Selon un syndicat de fiscalistes, les « Pandora Papers » renforcent la nécessité pour le Canada de lutter contre l'évasion fiscale

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Les vérificateurs, les juricomptables et les autres fiscalistes de l'Agence du revenu du Canada (ARC) en ont assez de voir des particuliers et des sociétés fortunés éviter de payer l'impôt. Ils veulent le temps et les ressources nécessaires pour percevoir les taxes extraterritoriales, selon le syndicat qui les représente.

« La publication des documents Pandora fournit un autre aperçu troublant de la complexité du paysage commercial mondial qui permet à de nombreuses personnes et sociétés très riches de se tourner vers un paradis échappant aux règles fiscales », déclare Debi Daviau, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC). Il faut investir davantage dans l'ARC tout en améliorant la transparence, la coopération et la volonté politique internationales de garantir que tout le monde paye sa juste part ».

Les libéraux se sont engagés dans leur plateforme à investir jusqu'à 1 milliard de dollars par année dans l'ARC pour lutter contre ce type d'évitement fiscal, et à travailler avec des partenaires internationaux pour mettre en place un impôt mondial minimum afin que les sociétés ne puissent pas échapper aux impôts qu'elles doivent.

« Nous demandons instamment au gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre de son programme d'équité fiscale », poursuit la présidente Daviau. La population canadienne et assurément les fiscalistes de l'ARC en ont assez de ces tours de passe-passe ».

Selon un sondage d'Abacus Data commandé par l'Institut Broadbent et l'IPFPC, 92 % des Canadiens sont favorables à l'élimination des échappatoires fiscales utilisées principalement par les riches et veulent qu'il soit plus difficile pour les sociétés de comptabiliser stratégiquement leurs bénéfices dans des paradis fiscaux.

« Les lois fiscales doivent être révisées et les fiscalistes de l'ARC ont besoin des ressources nécessaires pour les faire appliquer de manière équitable. Le nouveau gouvernement libéral a promis de prendre ce problème au sérieux, le prochain ministre du Revenu devrait recevoir des instructions claires dans sa lettre de mandat », conclut Mme Daviau.

L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada représente environ 60 000 professionnels de la fonction publique partout au Canada, dont près de 12 000 vérificateurs, juricomptables et autres fiscalistes employés à l'ARC.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Renseignements: Johanne Fillion, 613-883-4900 (cellulaire),[email protected]

Liens connexes

http://www.pipsc.ca/