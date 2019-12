Selon une étude, les Canadiens bénéficient de moins d'occasions d'accumulation de patrimoine que les habitants de certains autres pays

Le Canada arrive au quatrième rang quant au nombre de particuliers fortunés et devrait surpasser le Royaume-Uni dans dix ans

TORONTO, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Selon une étude de RBC Gestion de patrimoine, parmi les quinze pays à revenu moyen ou élevé visés par celle-ci, le Canada se situe au centre du classement en ce qui a trait aux occasions offertes aux habitants du pays de créer de la richesse. Pour l'établissement des classements de l'indice des occasions de création de patrimoine 2019 conçu pour RBC Gestion de patrimoine, l'Economist lntelligence Unit s'est fondé sur quatre catégories ou « piliers » : données économiques fondamentales, dynamique des marchés, innovation et risque.

Le Canada arrive au septième rang (49 %) en ce qui a trait aux facteurs de création de richesse. Les États-Unis, en première place à ce chapitre (57,7 %), sont suivis par la Chine (55,9 %) et Singapour (54,9 %). L'Inde, Hong Kong et l'Australie occupent les quatrième, cinquième et sixième places au classement.

« La création de richesse est l'une des priorités des particuliers fortunés du monde entier, et les pays qui figurent en tête de l'indice ont trouvé la formule gagnante, qui comprend l'adoption d'une approche globale, a déclaré Samantha Grenville, directrice générale, Services-conseils - Amériques, Economist Intelligence Unit. Les pays qui ont de bonnes notes à l'égard des quatre piliers affichent de solides résultats et d'excellentes occasions de création et d'accumulation de richesse, tandis que pour ceux qui arrivent en fin du classement, l'indice donne un aperçu de leurs lacunes ainsi que des éléments sur lesquels ils peuvent se concentrer afin de stimuler la croissance du patrimoine ».

Les Canadiens font meilleure figure dans les catégories « dynamique des marchés » et « risque »

Les prix élevés des propriétés au Canada ont contribué à propulser le pays en troisième place (44,3 %) dans la catégorie « dynamique des marchés », qui évalue les principales mesures de l'ouverture d'un marché, ainsi que de son attrait et de son activité, qui contribuent à la constitution de patrimoine. Dans cette catégorie, la vigueur affichée par le marché boursier a fait en sorte que les États-Unis sont arrivés en première place (80,4 %), suivis par l'Inde (45,7 %).

Comme on pouvait s'y attendre, la situation macroéconomique, financière et politique stable du Canada a contribué à l'obtention de sa plus haute place au classement, soit la deuxième place dans la catégorie « risque » (84,5 %), dans laquelle la Suisse occupe le premier rang (84,8 %).

Des progrès à faire au chapitre de l'innovation et des données économiques fondamentales

Le Canada est passé dans la moitié inférieure du classement dans la catégorie « innovation », qui évalue le potentiel d'un pays à générer de nouvelles entreprises et de nouveaux produits et services, ainsi que sur le plan de la recherche et du développement. En raison de sa faiblesse à ce chapitre, le Canada est arrivé en huitième place dans cette catégorie (50,7 %). C'est au Japon (77 %), à Singapour (72,1 %) et aux États-Unis (68,9 %) que se trouvent les plus fortes structures d'innovation connexes à la création de patrimoine ; celles-ci sont soutenues par les dépenses élevées en recherche et développement et les demandes de brevets.

De même, le Canada est arrivé en huitième place dans la catégorie « données économiques fondamentales », qui évalue des facteurs macroéconomiques et démographiques connexes à la croissance future du patrimoine, comme la croissance du PIB réel, l'âge de la population et la croissance prévue, la croissance du revenu personnel disponible, l'épargne nationale brute et l'endettement des ménages. Dans cette catégorie, la Chine est arrivée au premier rang (66,7 %), suivie de près par l'Inde (66,4 %). Ces deux pays ont affiché les meilleures données en matière de croissance du revenu du PIB par habitant.

« La plupart des clients ont besoin d'étudier toutes sortes de stratégies et de se faire une vue d'ensemble pour constituer un patrimoine et le conserver, a déclaré Tony Maiorino, chef, Services de gestion de patrimoine RBC. Même si la gestion de placements et de portefeuilles demeure une priorité, nous constatons qu'un nombre croissant de clients fortunés font appel à nous pour recevoir des conseils et un soutien en matière de stratégie fiscale, de préservation de patrimoine, de planification successorale et de philanthropie. »

Croissance prévue du nombre de particuliers fortunés au Canada

RBC Gestion de patrimoine a produit un rapport sur la répartition et la croissance prévue du nombre de particuliers fortunés dans six pays de 2019 à 2030. En voici quelques conclusions :

Le Canada figure au quatrième rang mondial quant au nombre de particuliers fortunés -- un peu plus de 375 000. Toutefois, d'ici 2030, ce nombre devrait augmenter de 5,7 % et permettre ainsi au Canada de ravir au Royaume-Uni le troisième rang.

Les États-Unis sont le pays où l'on compte le plus grand nombre de particuliers fortunés. La Chine arrive en deuxième place, mais c'est le pays où ce nombre devrait croître le plus rapidement pendant la période visée par les prévisions (de 2019 à 2030).

Pour en savoir plus sur les rapports et la méthodologie utilisée, allez au https://www.rbcwealthmanagement.com/ca/en/global-wealth.

