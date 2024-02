Semaine de prévention du suicide - LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS OSE PARLER DU SUICIDE POUR SAUVER DES VIES

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps profite de la 34e Semaine de prévention du suicide pour rappeler combien il est crucial de conscientiser les gens à l'importance de briser le silence et de demander de l'aide en cas de détresse. Cette semaine, organisée par l'Association québécoise de prévention du suicide, se déroule du 4 au 10 février 2024. Selon l'Enquête québécoise sur la santé de la population (2023), les adolescents et adolescentes (15-19 ans) et les jeunes adultes (20‑34 ans) font davantage appel aux urgences pour une tentative de suicide ou des idées suicidaires que les groupes plus âgés.

« Ces données nous préoccupent d'autant plus que la majorité des quelque 175 000 jeunes inscrits cette année dans les cégeps appartiennent au groupe d'âge des 15 à 24 ans. Bien que depuis quelques années, le taux de suicide pour cette tranche d'âge se maintient à un niveau plutôt bas, l'augmentation des appels aux urgences pour tentative de suicide ou des idées suicidaires nous indique que l'on doit continuer nos efforts de conscientisation », a mentionné M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps. « La santé mentale reste une priorité pour le réseau collégial et nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir nos étudiants et nos étudiantes ainsi que notre personnel », précise-t-il.

Le réseau des sentinelles

La Fédération rappelle que les collèges ont mis en place des réseaux de sentinelles. Sans être des spécialistes en intervention, les sentinelles contribuent à repérer les signes de détresse dans leur milieu et à diriger les personnes vulnérables vers les ressources d'aide appropriées. Depuis 2017, c'est plus de 600 personnes des cégeps qui ont suivi la formation Agir en sentinelle pour la prévention du suicide grâce à une subvention du Secrétariat à la jeunesse.

Reconnaissance aux personnes-ressources

La Fédération des cégeps tient à rendre hommage aux personnes intervenantes et à tous les membres du personnel des collèges qui consacrent temps et énergie à soutenir jour après jour les jeunes en difficulté et les aident à s'épanouir et à persévérer dans leur parcours scolaire.

