Selon un sondage de la Banque CIBC, moins du tiers des Canadiens ont une stratégie financière, ce qui met en péril leur stabilité financière à la retraite

La Banque CIBC tiendra prochainement des séances d'information offrant des conseils financiers aux préretraités et aux retraités

TORONTO, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de la Banque CIBC, 77 % des Canadiens craignent de ne pas épargner suffisamment en vue de la retraite, et bon nombre d'entre eux n'ont pas de stratégie financière. Afin d'aider les Canadiens à accroître leur confiance envers leurs finances au moment de la retraite, la Banque CIBC organisera des séances d'information au sein de différentes collectivités au pays dans le but de fournir des conseils utiles à ses clients et au grand public.

« La transition vers la retraite est un moment crucial de notre vie, et il est important de prendre des mesures afin de vous assurer de stabiliser votre situation financière, a déclaré Kathleen Woodard, première vice-présidente, Services bancaires personnels et PME CIBC. L'étape la plus importante consiste à préparer un plan pour y arriver. »

Les évènements intitulés « Une retraite des moins ordinaires - planifiez la vie que vous désirez vivre » seront animés par des experts et conseillers de la Banque CIBC, et ils permettront à la fois aux préretraités et aux retraités de recueillir les renseignements et les conseils dont ils ont besoin dans le cadre de trois étapes importantes du cheminement vers la retraite. Si vous souhaitez en savoir plus sur les lieux et les moments des évènements, communiquez avec un centre bancaire CIBC local.

Les experts de CIBC traiteront des principaux sujets suivants dans le cadre des évènements :

Cheminement vers la retraite - Préparer le terrain

Transition vers la retraite - Faire le saut

La retraite - Réaliser vos rêves

« Une stratégie efficace peut faire toute la différence entre joindre les deux bouts et vivre la vie que vous désirez vraiment, a expliqué madame Woodard. C'est la raison pour laquelle la Banque CIBC organise des évènements comme Une retraite des moins ordinaires - planifiez la vie que vous désirez vivre afin d'accroître l'autonomie de nos clients et de les aider à réaliser leurs ambitions. »

Voici d'autres conclusions tirées de notre sondage sur les Canadiens et la retraite :

11 % des répondants n'ont pas d'économies et s'appuieront uniquement sur les prestations du RPC et de sécurité de la vieillesse;

26 % des répondants ne sont pas à l'aise avec leur plan de retraite;

Plus du tiers (35 %) des répondants craignent d'épuiser leurs économies accumulées en prévision de la retraite.

Avis de non-responsabilité relatif au sondage de la Banque CIBC : Du 23 au 25 août 2019, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 522 adultes canadiens choisis au hasard qui sont des panélistes de Maru Voice Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. Ceci a pour but de veiller à ce que l'échantillon soit le plus représentatif possible de toute la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables aux effets d'arrondis des données.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

