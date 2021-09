- Une étude commandée par l'Association Horatio Alger du Canada révèle que l'apprentissage

en ligne a frustré les jeunes Canadiens et eu des effets négatifs sur eux -

MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Avec le retour en classe de tous les élèves au pays, l'Association Horatio Alger du Canada, le plus grand fournisseur de bourses accordées selon les besoins, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une enquête nationale visant à évaluer l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale des récents diplômés d'écoles secondaires publiques et sur leurs projets d'études.

Selon les principaux résultats, les diplômés croient que les effets à long terme de la pandémie nuiront à leur propre réussite, ils n'ont pas aimé la dernière année d'apprentissage en ligne et ils ont davantage souffert de problèmes de santé mentale en raison de la pandémie.

1. Les étudiants croient que les effets à long terme de la pandémie nuiront à leur propre réussite.

Parmi ceux-ci, 57 % ont estimé que la pandémie avait eu une incidence négative sur leur confiance à entamer des études postsecondaires et 2 sur 5 ont confirmé qu'elle en avait déjà eu une sur leurs projets d'études.

Un total de 62 % s'inquiètent des conséquences sur leur réussite future durant leurs études postsecondaires.

L'incidence sur la situation de l'emploi actuelle préoccupe 56 % d'entre eux.

Le deux tiers s'inquiètent des effets de la pandémie sur leurs futures possibilités.

2. Dans l'ensemble, les étudiants n'ont pas aimé la dernière année d'apprentissage en ligne.

Ils ont déclaré à 70 % que l'apprentissage à distance les a frustrés et démotivés.

Plus de la moitié ont estimé avoir moins appris cette année que les autres années avant la pandémie.

Parmi les étudiants qui avaient prévu de poursuivre des études postsecondaires, mais qui ont changé d'avis en raison de la pandémie, le tiers a cité comme cause principale le fait de ne pas aimer l'apprentissage en ligne.

Sur une note positive, plus de la moitié ont affirmé disposer des ressources nécessaires pour réussir malgré l'apprentissage à distance.

3. Les étudiants ont davantage souffert de problèmes de santé mentale en raison de la pandémie.

Depuis mars 2020, 4 étudiants sur 5 se sont souvent sentis anxieux ou inquiets et 1 sur 4 a déclaré l'être extrêmement souvent.

Pendant la pandémie, 58 % ont déclaré avoir souvent éprouvé de la solitude ou un manque de liens avec les autres et 28 % ont déclaré que c'était le cas très souvent.

Prem Watsa, président de l'Association Horatio Alger du Canada et membre de l'organisation depuis 2012, a commenté les résultats.

« En tant qu'organisation qui octroie chaque année 1,68 million de dollars en bourses d'études à des diplômés qui entament des études postsecondaires, nous avons commandé cette étude pour en savoir plus sur l'état d'esprit de ces jeunes Canadiens qui s'attaquent à la prochaine étape de leur vie au milieu d'une pandémie mondiale, a déclaré M. Watsa. Nos découvertes sont inquiétantes et montrent sans aucun doute que de nombreux étudiants ont vécu une période difficile en raison de l'isolement et du manque d'apprentissage en personne. Il importe que les décideurs en tiennent compte alors que nous entrons dans une quatrième vague cet automne. »

L'enquête indépendante a été commandée par l'Association Horatio Alger du Canada et réalisée par Dynata, la plus grande plateforme de données et d'informations de première partie au monde. Elle a été réalisée entre le 21 juin et le 7 juillet 2021 auprès de 503 récents diplômés d'écoles secondaires publiques. La marge d'erreur est de ±4,37 % avec un niveau de confiance de 95 %. Les participants à cette étude ont été équilibrés par rapport aux données de Statistique Canada selon le genre et la région géographique.

À propos de l'Association Horatio Alger du Canada

Filiale de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans Inc., l'Association Horatio Alger du Canada est un organisme à but non lucratif habité par la conviction que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit de l'adversité en leur décernant le Prix Horatio Alger et en leur accordant le statut de membre à vie de l'Association. Grâce à la générosité de ses membres Horatio Alger, l'Association Horatio Alger du Canada attribue des bourses d'études chaque année à des jeunes méritants dans chaque province et territoire du Canada. Les membres de l'Association comprennent Alain Bouchard, Dominic D'Alessandro, Murray Edwards, Serge Godin, Wayne Gretzky, Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Rebecca MacDonald, feu G. Wallace F. McCain, le très honorable Brian Mulroney, Jim Pattison, Walter Schroeder, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Prem Watsa et Rick Waugh. Pour plus d'information, visitez le www.horatioalger.ca. On peut rejoindre l'Association sur Twitter, Facebook et Instagram.

