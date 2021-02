Selon un sondage de la Banque CIBC, les femmes composent avec la garde des enfants, leur carrière et les finances depuis le début de la pandémie il y a un an

Le sondage a révélé que, dans la plupart des ménages canadiens, les responsabilités de garde d'enfants des femmes sont nettement plus élevées que celles des hommes. Cela comprend la supervision du travail scolaire des enfants ( 65 % contre 38 % ) et la garde des enfants ( 60 % contre 28 % ), une division qui demeure élevée même pour les femmes qui travaillent à temps plein*.

Ces responsabilités supplémentaires s'étendent aux finances du ménage. Six femmes sur dix (61 %) interrogées affirment se charger des factures du ménage, tandis qu'un nombre semblable (59 %) se chargent du budget du ménage. Près de la moitié planifient des objectifs d'épargne à long terme pour leur famille (49 %) et sont responsables de décider comment investir l'argent de leur ménage (48 %).

« Comme les tâches ménagères augmentent pendant la pandémie, les Canadiennes se révèlent être les guerrières qui supportent leur famille à travers ces moments difficiles. Il est important de reconnaître la charge de travail que les femmes assument aujourd'hui, mais peu d'entre elles ont des plans d'épargne et de retraite clairs, ce qui pourrait créer des lacunes à long terme en ce qui a trait à leur bien-être financier », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils financiers et conseils en placement CIBC.

Selon le sondage, les femmes participent aux décisions des spécialistes en services financiers, entre autres en choisissant un conseiller et en agissant comme principal point de contact*. Toutefois, il y a un écart en ce qui concerne leurs finances personnelles : 38 % n'ont pas de portefeuille de placement, seulement 17 % déclarent avoir un plan de retraite clair et un quart (25 %) ne savent pas combien d'argent il leur faut épargner pour se sentir à l'aise financièrement.

« De toute évidence, les femmes font beaucoup de planification pour leur ménage, mais il est tout aussi important de prendre soin de leurs propres finances et d'avoir un plan pour atteindre leurs objectifs. Qu'il s'agisse d'épargner pour l'avenir ou d'investir en vue de la retraite, un spécialiste en services financiers peut vous aider à établir un plan pour réaliser vos ambitions », a ajouté Mme Lucreziano.

Dans le contexte de la Journée internationale des femmes, la Banque CIBC organise un atelier virtuel en direct (en français et en anglais) pour aider les femmes à assurer leur bien-être financier et leur fournir des renseignements sur la façon de traverser les périodes d'incertitude. Pour vous inscrire à Donner l'exemple avec vigueur et résilience, visitez le site Web ici.

* Principales conclusions du sondage de la CIBC

Responsabilités ménagères des Canadiennes et des Canadiens :

« Je suis principalement responsable de… » Femmes Hommes Femmes employées à temps plein Hommes employés à temps plein Superviser l'apprentissage/le travail scolaire des enfants 65 % 38 % 64 % 37 % Garder les enfants 60 % 28 % 57 % 27 % Préparer les repas 67 % 41 % 64 % 41 % Faire le ménage 66 % 36 % 64 % 37 % Faire l'épicerie 64 % 44 % 66 % 47 % Établir le budget 59 % 52 % 61 % 54 % Payer les factures 61 % 58 % 63 % 61 % Agir comme principal point de contact pour les spécialistes en services financiers 56 % 62 % 62 % 66 % Choisir un spécialiste en services financiers 50 % 61 % 58 % 67 % Décider comment investir 48 % 57 % 54 % 61 % Établir les objectifs d'épargne à long terme 49 % 54 % 55 % 59 %

Finances personnelles :

Question Femmes Hommes Avez-vous un portefeuille de placement géré par vous-même ou par quelqu'un d'autre? Non - 38 % Non - 29 % Avez-vous un plan d'épargne, de revenu et de style de vie formel et détaillé pour la retraite? Oui - 17 % Oui - 25 % De combien d'épargne auriez-vous besoin pour vous sentir à l'aise financièrement? Ne sait pas - 25 % Ne sait pas -17 %

Mentions juridiques

Du 27 janvier au 29 janvier 2021, Maru/Blue a réalisé un sondage en ligne auprès de 3 024 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes de Maru Voice Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille présente une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 1,6 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

