Principaux points saillants du rapport :

Les paiements numériques représentaient 86 % du volume total des paiements et 77 % de leur valeur totale.

Les paiements sans contact représentaient 58 % des paiements.

Les transactions d'achat en ligne ont totalisé 77 milliards de dollars, soit 6 % des ventes au détail.

13 % des Canadiens ont utilisé des appareils intelligents pour le foyer ou les médias sociaux pour faire des achats au cours d'un mois donné.

Le nombre de cartes de crédit en circulation était de 112 millions, une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente.

Plus qu'un quart (28 %) des Canadiens trouvaient intéressante l'expérience d'achat en ligne rehaussée par l'intelligence artificielle (IA).

64 % des dirigeants d'entreprise exploraient la possibilité d'utiliser l'IA agentique, une forme d'IA qui fonctionne de manière autonome.

OTTAWA, ON, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Comme chaque année, Paiements Canada a publié aujourd'hui son Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements, document qui présente une analyse des 22,5 milliards de transactions de paiement de détail effectuées en 2024 et totalisant 12,2 billions de dollars. Ce rapport révèle que le marché canadien des paiements a augmenté de 3 % en volume et en valeur de 2023 à 2024 et examine aussi les comportements en matière de paiement et les innovations qui font évoluer les façons dont les Canadiens réalisent des transactions.

« L'écosystème des paiements du Canada est plus diversifié et dynamique que jamais, il évolue à une vitesse sans précédent, propulsé par une innovation continue et des attentes nouvelles dans un environnement toujours plus concurrentiel », a affirmé Donna Kinoshita, cheffe des paiements à Paiements Canada. « Des innovations comme les paiements en temps réel, les services bancaires axés sur le consommateur, la finance intégrée et le commerce agentique continueront d'exercer une incidence sur les manières dont on fait des achats et des paiements au Canada. Notre étude confirme que les Canadiens sont enthousiastes à l'idée d'adopter l'avenir des paiements. »

Principales tendances des modes de paiement sur 12 mois (2023-2024) :

L'utilisation des cartes de crédit et de débit a généré une hausse du volume des paiements. Les cartes de crédit et de débit demeurent les deux principaux modes de paiement privilégiés. Ensemble, les cartes de crédit (33 %) et les cartes de débit (30 %) représentaient 63 % du volume total des paiements. Les transferts électroniques de fonds (TEF) comptaient pour 14 % du volume des paiements, suivis de l'argent comptant à 11 %, des virements en ligne à 7 %, des chèques et des cartes prépayées à 2 %, puis des guichets automatiques bancaires (GAB) à 1 %.

L'utilisation des transferts électroniques de fonds (TEF) a provoqué une hausse du volume des paiements. Les TEF ont représenté 63 % de la valeur totale des paiements, suivis des chèques (22 %), des cartes de crédit (6 %), des virements en ligne (5 %), des cartes de débit (2 %), puis de l'argent comptant et des GAB (1 % dans les deux cas).

Les cartes de crédit ont servi à un paiement sur trois. Le nombre des transactions par carte de crédit s'est élevé à 7,5 milliards (6 % de plus), et leur valeur moyenne était de 105 $. On a compté 112 millions de cartes de crédit en circulation, ce qui représente une hausse de 5 %. Plus de la moitié des Canadiens (54 %) ont payé une facture ou une dépense pour le foyer avec une carte de crédit. Et pour la toute première fois, les paiements par carte de crédit ont atteint un volume égal à celui des paiements par carte de débit au point de vente et surpassé les chèques pour ce qui est des paiements à distance.

Un plus grand nombre de détenteurs de carte de crédit ont été en défaut de paiement ou ont maintenu un solde renouvelable. Une combinaison de facteurs économiques a contribué à la hausse des défaillances, des radiations et des soldes renouvelables. Près du tiers des Canadiens (32 %) maintenaient un solde renouvelable après avoir effectué des paiements mensuels sur les soldes de leurs cartes de crédit, et devaient toujours 4 616 $ en moyenne.

Le Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements révèle de quelle façon l'innovation en matière de paiement a fait évoluer les comportements et les préférences d'achat :

Le commerce électronique a compté pour 6 % du total des ventes de détail en 2024. 60 % des Canadiens ont effectué un achat en ligne au cours d'un mois donné. On prévoit que la valeur des achats en ligne atteindra les 96,7 milliards de dollars d'ici 2028, soit 10,5 % du total des ventes de détail.

Plus d'un quart des Canadiens estiment attrayante l'expérience d'achat en ligne améliorée par l'IA. L'expérience d'achat en ligne rehaussée par l'IA, qui peut comporter des agents intelligents capables de chercher, de comparer et d'acheter au nom d'une personne, intéresse 28 % des Canadiens. Près de 4 Canadiens sur 10 âgés de 18 à 34 ans montrent de l'intérêt pour ce type de service.

Un Canadien sur 5 s'intéresse au « magasinage en ligne en direct ». Le commerce social (faire des achats directement sur les plateformes de réseaux sociaux) et le commerce en direct (faire des achats au cours d'événements diffusés en ligne en continu et en direct) sont attrayants pour 18 % et 20 % des consommateurs respectivement.

Les paiements mobiles sans contact ont augmenté de 28 %. Plus des deux tiers (68 %) des propriétaires de téléphone intelligent canadiens ont effectué un paiement au moyen de leur appareil durant une période donnée de six mois. Le volume des paiements mobiles sans contact a atteint les 3,4 milliards (28 % de plus qu'en 2023) et devrait s'élever à 5,7 milliards d'ici 2028 (une augmentation de 66 %).

Les paiements sans contact ont représenté plus de la moitié de toutes les transactions. Treize milliards de transactions ont été effectuées sans contact (une hausse de 11 % par rapport à 2023), ceci s'expliquant par l'augmentation du nombre de téléphones intelligents dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP). Cette dernière permet de réaliser une transaction sûre en rendant possible une liaison d'une courte portée entre divers appareils.

Les Canadiens veulent continuer à utiliser l'argent comptant. Les transactions de paiement en argent comptant ont atteint les 2,5 milliards, soit 11 % du volume total des paiements, pour une valeur moyenne de 27 $. Malgré le déclin à long terme des billets et des pièces, près de la moitié (48 %) des Canadiens y ont encore fréquemment eu recours, c'est-à-dire 3,5 fois par semaine en moyenne. Plus de la moitié (57 %) des Canadiens ne veulent pas renoncer à l'argent comptant, et seulement 11 % d'entre eux ne s'en servent plus.

Principales tendances des modes de paiement sur cinq ans (2020-2024) :

Au Canada, les paiements ont augmenté de 9 % en volume (22,5 milliards de transactions) et de 22 % en valeur (12,2 billions de dollars).



Croissance et tendances parmi les autres modes de paiement au cours des cinq dernières années :

Les virements en ligne ont entraîné une hausse du volume et de la valeur de 175 % et 219 % respectivement.

Les cartes de crédit ont surpassé toutes les autres cartes de paiement sur le plan de la croissance avec une hausse de 14 % en volume et de 32 % en valeur.

Les cartes prépayées se sont classées au deuxième rang derrière les cartes de crédit, ce qui représente une augmentation de 13 % en volume et de 31 % en valeur.

La valeur des TEF a poursuivi son ascension avec une hausse de 48 %.

Continuant sa chute, la valeur des chèques a diminué de 24 %.

Toutes les variations en pourcentage indiquées dans le présent communiqué de presse sont fondées sur un calcul de la variation annuelle moyenne en pourcentage, sauf indication contraire.

À propos de l'étude. Paiements Canada a travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs de services de paiement, des consultants du domaine et des chercheurs dans le but de réunir un ensemble exhaustif de données pour 2024 et de décrire les habitudes de paiement des consommateurs et des entreprises au Canada. La méthode générale englobe une combinaison de données sur le secteur et d'études de marché. Les données sur le secteur proviennent principalement des données du Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), de données du secteur sur l'utilisation des cartes de paiement et d'études de marché quantitatives et qualitatives. Elles sont aussi recueillies auprès de fournisseurs de services de paiement et de réseaux de paiement. Quant aux études de marché, elles servent à combler les manques de données et à brosser un portrait détaillé. Les transactions traitées dans Lynx sont exclues. Autrement, elles seraient comptées en double, puisque les informations sur le volume et la valeur des paiements proviennent des données de compensation.

À propos de Paiements Canada. Paiements Canada rend les paiements plus faciles, plus intelligents et plus sécuritaires pour toutes les personnes vivant au Canada. Nous sommes un organisme d'intérêt public qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx, le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le prochain système de paiement en temps réel, et qui est responsable des règlements administratifs, des règles et des normes qui soutiennent ces systèmes. En 2024, Paiements Canada a compensé et réglé plus de 107 billions de dollars, soit plus de 424 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques. Qu'il s'agisse d'une mise de fonds sur une maison, d'une facture payée à une entreprise locale, d'argent envoyé à un membre de la famille à l'étranger ou d'un premier chèque de paie, les paiements permettent aux Canadiens et à l'économie d'aller de l'avant. Les médias sont priés d'adresser toute demande de renseignements au Centre de presse .

