feront l'objet d'une campagne publicitaire dans les médias sociaux et sur certains sites de rattrapage télévisuel en mars et en avril 2021, et pourront être visionnés sur le site avanttout.ca dès le début de la Semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux.

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 15 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome.

