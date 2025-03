Semaine de la langue française 2025 - Le français au travail : un droit à renforcer

MONTRÉAL, le 17 mars 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) participe cette année encore à la Semaine de la langue française, qui se déroulera du 17 au 23 mars 2025. Cette semaine est une occasion de réaffirmer l'importance du français comme langue commune de travail au Québec et de souligner les efforts soutenus de nos syndicats affiliés pour garantir à leurs membres ce droit fondamental.

« Travailler en français n'est pas seulement un droit, c'est aussi un enjeu crucial pour assurer la protection des travailleurs et travailleuses. Pourtant, ce droit est trop souvent bafoué. Avec les coupes récentes en francisation, la précarité linguistique persiste dans plusieurs milieux de travail. Rappelons que des dizaines de milliers de personnes sont sur une liste d'attente pour accéder à un cours de francisation, sans compter les milliers d'autres qui ont perdu l'accès à leurs cours déjà entamés. Le gouvernement de la CAQ de Francois Legault doit intensifier ses efforts et ses investissements pour s'assurer que la francisation est une avenue concrète pour tous et toutes. La FTQ poursuivra son militantisme en francisation, particulièrement dans les milieux de travail », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

Dans cette optique, la FTQ organise et participe à plusieurs activités :

31 e Rencontre annuelle des comités de francisation (18 mars) à la Maison de l'arbre Frédérick-Back du Jardin botanique. Cet événement réunira les syndicats affiliés à la FTQ, Francisation Québec, l'Office québécois de la langue française (OQLF), le Commissaire à la langue française ainsi que des prestataires de cours de francisation. Un invité de la francophonie syndicale partagera également son expérience sur la protection des droits linguistiques en milieu de travail.

Lancement de la campagne Dans les télécommunications, connectons en français (18 mars). Cette initiative vise à promouvoir un lexique de 100 termes techniques en français, fruit du travail de la Table sectorielle des télécommunications de la FTQ en collaboration avec des experts linguistes.

Conférence Fernand-Daoust sur le droit de travailler en français (19 mars). Sur le thème Conditions gagnantes de la francisation en entreprise, elle sera animée par Tania Longpré et présentée en format hybride depuis la FTQ.

Jeux et activités interactives tout au long de la semaine en partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ pour sensibiliser les membres à la langue française en milieu de travail.

Discussion avec le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) et la francophonie syndicale (Force Ouvrière, France ) sur les réalités internationales en matière de protection des droits linguistiques au travail.

La FTQ célèbre la langue française et ne peut ignorer les bévues constantes en matière de protection de la langue de la CAQ et de son ministre Jean-François Roberge , qui avec sa stratégie de compressions budgétaires dans les programmes de francisation, est en train de saboter tous les efforts faits au cours des dernières années en francisation qui se traduit entre autres par un manque de ressources pour les travailleuses et travailleurs immigrants et l'absence de réglementation contraignante pour assurer l'usage du français dans certaines industries. Ces choix politiques constituent quelques exemples malheureux qui compromettent notre langue commune.

« Le gouvernement ne cesse de vanter l'importance du français, mais concrètement, les actions ne suivent pas. Plutôt que de s'égarer dans de grands discours ou de faire diversion avec son projet de loi no 84 "sur l'intégration nationale", il est temps qu'il finance adéquatement la francisation et impose des mesures fermes aux entreprises récalcitrantes. Travailler en français est un droit, pas une option », conclut Denis Bolduc.

Pour en savoir plus : ftq.qc.ca.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

