Semaine de la sécurité civile - Les Québécoises et Québécois invités à se préparer en cas de sinistre

QUÉBEC, le 3 mai 2025 /CNW/ - Comme ailleurs dans le monde, le Québec doit composer avec l'accroissement des risques de sinistre et de leur intensité, et ce, en toutes saisons. Dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile 2025, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, profite de l'occasion pour rappeler à la population les mesures de protection que chaque personne peut prendre pour se préparer à des sinistres.

Lors de cette semaine thématique, le grand public et les municipalités sont invités à participer aux activités organisées par différents partenaires et à se référer au site Québec.ca pour en apprendre davantage sur la préparation aux sinistres. Le gouvernement du Québec prend également ce moment pour souligner le travail exceptionnel des hommes et des femmes qui œuvrent dans le milieu de la sécurité civile au Québec.

Citation :

« La Semaine de la sécurité civile, c'est l'occasion de rappeler aux Québécois et aux Québécoises l'importance d'être prêts à faire face aux situations d'urgence. Nous sommes les premiers responsables de notre sécurité; prenons les mesures nécessaires pour nous préparer adéquatement aux sinistres. J'en profite aussi pour remercier ceux et celles qui répondent présent pour venir en aide quand le Québec en a besoin, dans des conditions souvent difficiles et imprévisibles. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La semaine de la Sécurité civile se déroulera du 4 au 10 mai 2025 sous le thème Agir ensemble pour la sécurité de tous .

. Pour renforcer votre résilience et assurer la sécurité de votre foyer, consultez le site Québec.ca/se-prépareraux-sinistres, afin de savoir comment : vous préparer en découvrant quoi faire avant, pendant et après une situation d'urgence ou un sinistre; réaliser votre plan familial d'urgence, qui consiste entre autres à élaborer un plan d'évacuation de sa résidence, à convenir d'un lieu de rassemblement et à dresser une liste des personnes à joindre en cas d'urgence; assembler une trousse d'urgence pour la voiture, pratique en cas de panne ou d'accident routier, et une autre pour la maison, permettant aux occupants d'un foyer d'être autosuffisants pendant les 72 premières heures d'un éventuel sinistre; demander de l'aide financière à la suite d'un sinistre.

Les citoyens ont la responsabilité de s'informer, de respecter les consignes de sécurité transmises en cas de situation d'urgence et de prendre les mesures nécessaires pour se préparer à faire face à un sinistre, par exemple en consultant les bulletins météorologiques et les alertes qui sont diffusés par les municipalités et le gouvernement du Québec.

Particulièrement utile en saison printanière, le site Web Vigilance - Surveillance de la crue des eaux fait état, en temps quasi réel, de la situation de la crue des eaux au Québec.

