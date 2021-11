TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada (Inforoute) invite les patients, les familles, les proches aidants, les cliniciens, les organisations de la santé, l'industrie et d'autres organismes à participer aux célébrations de la Semaine de la santé numérique, du 29 novembre au 5 décembre. Organisée chaque année, la Semaine est l'occasion de mettre en valeur nos progrès collectifs vers des soins plus accessibles, plus pratiques et plus efficients grâce à la santé numérique.

Que célébrons-nous au juste? Selon le Sondage canadien sur la santé numérique 2021 commandé par Inforoute, les Canadiens sont toujours plus nombreux à adopter la santé numérique et à profiter de ses multiples avantages :

91 % des répondants ont affirmé qu'une consultation virtuelle leur avait fait épargner temps et argent





90 % se sont dits satisfaits des soins reçus durant leur consultation virtuelle





84 % se sont dits satisfaits des services électroniques en santé mentale qu'ils avaient reçus





82 % souhaitent pouvoir recevoir des ordonnances électroniques





79 % aimeraient pouvoir accéder électroniquement à leurs renseignements médicaux

Il y a plein de façons de souligner la Semaine de la santé numérique! Vous pouvez entre autres :

participer à la séance de clavardage de HCLDR sur Twitter le 30 novembre, de 20 h 30 à 21 h 30 HE, en utilisant le mot-clic #HCLDR





assister au webinaire Clinical burnout: an epidemic within a pandemic. How can digital health help? de l'eHealth Centre of Excellence, le 2 décembre de 12 h à 13 h HE





de l'eHealth Centre of Excellence, le 2 décembre de 12 h à 13 h HE partager le contenu pour médias sociaux suggéré dans notre trousse d'outils





tweeter le mot-clic #PensezSantéNumérique

Et vous ne voudrez surtout pas manquer notre événement phare -- la Conférence du Partenariat d'Inforoute -- le 1er décembre de 11 h à 15 h HE. Animée par Suhana Meharchand, la Conférence vous donnera l'occasion d'entendre des conférenciers de marque, notamment :

D re Jennifer Arnold , survivante du cancer, et néonatologiste et directrice médicale du Center for Medical Simulation and Innovative Education du Johns Hopkins All Children's Hospital





, survivante du cancer, et néonatologiste et directrice médicale du Center for Medical Simulation and Innovative Education du Johns Hopkins All Children's Hospital Will Falk , cadre en résidence à l'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto et agrégé supérieur de l'Institut C.D. Howe, et chercheur en innovation au Women's College Hospital





, cadre en résidence à l'École de gestion l'Université de et agrégé supérieur de l'Institut C.D. Howe, et chercheur en innovation au Women's College Hospital Michael Green , président et chef de la direction, Inforoute Santé du Canada

De plus, la Conférence propose diverses séances simultanées sur des sujets tels que les soins virtuels, l'ordonnance électronique, les services électroniques en santé mentale, les normes, la protection des renseignements personnels, l'équité en santé, la gestion du changement, l'intelligence artificielle, l'innovation et l'interopérabilité. Vous pourrez aussi converser avec les autres participants dans les salles de réseautage en direct et rencontrer les commanditaires au Salon de l'industrie.

Consultez le programme, puis inscrivez-vous, c'est gratuit! Au plaisir de vous voir virtuellement à la Conférence du Partenariat!

Si votre organisation prévoit organiser des activités en l'honneur de la Semaine de la santé numérique, dites-le-nous, et nous en ferons la promotion sur notre site Web.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé, et nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients afin de rendre les soins de santé plus numériques. Nous mettons tout en œuvre pour que les Canadiens puissent, en ligne, consulter l'information sur leur santé, prendre des rendez-vous médicaux, voir les résultats de leurs analyses de laboratoire, obtenir des ordonnances et accéder à d'autres services de santé virtuels. Nous collaborons avec nos partenaires en vue de transformer le réseau de la santé, car nous savons que les solutions numériques peuvent être aussi transformatrices pour les soins de santé qu'elles le sont dans d'autres aspects de votre vie. Nous sommes une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez-nous en ligne au https://www.infoway-inforoute.ca/fr.

