Les gestionnaires d'actifs exploitent les outils, l'expertise et l'infrastructure nécessaires pour transformer les données en connaissances exploitables qui peuvent stimuler la croissance des placements et de leur base d'investisseurs.

TORONTO, le 17 mars 2022 /CNW/ - Dans une nouvelle étude portant sur 200 gestionnaires d'actifs au Canada et dans le monde entier, notre entreprise mondiale explore les changements fondamentaux qui touchent l'industrie de la gestion des actifs alors que les investisseurs institutionnels recherchent l'innovation pour obtenir un avantage concurrentiel.

Le premier volet de « Data Transformation in Asset Management: Canada vs. the World » (Transformation des données dans la gestion des actifs : le Canada par rapport au reste du monde) s'appuie sur les connaissances mondiales de BNY Mellon et notre expérience locale pour contextualiser certains domaines où les gestionnaires d'actifs canadiens dirigent ou suivent le consensus mondial en matière de stratégies de données.

« Les données sont de plus en plus reconnues comme l'une des catégories d'actifs les plus importantes pour les investisseurs institutionnels - comme outil opérationnel, comme source de renseignements sur les investissements concurrentiels et même comme actif investissable en soi », a déclaré Darcie James Maxwell, chef des services numériques d'OMNI, Canada.

« L'environnement à distance créé par la pandémie a redéfini le contexte du marché tout en accélérant les tendances existantes. Les entreprises devront tirer parti des connaissances fonctionnelles ainsi que des techniques de science des données pour créer et développer les capacités nécessaires », a déclaré Joe Lacopo, vice-président, gestion des relations et cochef de segment, gestionnaires d'actifs.

Les autres constatations comprennent ce qui suit :

Pour les gestionnaires d'actifs canadiens, les principaux cas d'utilisation du déploiement de l'analyse des données sont la gestion du rendement et des risques (55 %), et la sélection et la répartition des actifs (45 %).

Comme leurs pairs ailleurs dans le monde, les gestionnaires canadiens ont indiqué qu'ils prévoyaient d'externaliser leur distribution, mais ils se distinguent de la moyenne mondiale en ce qui concerne les risques recherchés d'externaliser leurs activités du marché. Ce positionnement reflète peut-être l'opinion des entreprises canadiennes selon laquelle leurs opérations commerciales internes génèrent de la valeur grâce à leurs talents internes.

Dans toutes les régions, environ la moitié des répondants ont déclaré que les principaux obstacles à la gestion des données sont : l'obtention de données de haute qualité en temps réel et la difficulté à regrouper l'infrastructure fragmentée pour créer une source unique et centralisée.

78 % des répondants ont déclaré qu'ils prévoyaient d'externaliser leurs opérations de données. Toutefois, seulement la moitié des gestionnaires d'actifs canadiens prévoient d'explorer ou d'élargir leurs relations d'externalisation dans les opérations de données.

