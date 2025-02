Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité lance l'Année internationale des coopératives

QUÉBEC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est fier de lancer l'Année internationale des coopératives, une initiative mondiale soutenue par les Nations Unies. Cette année sera dédiée à célébrer le modèle coopératif et mutualiste, et à démontrer l'impact socioéconomique majeur de ces entreprises au développement du Québec.

Les coopératives et les mutuelles représentent un modèle économique solide fondé sur des valeurs de solidarité, de démocratie et d'équité. Elles sont des moteurs essentiels de l'économie locale et régionale, générant des milliers d'emplois, soutenant l'entrepreneuriat et favorisant la croissance durable dans des secteurs aussi divers que l'agriculture, la finance, l'habitation, la santé et la consommation. Au Québec, près de 3 000 coopératives et mutuelles jouent un rôle clé en soutenant les communautés, en créant de la richesse collective et en répondant aux besoins sociaux, tout en contribuant à l'innovation économique et sociale.

En 2025, l'Année internationale des coopératives est l'occasion de rappeler à la population que les coopératives et les mutuelles contribuent activement depuis plus de 125 ans à l'économie québécoise et qu'elles ont la capacité de répondre aux défis économiques mondiaux. Les coopératives se distinguent par leur résilience en période de crise et leur capacité à adapter les modèles d'affaires traditionnels pour répondre aux besoins évolutifs des communautés et des marchés.

« Les récentes perturbations économiques et l'incertitude politique exigent plus que jamais une solidarité québécoise. L'avenir de nos entreprises et le positionnement du Québec en dépendent. Les coopératives et les mutuelles sont des modèles d'affaires qui contribuent à enrichir les Québécoises et les Québécois financièrement, mais aussi en maintenant le savoir-faire et en créant des emplois durables. Ce modèle économique doit être encore plus utilisé et valorisé si nous souhaitons conserver une économie forte et résiliente.

Nous invitons tous les Québécoises et les Québécois, les élus et les acteurs économiques à se joindre à nous pour célébrer cette année dédiée à l'impact économique des coopératives et des mutuelles. » a déclaré Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Des événements pour célébrer!

Tout au long de l'année 2025, le CQCM avec ses membres et partenaires organise une série d'événements pour célébrer les réalisations des coopératives et des mutuelles et souligner leurs contributions à l'économie et au développement de la société.

16 au 22 février : Semaine de la relève coopérative

14 et 15 juin : Espace Effet COOP au Quartier Petit Champlain

5 juillet : Journée internationale des coopératives

12 au 18 octobre : Semaine de la coopération

13 novembre : Soirée de célébration coopérative et mutualiste

Sur une note plus festive, vous pouvez également célébrer l'Année internationale des coopératives avec la bière Effet COOP. Consultez la carte interactive des différents points de vente!

À propos du CQCM

Fondé en 1940 par le Mouvement Desjardins, Sollio Groupe Coopératif et Promutuel Assurance, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est le point de repère pour l'ensemble des réseaux coopératifs et mutualistes au Québec, qui compte près de 3 000 coopératives et mutuelles. Par ses champs d'action, il veille au déploiement optimal du développement coopératif sur l'ensemble du territoire en coordonnant un écosystème d'organisations expertes en coopération œuvrant dans différents secteurs d'activités. Le CQCM est l'un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en matière d'économie sociale. Par ses actions, il est le gardien de la coopération et de la mutualité au Québec.

