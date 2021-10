Semaine de la coopération - Participez à l'Effet COOP, l'Effet MUTUALISTE

C'est quoi L'Effet COOP? L'Effet COOP se définit selon plusieurs facettes de l'action coopérative. Entre celles-ci, les dénominateurs communs sont nombreux, parmi lesquels on retrouve la volonté de participer aux changements de société, de contribuer à l'économie du Québec par le levier social, de créer de la valeur collective et de l'innovation ainsi que de prioriser l'approvisionnement local de biens et d'expertise. Les retombées sont multiples pour les communautés, auprès des travailleurs et chez les membres.

« Vouloir faire une différence et participer aux changements de société sont tous des effets positifs amplifiés par la pandémie. S'impliquer, soutenir et choisir de faire affaire avec des coopératives et des mutuelles contribuent à l'enrichissement de nos collectivités. C'est un engagement et un geste concret pour contribuer aux enjeux et aux défis actuels » indique Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de mutualité (CQCM).

Au Québec, ce sont plus de 8,6 millions de membres qui sont répartis dans près de 3 000 coopératives et mutuelles. Cet engagement des membres et des citoyens représente 14 % de l'économie du Québec.

« Ces chiffres parlent d'eux-mêmes », précise M. Michel Gauthier, président du CQCM. « La coopération et la mutualité sont un véhicule qui permet de maintenir des services, des emplois et des entreprises ici. Le contexte pandémique nous a rappelé à quel point les coopératives et les mutuelles proposent un parfait équilibre entre le tissu économique et social, sollicité par plusieurs depuis le début de la crise. »

À propos du CQCM

Le CQCM représente l'ensemble des organisations coopératives sectorielles et régionales du Québec issues de plus d'une quarantaine de secteurs d'activités, tels que la foresterie, les services de santé et à domicile, l'habitation, l'alimentation, l'agroalimentaire, les services financiers, etc. Il compte parmi ses membres environ 3 000 coopératives et mutuelles, lesquelles génèrent plus de 120 000 emplois. Contribuant à 14% de l'économie du Québec, ces entreprises sont un des piliers essentiels du développement économique et social du Québec. Le CQCM est reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale.

