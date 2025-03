Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture 2025 - Les pesticides : prévenez les risques et cultivez votre avenir

QUÉBEC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture, qui se déroulera du 16 au 22 mars, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s'associe à l'Union des producteurs agricoles (UPA) pour sensibiliser les agricultrices et agriculteurs à l'importance de la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail liés à l'usage de pesticides.

Cette année, le choix du thème découle d'une mission exploratoire en France menée par l'UPA, à laquelle ont participé plusieurs organisations ayant à cœur la santé et la sécurité des personnes travaillant en agriculture. L'initiative visait à explorer les mécanismes de prévention et d'indemnisation des productrices et producteurs français exposés aux pesticides et la faisabilité de les instaurer au Québec.

Prévenir maintenant, pour un futur sain et sécuritaire

L'utilisation des pesticides est une réalité en agriculture, mais elle comporte aussi des risques importants pour la santé et la sécurité des personnes qui manipulent ces substances. L'exposition à ces produits peut survenir principalement par contact cutané ou par inhalation et entraîner, entre autres, des intoxications, des brûlures chimiques, des maladies chroniques ou même la mort.

Pour protéger la santé et assurer la sécurité des productrices et producteurs et des travailleuses et travailleurs, la meilleure méthode de prévention demeure l'élimination à la source. En d'autres termes, il faut éviter d'utiliser des pesticides. Si cela n'est pas possible, d'autres mesures de prévention doivent être mises en place, selon leur niveau d'efficacité.

Le remplacement d'un produit nocif par un produit qui l'est moins pour la santé humaine et la mise en place de bonnes pratiques de travail lors des différentes étapes de manipulation des substances sont des méthodes de prévention à privilégier. Le port d'équipements de protection individuelle (EPI) est important, mais devrait être combiné à d'autres mesures préventives.

Il est également obligatoire de suivre une formation avant de manipuler des pesticides pour connaître les mesures de prévention à mettre en place pour réduire et contrôler les risques. Enfin, après en avoir manipulé, il est important d'appliquer des mesures d'hygiène, comme se laver les mains avant de boire ou manger, ou de les porter au visage.

Des activités partout au Québec

La Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture marque le début d'activités de sensibilisation et d'information en prévention, qui se dérouleront en cours d'année dans les différentes régions du Québec. Il est possible de s'informer auprès des fédérations régionales de l'UPA pour obtenir plus de détails.

Des outils et de l'information sur la prévention en agriculture se retrouvent sur les pages Agriculture et Pesticides du site Web de la CNESST et sur le site Santé, sécurité et mieux-être de l'UPA.

Citations

« Le secteur de l'agriculture fait partie de l'identité du Québec. Il est essentiel de veiller à ce que ces travailleuses et travailleurs puissent accomplir leurs tâches sans que cela soit fait au détriment de leur santé et de leur sécurité. Votre gouvernement a justement choisi de reconnaître la maladie de Parkinson associée à l'exposition de pesticides comme une maladie professionnelle bénéficiant d'une présomption. J'encourage nos productrices et nos producteurs à se joindre aux efforts préventifs de la CNESST et de l'UPA et à participer en grand nombre aux activités de la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La protection des cultures ne doit jamais primer sur la santé et la sécurité des personnes qui manipulent des pesticides. Face aux risques importants que posent ces produits, aujourd'hui mieux connus, il importe pour les productrices et producteurs ainsi que leur main-d'œuvre de faire des choix éclairés, d'adopter des pratiques sécuritaires et au besoin de recourir à un accompagnement. Car prévenir les risques, c'est prendre soin de notre santé et cultiver notre avenir! »

- Paul Doyon, 1er vice-président général de l'UPA

« Les personnes travaillant en agriculture sont souvent confrontées à de nombreux risques, l'un d'eux étant l'exposition à des pesticides. Il est important, collectivement, d'assurer une meilleure protection à ces travailleuses et travailleurs, au quotidien et à long terme. La CNESST est fière d'allier à nouveau ses forces à celles de l'UPA pour sensibiliser et informer le monde agricole en matière de santé et de sécurité du travail. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

