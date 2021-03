Le deuxième élément de l'enquête mentionnant que les capacités internes sont à la hausse, mais que l'impartition demeure cruciale explore la façon dont les caisses de retraite canadiennes prévoient qu'une proportion croissante de leurs actifs sera gérée à l'interne au cours des mois et des années à venir. L'objectif est de réaliser d'importantes économies de coûts : parmi les caisses de retraite qui ont internalisé la gestion de l'actif, les deux tiers (66 %) ont déclaré avoir ainsi réalisé des économies : De ce nombre, 91 % ont déclaré avoir réalisé avoir réalisé des économies de plus de 10 %, et 35 % ont affirmé avoir réalisé des économies de plus de 20 %. De plus, près des deux tiers (64 %) des gestionnaires de caisses de retraite affirment que l'un des principaux avantages de la gestion interne est un alignement stratégique clair des objectifs à long terme de la caisse. Un peu plus de la moitié (56 %) des répondants sont d'avis que les équipes internes comprennent mieux la répartition globale des actifs.

« Les promoteurs de régimes de retraite canadiens et les gestionnaires de fonds sont inlassablement en quête de meilleurs résultats pour les parties prenantes, a déclaré Alistair Almeida, chef de segment des propriétaires d'actifs. Les participants au régime, les conseils d'administration et les fiduciaires exigent des rendements durables, des opérations fiables et un service attentionné aux participants au régime, tout en mettant davantage l'accent sur la conformité et la saine gouvernance. »

« Les caisses de retraite canadiennes mettent en œuvre des stratégies de placement fondées sur des portefeuilles aux actifs diversifiés, y compris d'importants actifs non traditionnels, a affirmé Ian Fulton, vice-président adjoint, Comptabilité institutionnelle et des régimes de retraite. Qu'il s'agisse de rehausser les capacités à l'interne ou de renforcer la supervision des programmes de gestionnaires externes, l'accent est de plus en plus mis sur les besoins en matière de talents et de technologie pour soutenir la sophistication croissante. »

« Les promoteurs de régimes de retraite et gestionnaires de caisses de retraite canadiens examinent le débat entre la gestion interne par opposition à l'impartition dans l'ensemble - des opérations à la technologie en passant par la gestion des placements, a indiqué Darcie James Maxwell, architecte principale, Solutions de données clients. Même les plus importants promoteurs de régimes reconnaissent de plus en plus qu'ils n'ont pas l'envergure et les ressources nécessaires pour être les meilleurs dans tout ce dont ils sont responsables au bout du compte, particulièrement en ce qui concerne les défis croissants en matière de technologie et de données. Les joueurs les plus avertis cherchent à gérer les données comme un atout précieux, ce qui signifie qu'ils doivent tirer parti de fournisseurs solides et spécialisés pour obtenir du soutien alors qu'ils concentrent leur temps et leurs ressources sur les domaines où ils peuvent générer le plus de valeur pour leurs parties prenantes. »

Voici quelques constatations supplémentaires liées à l'étude :

Comme 84 % des fonds affirment qu'ils impartiront au moins une partie de leur travail de production de rapports réglementaires au cours des 12 prochains mois, il s'agit également d'un domaine prioritaire pour les investissements internes. Quelque 69 % et 59 % des fonds de pension déclarent qu'ils investiront respectivement dans le talent et la technologie à cet égard.

Il est à noter que 60 % des répondants indiquent que les capacités technologiques internes font obstacle à la gestion interne des actifs. Cette barrière ne fera que prendre de l'ampleur à mesure que les outils et les technologies comme l'analyse des données, la science des données, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle s'intégreront de plus en plus dans le secteur de la gestion des actifs.

86 % des caisses de retraite affirment qu'elles ont l'intention de mener des négociations plus serrées sur les frais de placement au cours des 12 prochains mois. Bien que la gestion des actifs à l'interne permette souvent de réaliser des économies considérables, de nombreuses caisses tiennent également à réduire les coûts des contrats impartis. La demande pour une plus grande transparence, soulignée par 80 % des caisses de retraite, fait partie de la même stratégie.

Méthodologie

Le sondage a été mené auprès de 50 gestionnaires de régimes de retraite canadiens de premier plan en 2020. La moitié des répondants géraient entre 600 M$ CA et 1,2 G$, et l'autre moitié gérait plus de 1,2 G$. L'actif géré moyen de l'étude était de 31 G$. Les répondants se trouvaient partout au Canada; 26 % des répondants étaient des régimes privés et 74 %, des régimes publics.

