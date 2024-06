77 % d'entre eux modifient leurs habitudes de dépenses estivales en réponse à l'augmentation du coût de la vie

TORONTO, le 27 juin 2024 /CNW/ - De nombreux Canadiens envisagent de voyager cet été et cherchent des façons de le faire dans le respect de leur budget. Selon un nouveau sondage de la Banque CIBC, près de 8 Canadiens sur 10 (77 %) modifient leurs habitudes de dépenses estivales en réponse à l'augmentation du coût de la vie, tout en cherchant activement des moyens d'économiser sur les activités estivales.

Malgré un vif désir de voyager et de profiter des plaisirs de l'été, la plupart des Canadiens (64 %) adoptent un état d'esprit favorable à l'épargne cette saison. La moitié des Canadiens affirment réduire leurs dépenses quotidiennes, tandis que 37 % ont renoncé à des achats coûteux, et plus du quart (27 %) ont des projets de voyage plus modestes cet été.

Parmi ceux qui ont déjà prévu de voyager, 62 % adoptent une approche axée sur le budget lorsqu'ils planifient des voyages, et 40 % ont l'intention de dépenser moins de 2 000 $ en voyages. La plupart des répondants (67 %) prévoient de prendre des vacances au Canada, plutôt qu'aux États-Unis (28 %) et à l'étranger (24 %). Près de la moitié des voyageurs canadiens choisissent des options plus abordables comme les voyages en voiture (48 %), et un voyageur canadien sur cinq opte pour le camping (20 %) afin de réduire ses dépenses.

Peu importe où ils envisagent de se rendre cet été, 60 % des Canadiens prévoient de financer ces voyages avec leurs économies personnelles, bien que 74 % d'entre eux affirment qu'il est plus difficile que jamais d'économiser.

« Les Canadiens ont fait preuve de pragmatisme et d'ingéniosité en adoptant un état d'esprit favorable à l'épargne afin de composer avec un contexte économique difficile », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et Conseils, Banque CIBC. « Bon nombre d'entre eux craignent toujours que l'inflation ait une incidence sur leurs loisirs estivaux malgré tous leurs efforts pour ne pas trop dépenser. »

Voici les principales dépenses que les Canadiens cherchent à mieux gérer cet été :

Sorties au restaurant

Divertissement

Vêtements

Le sondage révèle qu'un nombre plus élevé de Canadiens croient qu'ils pourraient profiter de conseils financiers cet été par rapport aux années précédentes; 26 % d'entre eux cherchent des moyens d'atténuer le coût de la vie et 21 % cherchent des stratégies pour compenser l'inflation.

« Près de 60 % des Canadiens croient qu'ils pourraient profiter de conseils financiers professionnels pour tirer le maximum de leurs loisirs estivaux. Un conseiller de confiance peut concevoir un plan personnalisé pour vous aider profiter au maximum de cet été, et de toutes les autres saisons », a ajouté Mme Lucreziano.

Autres conclusions importantes du sondage :

55 % des Canadiens affirment que l'été est la saison où ils dépensent le plus d'argent

67 % sont davantage intéressés par les expériences que par l'achat de biens matériels

68 % des Canadiens se disent préoccupés par la valeur du dollar canadien

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/ .

Mention juridique :

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 13 au 17 mai 2024 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

SOURCE CIBC

Renseignements : Beth McKay, Communications et Affaires publiques, Banque CIBC, 416 552-1391 ou [email protected]