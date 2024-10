Semaine de la coopération du 13 au 19 octobre : L'Effet COOP, c'est entreprendre autrement !

LÉVIS, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) célèbre la Semaine de la coopération qui se déroulera du 13 au 19 octobre prochain sous le thème « L'Effet COOP : C'est entreprendre autrement ». L'édition 2024 de la Semaine de la coopération a pour objectif d'inspirer les Québécoises et les Québécois à choisir une voie entrepreneuriale qui peut différer du parcours traditionnel.

« La coopération offre une alternative viable aux modèles d'affaires traditionnels. C'est une manière d'entreprendre qui privilégie l'humain et la solidarité. À l'ère où les nouvelles générations sont à la recherche de sens, d'authenticité, de qualité de vie ; les coopératives et les mutuelles offrent un modèle d'affaires alternatif, et ce, dans plusieurs secteurs d'activité. De plus, entreprendre en mode coopératif permet de faire entendre sa voix et de partager les risques associés au démarrage d'entreprise. C'est réellement une recette gagnante qui devient encore plus pertinente dans le monde du travail actuel », indique Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM. « Cette semaine, nous espérons inspirer un large public à réfléchir sur des façons nouvelles et inclusives d'entreprendre. »

« Nous invitons tous les partenaires et entrepreneurs à participer à l'événement et à découvrir comment la coopération peut transformer le marché du travail et l'économie québécoise. Cette semaine, c'est l'occasion de se mobiliser afin de parler davantage de coopération et de mutualité, en plus d'inciter notre relève à entreprendre avec ce modèle d'affaires d'avenir. », déclare Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration.

Il existe plusieurs raisons et avantages pour démarrer une entreprise sous le modèle coopératif ; des témoignages de coopérateurs et de mutualistes à cet effet sont à l'affiche sur le site officiel de l'événement.

À propos du CQCM

Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est le point de repère pour les réseaux coopératifs et mutualistes au Québec, qui compte près de 3 000 coopératives et mutuelles. Par ses champs d'action, il veille au déploiement optimal du développement coopératif sur l'ensemble du territoire en coordonnant un écosystème d'organisations expertes en coopération œuvrant dans différents secteurs d'activités. Le CQCM est l'un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en matière d'économie sociale.

SOURCE Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Source : Bianca Chartré, Conseillère aux affaires publiques, 581 996-9160 | [email protected], Conseil québécois de la coopération et de la mutualité