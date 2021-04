Ne mettez pas votre santé sur pause - Les Canadien(ne)s sont encouragé(e)s à consulter les professionnel(le)s de la santé de manière sûre et efficace pendant la pandémie de COVID-19. Chaque province et territoire propose des services de télémédecine et de soins virtuels. Pour ceux ou celles qui ont besoin de soins en personne, les Canadien(ne)s doivent se sentir à l'aise de contacter leurs prestataires de soins de santé qui offrent des environnements sûrs et aseptisés pour le traitement. Veuillez consulter le site Web du ministère de la Santé de votre province ou territoire pour obtenir des renseignements vous permettant de contacter en toute sécurité votre professionnel(le) de la santé, en personne ou par l'entremise de la télémédecine.

Selon les résultats du sondage :

Près de quatre Canadien(ne)s sur dix (38 %) interrogé(e)s, qui ont reçu un diagnostic clinique de maladie chronique, ont déclaré qu'ils (qu'elles) évitent complètement le système de santé pendant la pandémie.

Parmi les répondant(e)s ayant reçu un diagnostic clinique de maladie chronique, 13 % n'ont ni consulté leur médecin ni effectué de visite virtuelle/d'appel téléphonique depuis le début de la pandémie.

Un peu plus de la moitié (56 %) des répondant(e)s au sondage atteint(e)s d'une maladie chronique ont consulté leur médecin en personne pendant la pandémie.

Déclarations d'expert(e)s :

Offrir des soins en mode virtuel est bénéfique pour les patients, les professionnels de la santé et le système en entier. Surtout dans un contexte de pandémie, la médecine virtuelle peut faciliter l'accès aux soins. Cela peut être salutaire pour les personnes qui vivent dans une région éloignée ou si elles ont des contraintes de mobilité. Les consultations électroniques peuvent aider les fournisseurs de soins primaires à obtenir les conseils de spécialistes pour leurs patients. De nombreuses personnes atteintes de diabète trouvent que les visites virtuelles sont pratiques; elles bénéficient de soins cliniques de haute qualité et peuvent accéder au soutien dont elles ont besoin dans un environnement virtuel. - Seema Nagpal , Vice-présidente, Diabète Canada





, Vice-présidente, Diabète Ne tardez pas à vous rendre à l'hôpital si vous êtes préoccupé(e) par un problème de santé grave, en particulier si une acidocétose diabétique (ACD) est suspectée. L'ACD est une complication grave du diabète de type 1 qui peut mettre la vie en danger si elle n'est pas traitée rapidement. En général, les services des urgences et les services hospitaliers mettent en œuvre toutes les mesures possibles pour prévenir la propagation de l'infection et sont hautement organisés en termes de traitement séparé des patient(e)s atteint(e)s de COVID-19, de COVID-19 présumée et ceux (celles) non atteint(e)s de la COVID-19. - Sarah Linklater , Directrice scientifique, FRDJ Canada





, Directrice scientifique, FRDJ Canada L'obésité est une maladie chronique, progressive et récurrente grave, similaire au diabète ou à l'hypertension artérielle, qui peut avoir un impact négatif sur votre santé physique et mentale. Comme toute autre maladie chronique, des soins à long terme, continus et interdisciplinaires sont nécessaires pour gérer efficacement l'obésité. Nous savons que les soins de l'obésité ont été perturbés un peu partout au Canada . Mais il existe des moyens sûrs et fiables de parler aux professionnel(le)s de la santé pendant la pandémie, comme les soins virtuels et, dans certains cas, les consultations en personne. Ne mettez pas votre santé sur pause, parlez à un(e) prestataire de soins de santé aujourd'hui. - Dre Mary Forhan , Directrice scientifique élue, Obésité Canada

À propos du sondage

Ce sondage, demandé par Novo Nordisk Canada Inc., a été réalisé à l'aide du panel en ligne de Léger entre le 26 et le 28 février 2021. Parmi les 1 532 répondant(e)s canadien(ne)s adultes, 492 (35 %) d'entre eux (elles) ont reçu un diagnostic clinique de maladie chronique (p. ex. arthrite, cancer, diabète, maladie cardiaque, troubles de l'humeur, obésité, etc.). La marge d'erreur probable estimée par Léger est de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le siège social est au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves comme l'obésité ainsi que les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 44 000 personnes dans 80 pays et commercialise ses propres produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, consultez caf.novonordisk.ca, Twitter ou YouTube.

