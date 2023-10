Semaine de la coopération du 15 au 21 octobre : Donner un sens à son travail

LÉVIS, QC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) célèbre la Semaine de la coopération qui se déroulera du 15 au 21 octobre. Sous le thème « Travailler COOP », l'objectif de cette édition est d'amener les Québécoises et les Québécois à se questionner sur le sens qu'ils donnent à leur emploi et à découvrir les avantages de travailler dans une coopérative ou une mutuelle.

COMMUNIQUÉ | Semaine de la coopération du 15 au 21 octobre 2023 (Groupe CNW/Conseil québécois de la coopération et de la mutualité)

« Le message du CQCM est clair : Travailler COOP, c'est une extension de ce qu'un individu fait dans sa vie personnelle pour être un meilleur citoyen; il donne un sens à son travail. Il a un impact positif sur sa communauté, puisque la raison d'être d'une coopérative ou d'une mutuelle n'est pas de faire des profits pour les actionnaires, mais plutôt de servir leurs membres et de contribuer au bien commun. Les coopératives ne sont pas dans une course au profit à tout prix, l'emploi de chacun compte », indique Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

D'autres témoignages de coopérateurs et de mutualistes sont également à l'affiche sur le site officiel de l'événement et on y retrouve également des centaines d'offres d'emploi en milieu coopératif ou mutualiste. Ces offres d'emploi sont très diversifiées et offrent des opportunités de carrière dans de nombreux secteurs d'activité tels que la santé, la foresterie, les services financiers, l'alimentation, les hautes technologies, l'agroalimentaire et plusieurs autres.

Les coopératives et les mutuelles du Québec offrent des emplois durables et remplis de sens à plus de 135 000 personnes. À l'ère où les gens sont à la recherche d'authenticité, de qualité de vie, de façons intelligentes et durables de produire, les coopératives et les mutuelles offrent une diversité d'emplois, et ce, dans plusieurs secteurs d'activité.

Faits saillants

Cette édition est marquée par une quantité variée d'activités :

Des festivités qui célèbrent la passion de coopérer partout au Québec ;

Une assemblée de concertation du CQCM pour les coopératives et pour les mutuelles portant sur l'équité, la diversité et l'inclusion ;

Le Gala de l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois qui reconnaît les personnalités ayant un impact significatif dans le mouvement ;

« Le mouvement coopératif et mutualiste québécois est une richesse incroyable que possède le Québec. Les 3 000 coopératives et mutuelles du Québec contribuent à l'enrichissement collectif, favorisent la vitalité des régions et réduisent les inégalités sociales. Elles répondent de façon innovante aux enjeux de notre société. Cette semaine est l'occasion de se mobiliser afin de parler davantage de coopération et de mutualité, en plus de convaincre nos décideurs qu'il est l'un des modèle d'affaires d'avenir », déclare Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration.

À propos du CQCM

Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est le point de repère pour les réseaux coopératifs et mutualistes au Québec, qui compte près de 3 000 coopératives et mutuelles. Par ses champs d'action, il veille au déploiement optimal du développement coopératif sur l'ensemble du territoire en coordonnant un écosystème d'organisations expertes en coopération œuvrant dans différents secteurs d'activités. Le CQCM est l'un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en matière d'économie sociale.

SOURCE Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

