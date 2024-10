Semaine de la prévention des incendies 2024 - Se protéger du feu -- les bonnes pratiques à adopter!

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Du 6 au 12 octobre 2024 se déroule la Semaine de la prévention des incendies, sous le thème « Le premier responsable, c'est toi! » Près de 48 % des incendies résidentiels sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Pour sensibiliser la population à l'importance de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les incendies et connaître les comportements à adopter s'ils surviennent, plusieurs activités se dérouleront tout au long de la semaine.

Cette année, une attention particulière sera accordée à la sécurité électrique à la maison, puisque les appareils électriques et de distribution d'électricité constituent la source des incendies pour plus de 23 % des bâtiments résidentiels endommagés. Le non-respect de la charge maximale d'une multiprise, le branchement d'un appareil électrique sur un chargeur non homologué ou l'utilisation de câbles électriques brisés sont quelques exemples de situations pouvant entraîner des incendies.

Citation :

« J'invite la population à être vigilante et à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un incendie. Ensemble, nous pouvons protéger nos vies et nos biens en adoptant des comportements sécuritaires à la maison et en vérifiant le bon fonctionnement de nos avertisseurs de fumée. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Chaque année, 308 personnes en moyenne sont blessées lors d'un incendie au Québec et 27 000 personnes sont évacuées, alors que chaque jour, 13 résidences sont endommagées par le feu.

Parmi les victimes d'incendie, 66 % sont âgées de 60 ans et plus.

L'avertisseur de fumée demeure le dispositif le plus efficace pour déjouer les drames et sauver des vies.

Les piles et les batteries aux ions de lithium peuvent s'enflammer si elles sont utilisées de façon non conforme par rapport au guide du fabricant.

La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée, et non par le feu.

Vous avez moins de 3 minutes pour évacuer votre résidence en flammes. Il est donc primordial d'avoir un plan d'évacuation en cas d'incendie et que celui-ci soit connu de tous les occupants de votre domicile. Identifiez aussi un point de rassemblement.

Le ministère de la Sécurité publique coordonne les activités de la Semaine de la prévention des incendies depuis 1990.

Tout au long de la semaine, le ministère de la Sécurité publique et les services de sécurité incendie des municipalités feront la promotion des activités de sensibilisation sur leur site Web et leurs pages de médias sociaux.

Liens connexes :

Des comportements sécuritaires à adopter et des conseils de prévention incendie, y compris ceux liés aux appareils électriques, sont présentés sur Québec.ca/prevention-incendies.

