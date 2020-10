Semaine de la coopération - L'effet COOP, l'effet MUTUALISTE

La campagne l'effet COOP et l'effet MUTUALISTE prend son envol et permettra à la population de découvrir l'impact qu'ont les coopératives et les mutuelles et comment elles contribuent à l'enrichissement des collectivités. « La mobilisation du mouvement fait foi de l'ADN de ces entreprises. Les coopératives et les mutuelles ont un potentiel transformateur et contribuent, de par leur structure légale, à conserver nos entreprises et nos emplois chez nous et à offrir à la population des services et des produits de grande qualité » souligne M. Gaston Bédard, président-directeur général du CQCM.