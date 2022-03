La majorité des entreprises souhaitent le retour du personnel sur place, ce qui pourrait entraîner un roulement.

Les membres de la génération Y et les parents qui travaillent sont les plus susceptibles de chercher un nouvel emploi s'ils doivent aller au bureau cinq jours par semaine.

TORONTO, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Les espaces de bureaux sont demeurés vides pendant deux ans, et de nombreuses entreprises ont maintenant hâte d'y faire revenir leurs employés, comme le démontre la nouvelle étude de Robert Half, cabinet de solutions de gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Dans le cadre d'un sondage mené auprès de plus de 800 gestionnaires principaux au Canada, plus de la moitié des répondants (55 %) ont déclaré vouloir que leurs équipes travaillent sur place à temps plein à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 s'atténuent, chiffre presque inchangé par rapport à un sondage semblable mené l'an dernier.

À l'heure actuelle, 44 % des gestionnaires principaux appuient les horaires hybrides à long terme (c'est-à-dire que le personnel peut répartir son temps entre le bureau et un autre emplacement) et la capacité des employés à choisir leur lieu de travail. Les gestionnaires des grandes entreprises comptant 1 000 employés ou plus (54 %) sont les plus ouverts à la souplesse.

Le risque d'un exode des employés

Une autre étude de Robert Half révèle qu'un retour complet au bureau pourrait entraîner davantage de démissions. Dans le cadre d'un sondage mené auprès de plus de 500 professionnels au Canada, plus de la moitié des répondants qui travaillent actuellement à domicile (53 %) chercheraient un nouvel emploi offrant des options de télétravail si leur entreprise exigeait que les employés retournent au bureau cinq jours par semaine, soit 20 points de plus qu'il y a un an. Les professionnels de la génération Y (68 %) et les parents qui travaillent (59 %) sont les plus susceptibles de démissionner si on leur demande de retourner au bureau.

« Il est clair que les professionnels veulent continuer à avoir la souplesse de choisir leur lieu de travail et leur façon de travailler. Toutefois, certaines entreprises ne semblent pas être en harmonie avec les priorités de leurs employés lorsqu'elles planifient l'avenir, a déclaré David King, premier président de district au Canada chez Robert Half. Dans le marché de talents restreint d'aujourd'hui, l'élimination des options de travail à distance ne fera que rendre l'embauche et le maintien en poste plus difficiles. Les employeurs doivent aller au-delà de l'idée selon laquelle la collaboration et l'innovation ne se produisent que dans les bureaux et reconnaître que les gens font preuve d'un plus grand engagement et d'une plus grande motivation lorsqu'ils ont leur mot à dire quant à leur lieu de travail. »

Comment adopter un modèle de travail flexible

Les entreprises peuvent vouloir adopter un modèle de travail hybride à long terme, mais ne pas savoir par où commencer. Robert Half propose cinq questions pour aider à orienter le processus :

Comment définirez-vous le modèle « hybride »? Les employés seront-ils tenus de se présenter au bureau certains jours chaque semaine ou seulement à des fins précises, comme les formations ou les activités de renforcement de l'esprit d'équipe? Comment pouvez-vous améliorer votre expérience d'accueil et d'intégration? Lorsque vous embauchez des employés à distance, réfléchissez à la façon de les faire se sentir bien accueillis, soutenus et comme un membre à part entière d'une équipe qu'ils ne rencontreront peut-être jamais en personne. Avez-vous la bonne technologie pour appuyer une communication et une collaboration efficaces? Réfléchissez aux nouveaux outils à mettre en œuvre pour créer une expérience harmonieuse pour le personnel sur place et à distance. Quels processus opérationnels seront touchés? Il s'agit d'anticiper les problèmes, d'ajuster les flux de travail et de s'assurer que chacun a accès aux ressources dont il a besoin. Comment allez-vous renforcer l'engagement et le moral et en assurer le maintien? Donner à tous les employés des chances égales de s'épanouir, de se perfectionner, de réseauter et d'établir des relations authentiques avec leurs collègues.

Pour en savoir plus sur les avantages d'adopter un modèle de travail hybride, consultez le blogue de Robert Half.

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Les résultats sont fondés sur des entrevues menées auprès de plus de 800 gestionnaires principaux responsables d'une entreprise de 20 employés ou plus (données recueillies du 11 novembre au 30 décembre 2021) et auprès de plus de 500 travailleurs de 18 ans ou plus (données recueillies du 3 au 11 mars 2022) au Canada.

