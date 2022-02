Semaine de la relève coopérative - Projet coopératif : Faites une différence positive dans votre milieu

Profitons de cette semaine dédiée à la relève coopérative pour entreprendre les projets autrement et collectivement afin de faire une différence positive dans nos milieux. « La coopération peut être vécue et véhiculée à travers l'entrepreneuriat et par nos faits et gestes quotidiens. C'est en apprenant et en appliquant des valeurs indispensables telles que la démocratie, l'égalité et la transparence que nous pouvons créer et contribuer à une société plus inclusive, durable et juste. En cette Semaine de la relève coopérative, le CQCM tient à souligner particulièrement le dévouement des enseignants, qui tous les jours s'impliquent pour former des futurs citoyens responsables. Continuons de sensibiliser la jeunesse à la coopération et vivons l'Effet COOP! » souligne Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.