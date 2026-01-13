Même s'ils réduisent leur budget, 63 % des Canadiens affirment que leur volonté d'acheter des produits canadiens est plus grande que l'an dernier.

TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Un nouveau sondage de la TD révèle que les Canadiens sont plus nombreux à entamer l'année en apportant d'importants changements à leur budget et à leurs habitudes d'achat. Deux tiers (67 %) des Canadiens sondés prévoient de réduire leurs dépenses cette année, une hausse importante par rapport aux 51 % en 2025. Près de 6 personnes sur 10 (59 %) déclarent qu'elles réduiront leur budget d'un montant pouvant aller jusqu'à 1 000 $ par mois. Les jeunes Canadiens semblent se serrer davantage la ceinture, puisque 86 % des membres de la génération Z et 77 % des milléniaux se préparent à sabrer dans leurs dépenses, contre 65 % des membres de la génération X et 43 % des baby-boomers.

Voici les principales mesures que prendront les Canadiens pour moins dépenser :

Manger moins souvent au restaurant (55 %)

Faire moins d'achats de détail (53 %)

Réduire les dépenses de divertissement, comme les concerts, les événements sportifs et le cinéma (44 %)

Faire plus de recherches pour économiser sur les achats (41 %)

Passer des produits de marque connue aux produits de marque maison (39 %)

Annuler une partie ou la totalité de leurs abonnements (31 %)

En plus de limiter leurs dépenses, les Canadiens feront preuve de créativité dans la gestion de leurs finances en 2026, par exemple en utilisant des coupons de réduction (30 %), en relevant le défi de ne pas dépenser pendant un certain temps (30 %) et en achetant des articles usagés (27 %). Une personne sur quatre (25 %) prendra même un deuxième emploi ou un emploi à temps partiel pour mieux gérer ses dépenses.

Les lacunes du plan financier: des priorités intelligentes, sans plan pour les réaliser

Pour la nouvelle année, les priorités financières des Canadiens sont l'épargne et l'investissement (47 %), la gestion des dépenses courantes (46 %), le remboursement des dettes (32 %), le soutien de la famille ou des enfants (29 %), et le paiement des frais de logement (26 %).

Malgré ces objectifs, seulement 36 % des Canadiens ont un plan financier en bonne et due forme pour 2026, ce qui illustre le fossé important qui sépare l'intention de l'action.

Selon Joe Moghaizel, vice-président, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD, « les intentions sont un premier pas important, mais c'est leur réalisation qui change vraiment la donne. Un des moyens les plus efficaces dont disposent les Canadiens est l'établissement d'un budget pratique et réalisable comportant des objectifs clairs. C'est un outil qui vous guide tout en renforçant votre confiance en vous. De simples habitudes, comme s'arrêter pour comprendre vos besoins et vos désirs, peuvent accroître votre résilience financière et vous préparer à atteindre vos objectifs au cours de l'année à venir. »

La tendance à l'achat de produits canadiens prend de l'ampleur

Même si le budget des ménages est plus restreint en 2026, les Canadiens redoublent d'efforts pour garder l'argent au pays. Près des deux tiers des répondants affirment que leur volonté d'acheter des produits canadiens est plus forte cette année qu'elle l'était l'an dernier.

Lorsqu'il est question de la manière de stimuler l'économie nationale, les Canadiens préfèrent acheter des produits fabriqués au Canada (38 %) et magasiner auprès de petites entreprises locales (27 %) que choisir des marques canadiennes (18 %) ou des marques qui emploient des Canadiens (16 %).

« Si les Canadiens sont plus attentifs à leurs dépenses et à leurs économies, leur désir de soutenir les entreprises canadiennes est en train de passer d'une tendance à une habitude, affirme Julia Kelly, vice-présidente, Services bancaires aux PME à la TD. Ce phénomène survient à un moment charnière pour les propriétaires d'entreprise, qui continuent à être confrontés à l'augmentation des coûts et à l'évolution du contexte commercial. »

Autres ressources pour les Canadiens

La TD propose plusieurs outils et ressources pour aider les Canadiens et les clients de la TD à planifier, établir un budget et faire le suivi de leurs dépenses en ce début d'année.

Un budget à votre mesure : Établir un budget peut vous aider à contrôler vos dépenses en 2026. Les banquiers personnels de la TD sont disponibles pour offrir des conseils financiers et aider les clients à planifier leurs finances et à réévaluer leurs objectifs.

Établir un budget peut vous aider à contrôler vos dépenses en 2026. Les banquiers personnels de la TD sont disponibles pour offrir des conseils financiers et aider les clients à planifier leurs finances et à réévaluer leurs objectifs. Contrôle des dépenses : Faire le suivi de vos habitudes d'achat peut vous aider à avoir une meilleure idée d'où va réellement votre argent pendant les fêtes. Comme vous faites partie de la clientèle de la TD, vous profitez d'outils comme l'appli Dépense TD pour consulter les renseignements dans vos comptes de dépôt et de carte de crédit TD en temps réel.

Faire le suivi de vos habitudes d'achat peut vous aider à avoir une meilleure idée d'où va réellement votre argent pendant les fêtes. Comme vous faites partie de la clientèle de la TD, vous profitez d'outils comme l'appli pour consulter les renseignements dans vos comptes de dépôt et de carte de crédit TD en temps réel. À l'aide de Créateur d'objectifs TD , un banquier personnel TD peut vous fournir des conseils de placement personnalisés pour atteindre vos objectifs financiers.

, un banquier personnel TD peut vous fournir des conseils de placement personnalisés pour atteindre vos objectifs financiers. Conseils TD propose des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et à l'investissement.

À propos du sondage de laTD

Ce sondage de la TD, réalisé par Harris Poll, s'est déroulé du 23 au 27 octobre 2025 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 516 adultes canadiens. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

La TD a aussi ajouté deux questions sur les habitudes et les comportements d'achat des Canadiens à l'égard de l'achat local. Ces questions ont été posées entre le 18 décembre 2025 et le 5 janvier 2026 à un échantillon représentatif de 1 517 adultes canadiens membres du panel Léger Opinion. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour correspondre aux données de recensement. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de ±2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

SOURCE TD Bank Group

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Caroline Phemius, [email protected]