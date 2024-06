Semaine de la sécurité routière - Poser des gestes concrets pour la sécurité des signaleurs routiers

MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de la sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, le Syndicat des Métallos invite le gouvernement à mieux encadrer les agences de signalisation routière, à inspecter davantage les chantiers routiers et à implanter une formation plus complète des travailleur.euse.s de la signalisation routière.

« La sensibilisation, c'est excellent. Il en faut pour que les automobilistes soient plus attentifs aux chantiers routiers et aux indications que les travailleur.euse.s leur donnent. Nous accueillons donc très positivement cette première semaine de sensibilisation. Mais il faut aller plus loin et mieux encadrer l'industrie de la signalisation routière », estime la présidente de la section locale 9005 du Syndicat des Métallos, Nathalie Perron, elle-même signaleuse routière.

Le Syndicat des Métallos représente un millier de travailleur.euse.s de la signalisation routière à travers le Québec, soit des signaleurs routiers, des installateurs de signalisation, des conducteurs de camion atténuateurs d'impact et des escortes routières. Il demande une certification officielle des agences de signalisation, des inspections régulières de la conformité et une meilleure formation des signaleurs routiers. Une récente décision du tribunal administratif du travail reconnaissait d'ailleurs récemment que la formation de 3 h offerte en ligne était insuffisante pour exercer ce métier de façon sécuritaire.

Ces revendications ont récemment été exposées lors d'une rencontre avec des représentants des ministères des Transports, de la Sécurité publique, et du Travail.

« Nous avons eu une bonne écoute. Maintenant, nous espérons que le gouvernement passe à l'action. On demande donc une rencontre avec la ministre des Transports afin de discuter du plan de match, au-delà de la sensibilisation, afin de mettre de l'ordre dans le secteur de la signalisation », fait valoir Nathalie Perron.

Entre-temps, le Syndicat des Métallos a mis sur pied une ligne de dénonciation pour transmettre de l'information sur des situations non sécuritaires ou non conformes.

On peut joindre la ligne au 1-833-428-1608, tous les jours de 6 h à 20 h, jusqu'au 15 octobre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

