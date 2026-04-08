Plus de la moitié des propriétaires qui s'attendent à devoir payer plus réduisent leurs dépenses, tandis que près du tiers des acheteurs potentiels comptent bientôt accéder à la propriété.

TORONTO, le 8 avril 2026 /CNW/ - Alors que le marché du logement canadien évolue, un nouveau sondage de la TD souligne deux réalités distinctes que vivent de nombreux Canadiens : les propriétaires qui devront bientôt renouveler leur prêt hypothécaire réduisent leurs dépenses en vue de paiements plus élevés, tandis que les acheteurs potentiels épargnent et préparent tranquillement leur entrée sur le marché cette année.

Renouvellements hypothécaires au Canada : les propriétaires se serrent la ceinture et cherchent la stabilité

Pour de nombreux Canadiens, renouvellement hypothécaire rime avec réévaluation financière. Parmi les propriétaires qui s'attendent à devoir effectuer des paiements plus élevés, plus de la moitié (56 %) affirment qu'ils réduiront les dépenses de leur ménage, et près de 4 sur 10 (39 %) prévoient de puiser dans leur épargne ou d'investir moins.

Le stress est aussi bien présent : plus des deux tiers (67 %) des propriétaires sondés sont préoccupés par le renouvellement de leur prêt hypothécaire. Voici les principales tendances qui se dégagent au chapitre des renouvellements :

La plupart des propriétaires choisissent la stabilité, 64 % prévoyant de renouveler leur prêt à un taux fixe.

Les prêts à taux fixe de cinq ans et de trois ans demeurent les choix les plus populaires (30 % et 17 %, respectivement).

Malgré le stress ressenti, seuls 9 % des propriétaires envisagent de parler plus tôt de leur renouvellement avec leur prêteur ou leur courtier hypothécaire.

Deux propriétaires sur cinq (40 %) chercheront un nouveau prêteur avant de renouveler leur prêt.

« Renouveler un prêt hypothécaire peut être éprouvant, et les Canadiens semblent ressentir cette pression, déclare Patrick Smith, vice-président, Crédit garanti par des biens immobiliers à la TD. Dans un contexte de taux en évolution, bien comprendre ses options et mieux planifier en parlant du renouvellement plus tôt peut aider à se sentir plus confiant, à prendre des décisions plus éclairées et à garder le contrôle sur la suite des choses. »

Acheteurs potentiels au Canada : optimisme prudent malgré les défis d'abordabilité

Si les propriétaires actuels sont préoccupés par leur renouvellement, les acheteurs potentiels, eux, semblent prêts à faire le saut. En effet, parmi les personnes sondées, 3 acheteurs potentiels sur 10 (30 %) sont plus susceptibles d'entrer sur le marché du logement d'ici la fin de l'année, encouragés par la baisse des prix des propriétés (50 %) et la stabilité des taux d'intérêt (35 %).

Notons que l'abordabilité demeure le plus grand des obstacles. La moitié des acheteurs potentiels comptent sur leurs revenus de placement (52 %) et réduire les dépenses non essentielles (48 %) pour soutenir leur projet d'achat.

Parmi les acheteurs potentiels :

Trois quarts (75 %) mettent de l'argent de côté chaque mois pour acheter une propriété, et près de la moitié (48 %) prévoient de verser une mise de fonds inférieure à 20 % - et pourraient donc nécessiter un prêt hypothécaire à ratio élevé assorti d'une assurance contre les défauts de paiement.

Un quart (24 %) d'entre eux cherchent des solutions d'habitation différentes pour pouvoir accéder à la propriété.

Plus de la moitié (58 %) admettent ne pas connaître les lignes de crédit sur valeur domiciliaire (LDCVD).

« L'achat d'une propriété ne se résume pas au prix d'achat, affirme Patrick Smith. Il faut aussi savoir se positionner pour les années à venir. Les acheteurs disposent de plusieurs options et gagneraient à connaître les répercussions que peuvent avoir les montants de mise de fonds, les structures de taux ou les différents produits de crédit résidentiel sur les coûts mensuels. Faire appel à un professionnel en prêts hypothécaires tôt dans le processus peut aider les acheteurs à comprendre comment ces décisions affectent leurs finances courantes et leurs objectifs à long terme. »

Cinq conseils pratiques pour mieux gérer les décisions liées à la propriété et aux prêts hypothécaires

Comment puis-je me préparer au renouvellement de mon prêt hypothécaire?

Le mieux, c'est de renouveler le plus tôt possible dans la période de renouvellement. En renouvelant auprès de la TD dès le début des 120 jours précédant l'échéance de votre prêt hypothécaire, vous aurez moins d'inquiétudes par rapport aux fluctuations de taux d'intérêt. Vous pourriez même économiser si le nouveau taux est plus bas que votre taux actuel. De plus, il n'y aura pas de frais de remboursement anticipé à débourser.

Taux fixe ou taux variable : qu'est-ce qui me convient le mieux?

Un prêt hypothécaire à taux fixe signifie que votre taux d'intérêt ne changera pas pendant la durée de votre prêt. Il en va de même pour le montant de vos paiements de capital et d'intérêts. On peut choisir un prêt hypothécaire à taux fixe afin de connaître le solde à la fin de la durée du prêt. Si vous choisissez un prêt hypothécaire à taux variable de la TD, le montant de vos paiements demeurera le même pendant toute la durée du prêt, mais vous pourriez connaître des fluctuations si le taux hypothécaire préférentiel TD varie. Lorsque le taux diminue, une plus grande part de votre paiement sert à rembourser le capital de votre prêt. Lorsqu'il augmente, une plus grande part est consacrée au paiement des intérêts.

La bonne option dépend de votre tolérance au risque, de la stabilité de vos revenus et du niveau de certitude que vous recherchez quant à vos paiements. Comprendre chacune des options vous aidera à choisir celle qui convient le mieux à votre situation.

Comment puis-je me préparer à gérer des paiements hypothécaires plus élevés après le renouvellement?

Si vos paiements risquent d'être plus élevés, bien vous préparer aidera à réduire votre stress. Revoir votre budget, rembourser des dettes ou épargner davantage peut faciliter la gestion de paiements plus élevés. Même de petits ajustements effectués à l'avance peuvent accroître votre souplesse financière.

Quelle est la différence entre un prêt hypothécaire et une LDCVD?

Si les deux produits sont garantis par votre propriété, leur fonctionnement diffère. Un prêt hypothécaire est un prêt unique généralement destiné à l'achat d'une propriété et qui sera remboursé au fil du temps par des paiements périodiques. Une LDCVD de la TD combine la souplesse d'une ligne de crédit et la stabilité d'un prêt hypothécaire. Elle vous permet d'utiliser la valeur nette de votre propriété pour obtenir du crédit quand vous en avez besoin, selon les modalités de la convention, notamment pour des rénovations ou des frais de scolarité.

Selon notre sondage, près de la moitié des Canadiens interrogés (47 %) ne connaissent pas bien les LDCVD ni leurs avantages. Comprendre chacune des options peut aider les propriétaires à choisir celle qui convient le mieux à leurs besoins.

Comment puis-je épargner pour une mise de fonds sur une propriété au Canada?

Pour épargner en vue d'une mise de fonds, il faut d'abord établir un objectif clair et élaborer un plan. De nombreux acheteurs mettent régulièrement de l'argent de côté, réduisent leurs dépenses discrétionnaires ou versent des fonds dans un régime d'épargne comme un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). Le calculateur d'accessibilité hypothécaire de la TD peut vous aider à déterminer comment devenir propriétaire.

Quel est le bon moment pour acheter une propriété au Canada?

Il n'y a pas de réponse universelle. Le moment idéal diffère d'une personne à l'autre. Il faut que votre épargne, votre budget et vos plans à long terme vous permettent d'assumer les responsabilités que vous aurez en tant que propriétaire. La préparation personnelle importe autant que les conditions du marché.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage de la TD, réalisé par le panel Léger Opinion, s'est déroulé durant le mois de février 2026 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 502 adultes canadiens. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 personnes aurait une marge d'erreur estimée d'environ 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 31 janvier 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Caroline Phemius, [email protected]