Cependant, la génération montante s'y prend correctement : près de 7 personnes sur 10 (68 %) de la génération Z effectuent assidûment des placements chaque année, soit le taux le plus élevé, toutes tranches d'âge de la population confondues

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Les Canadiens adaptent encore leur approche d'épargne et de placements pour atteindre leurs objectifs financiers en fonction de l'évolution de la situation économique au pays.

Une enquête récente du Groupe Banque TD révèle que moins de la moitié (49 %) des Canadiens estiment épargner suffisamment pour atteindre leurs objectifs à long terme. Certains répondants avouent que leur manque de connaissances financières leur nuisait grandement. D'ailleurs, 45 % de la population canadienne admet ne pas avoir confiance en ses connaissances en placement.

De plus, cette enquête a permis de lever le voile sur certains facteurs qui freinent les Canadiens dans la réalisation de leurs objectifs financiers :

Le coût élevé de la vie restreint la capacité de 65 % de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers.

de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Près d'un tiers ( 30 % ) de la population canadienne n'a actuellement aucun plan de placement. Parmi les répondants dépourvus d'un plan de placement, 29 % d'entre eux jugent qu'ils n'épargnent pas assez pour se doter d'un plan personnalisé, tandis que 20 % de ces gens déclarent ne pas savoir par où commencer.

) de la population canadienne n'a actuellement aucun plan de placement. Parmi les répondants dépourvus d'un plan de placement, d'entre eux jugent qu'ils n'épargnent pas assez pour se doter d'un plan personnalisé, tandis que de ces gens déclarent ne pas savoir par où commencer. Seulement 58 % des Canadiens réalisent des placements au moins une fois par année. Les données démontrent qu'un tiers ( 34 % ) de la population canadienne n'a jamais effectué un placement.

des Canadiens réalisent des placements au moins une fois par année. Les données démontrent qu'un tiers ( ) de la population canadienne n'a jamais effectué un placement. Environ la moitié (48 %) des personnes qui croient que leurs placements à long terme ne seront pas profitables estiment que l'aide d'un professionnel des services financiers renforcerait leur confiance en leur capacité d'atteindre leurs objectifs financiers.

« Tout le monde sait que la conjoncture économique au Canada influence toujours la façon dont les Canadiens abordent leurs finances et leurs placements. C'est pourquoi il importe plus que jamais de faire appel à des conseils avisés, déclare Pat Giles, vice-président, parcours Épargne et placements à la TD. Le fait que les Canadiens confient qu'ils auraient plus confiance en leur capacité à atteindre leurs objectifs financiers s'ils pouvaient compter sur l'aide d'un professionnel des services financiers est rassurant. Le bon soutien financier peut véritablement changer les choses en matière de planification de la réalisation des objectifs financiers à court et à long terme. »

Le contexte économique actuel a incité un nombre croissant de Canadiens à laisser leur argent dans un compte d'épargne plutôt à l'investir.

Cette enquête montre également que les Canadiens pigent de plus en plus dans leur compte d'épargne pour remédier aux difficultés financières grandissantes, privilégiant ainsi l'accès aux liquidités aux comptes de placement. Plus d'un tiers (35 %) des Canadiens versent leur argent dans un compte d'épargne plutôt que de cotiser à un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou à un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).

En revanche, plus de 2 Canadiens sur 5 (44 %) reconnaissent qu'ils pourraient atteindre leurs objectifs financiers en amélioration leur planification financière. Cette tendance ressort plus chez la jeunesse montante canadienne (59 % de la génération Z et 55 % des milléniaux) que chez la génération Y (43 %) et les baby-boomers (32 %). Il est intéressant de constater que près de 7 personnes sur 10 (68 %) de la génération Z ont effectué assidûment des placements au moins chaque année : il s'agit du taux le plus élevé toutes tranches d'âge de la population confondues.

« Trouver un équilibre entre ses priorités concurrentes en matière d'épargne et de dépenses peut s'avérer difficile, concède M. Giles. Cela dit, il est possible de profiter du moment présent tout en effectuant des placements et en épargnant pour l'avenir. Personne n'a besoin d'un gros montant d'argent pour commencer à se fixer des objectifs financiers. Il faut plutôt prendre l'habitude d'investir et la garder. Un banquier personnel TD peut vous aider à établir une feuille de route adaptée à vos besoins ainsi que le montant que vous souhaitez cotiser. Il n'y a pas de montant trop petit lorsqu'il s'agit de commencer à épargner ou à investir. »

Comprendre vos options

À l'approche de la période des impôts, il convient de souligner que moins d'un tiers de la population canadienne (30 %) sait à quel moment cotiser à un REER ou à un CELI. Un banquier personnel TD peut aider les Canadiens à comprendre les diverses options d'épargne à leur disposition et à élaborer un plan qui correspond à leurs objectifs financiers, ainsi que leur expliquer comment ils peuvent commencer à investir et à accroître leurs connaissances financières.

La TD offre aussi des outils et des ressources pour aider les clients à établir leurs objectifs financiers et leurs plans financiers personnalisés, et à en suivre la progression :

À l'aide du Créateur d'objectifs TD, un banquier personnel TD peut offrir des conseils personnalisés en matière de placement afin d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, de payer les études d'un enfant, d'acheter une maison ou de faire une autre dépense importante.

Planification financière TD en direct offre une expérience de gestion de patrimoine de bout en bout à distance. De l'ouverture d'un compte à la mise en place d'un plan financier complet, les clients peuvent prendre leur bien-être financier en main, où qu'ils soient.

Le Centre de ressources Conseils TD Prêts pour vous vous offre des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et aux placements.

À propos de l'enquête

Cette enquête d'opinion publique Maru Public Opinion, réalisée pour le compte de la TD, a été menée par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue. Parmi les panélistes en ligne de La Voix Maru Canada, 2 695 adultes canadiens sélectionnés au hasard ont répondu à l'enquête du 10 au 14 octobre 2024. Les résultats de cette enquête ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, genre et région (et par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 1,9 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada, Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation, Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance, et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Caroline Phemius - [email protected]