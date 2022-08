Selon une nouvelle étude de Paiements Canada, il existe une lacune alarmante dans la compréhension qu'ont les travailleurs canadiens des détails de leur bulletin de paye

Près de la moitié (46 %) de la population canadienne dit porter plus d'attention à la météo qu'aux détails de leur bulletin de paye; 38 % ne constateront probablement pas une erreur de rémunération.

Principales constatations de l'étude :

47 % des travailleurs canadiens accordent plus d'attention aux médias sociaux qu'aux détails de leur paye.

35 % trouvent intimidant d'examiner les renseignements sur leur paye.

34 % ne se concentrent sur les détails de leur paye que lorsqu'il est temps de produire leur déclaration de revenus.

23 % se sentiraient mal à l'aise de demander à leur employeur d'expliquer les détails de la retenue sur leur bulletin de paye.

31 % montrent un intérêt pour la rémunération à la demande.

OTTAWA, ON, le 9 août 2022 /CNW/ - Environ 971 milliards de dollars sont versés annuellement en salaires et avantages sociaux à la population canadienne, et une gamme complexe et changeante de retenues salariales fait que des erreurs et des écarts peuvent se produire à l'occasion. Selon une nouvelle étude commandée par Paiements Canada, de nombreux travailleurs canadiens ne se sentent pas bien outillés pour comprendre leurs bulletins de paye, puisque 38 % d'entre eux pensent qu'il est peu probable qu'ils constateraient des écarts.

Pour beaucoup, examiner les renseignements sur la rémunération est intimidant (35 %), et la perspective de demander à leur employeur d'expliquer leur bulletin de paye est inconfortable ou gênante (23 %). La recherche récemment publiée révèle un certain nombre de tendances et de renseignements sur la façon dont les Canadiens salariés reçoivent leur paye et sur leur approche visant à comprendre leur rémunération.

« Nous continuons de voir évoluer les innovations technologiques qui façonnent quand et comment les Canadiens reçoivent et effectuent des paiements. Ces avancées sont propulsées par une demande de rapidité, d'efficacité, de commodité et de sécurité », a indiqué Kristina Logue, chef des finances de Paiements Canada. « Les chèques papier deviennent de plus en plus désuets, la plupart des Canadiens étant maintenant payés électroniquement par dépôt direct. Alors que les employeurs tirent parti des modes de paiement plus simples et plus pratiques pour rémunérer leurs employés, de nombreux Canadiens ont silencieusement de la difficulté à déchiffrer les détails de leur paye et espèrent simplement qu'il n'y ait pas d'erreurs. Il s'agit d'une excellente occasion pour les employeurs d'aider leurs employés à reconnaître et à mieux comprendre les éléments de leur bulletin de paye. »

La majorité des travailleurs canadiens ne portent pas beaucoup d'attention à leurs bulletins de paye : Plus de la moitié (57 %) des Canadiens disent ne pas accorder beaucoup d'attention aux montants du revenu et des déductions sur chaque bulletin de paye. La moitié d'entre eux (50 %) déclarent qu'ils vérifient le montant qui se trouve dans leur compte bancaire, mais pas les détails du bulletin de paye concernant leur revenu et leurs déductions. Environ un répondant sur trois (34 %) affirme se concentrer sur les détails de son revenu seulement au moment de produire sa déclaration de revenus.

Les Canadiens salariés sont divisés entre ceux qui planifient et ceux qui ne planifient pas la façon dont leur paye sera utilisée : Plus de la moitié (55 %) des travailleurs canadiens disent qu'ils planifient comment ils dépenseront, économiseront ou investiront chaque paye; à l'inverse, 45 % déclarent n'avoir aucun plan avant de recevoir leur paye.

Plusieurs employés ont de la difficulté à comprendre les détails de leur paye, et il est peu probable qu'ils constatent un écart : Environ un Canadien sur trois (35 %) dit ne pas bien comprendre tous les détails de son bulletin de paye, mais suppose qu'il est exact. Pour ce qui est de déceler tout écart sur leur bulletin de paye, 38 % disent qu'il est peu probable qu'ils remarquent un problème ou une erreur.

Près de la moitié de la population canadienne dit qu'elle accorde plus d'attention à la météo ou à ses médias sociaux qu'aux renseignements sur sa paye : Pour de nombreux employés, malgré l'importance des détails relatifs à leur revenu, la consultation de chaque bulletin de paye n'est pas toujours une priorité. En fait, près de la moitié (47 %) des Canadiens disent accorder plus d'attention à leurs médias sociaux qu'à leurs bulletins de paye, et 46 % indiquent porter plus d'attention à la météo.

De nombreux employés se sentent mal à l'aise de demander des renseignements sur la paye à leur employeur : Alors qu'environ un Canadien salarié sur trois (35 %) dit trouver intimidant d'examiner ses renseignements financiers, beaucoup hésitent à demander des éclaircissements ou du soutien. Plus d'un employé sur cinq (23 %) se dit mal à l'aise ou gêné de demander à son employeur d'expliquer les détails de la retenue sur son bulletin de paye.

La grande majorité des travailleurs canadiens sont payés par dépôt direct : En ce qui concerne la façon dont les travailleurs canadiens reçoivent leurs chèques de paye, la grande majorité d'entre eux déclarent recevoir des paiements par voie électronique. Dans l'ensemble, 88 % des Canadiens salariés déclarent être payés par dépôt direct, 6 % par chèque papier et 3 % par virement électronique.

Près d'un travailleur canadien sur quatre a plus d'une source de revenus : La recherche a révélé qu'un quart des Canadiens (24 %) ont plus d'une source de revenu. Parmi les revenus secondaires, on compte le revenu de placements (32 %); un deuxième emploi (30 %); l'économie à la demande ou une activité secondaire (26 %).

Une occasion pour les employeurs d'aider de façon proactive les employés à s'y retrouver dans leur bulletin de paye : Questionnés sur ce qu'ils changeraient dans la rémunération par leur employeur, les travailleurs canadiens ont mentionné le plus souvent qu'ils souhaiteraient que les employeurs les aident davantage, de façon proactive, à comprendre les détails de leurs bulletins de paye, leur revenu et les diverses déductions (19 %). Les employés ont aussi mentionné qu'ils aimeraient voir tous leurs renseignements financiers, dont les renseignements sur les revenus, les bulletins de paye et les feuillets T4, regroupés en un seul endroit sécurisé pour un accès facile (15 %); et recevoir leur paye plus fréquemment (11 %). Cela dit, environ trois travailleurs canadiens sur cinq (58 %) ne changeraient rien et sont généralement satisfaits de la façon dont ils reçoivent leur paye et du moment auquel ils la reçoivent.

Plusieurs Canadiens montrent un intérêt pour la rémunération à la demande : La rémunération à la demande est un nouveau système de paye où les employés peuvent accéder à une partie de leur salaire perçu sur demande, à mesure qu'ils effectuent leur travail, plutôt que d'attendre jusqu'au jour de paye. Par exemple, les employés pourraient recevoir un montant allant de 50 $ à une journée complète ou à deux jours de salaire avant un jour de paye prévu, s'ils ont déjà effectué les heures de travail correspondantes. Seuls 3 % des Canadiens salariés déclarent avoir actuellement recours à la rémunération à la demande, mais 31 % disent qu'ils trouveraient intéressant que leurs employeurs offrent cette option.

« Les renseignements du bulletin de paye sont difficiles à comprendre. Ce n'est pas quelque chose que la plupart d'entre nous apprennent à l'école », a déclaré Mme Logue. « Mais maintenant, plus que jamais, nous avons accès à des innovations technologiques qui facilitent l'accès à l'information financière liée à la paye. Nous continuerons sans doute de voir des avancées dans ce domaine, mais il est important que les Canadiens se sentent capables de déchiffrer leur revenu et les déductions sur leur bulletin de paye, peu importe la façon dont ils sont payés. »

Au sujet de l'étude

L'étude en ligne a été menée par Angus Reid Forum au nom de Paiements Canada, du 30 juin au 6 juillet 2022, auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 503 Canadiens employés à temps plein et à temps partiel, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe et de la région. Aux fins de comparaison seulement, des échantillons de cette taille produiraient une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Le sondage a été mené en anglais et en français.

