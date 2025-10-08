Les Canadiens qui suivent un plan financier professionnel sont plus confiants que ceux qui n'en ont pas par rapport à leurs finances, alors que le fossé générationnel en ce qui concerne la technologie et les conseillers humains est saisissant.

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Bien que l'incertitude économique ait accru les préoccupations des Canadiens à l'égard de leurs finances, un nouveau rapport de KPMG au Canada montre que ceux qui suivent un plan financier professionnel sont deux fois plus confiants de pouvoir prendre leur retraite quand ils le voudront que ceux qui n'en ont pas.

Selon un récent sondage mené par KPMG au Canada auprès de 1 045 Canadiens, plus de la moitié (52 %) mentionnent les turbulences économiques comme principal facteur les ayant incités à examiner la nécessité de suivre un plan financier ou de réviser leur plan financier actuel, et plus de la moitié (53 %) estiment qu'un plan financier est extrêmement utile pour atteindre leurs objectifs financiers.

Les répondants qui suivent un plan financier préparé par un professionnel sont les plus confiants quant à leurs perspectives de retraite, 8 sur 10 affirmant que leur sécurité financière leur permettra de partir à la retraite à l'âge souhaité, ce qui représente le double du nombre de répondants qui n'ont pas de plan financier (36 %) et près de 10 points de pourcentage de plus que ceux qui ont créé leur plan eux-mêmes.

Pourtant, malgré le lien manifeste entre les plans financiers professionnels et la préparation à la retraite, près de la moitié (45 %) des répondants au sondage déclarent ne pas avoir demandé l'aide d'un planificateur financier professionnel, 43 % affirment que l'incertitude entourant le processus ou sa valeur constitue un obstacle et 42 % mentionnent que le coût des services professionnels pose un défi. Moins de la moitié (44 %) disent comprendre de façon « très claire » ce que comporte un plan financier.

« Un grand nombre de Canadiens ne font pas appel à un planificateur financier parce qu'ils estiment que le processus est trop complexe ou trop coûteux, ce qui est inquiétant puisque ceux qui font appel à un planificateur financier professionnel sont plus confiants par rapport à leurs finances et mieux préparés pour la retraite », affirme Geoff Rush, associé et leader national, Services financiers chez KPMG au Canada.

« Les données montrent clairement qu'il est extrêmement utile de faire appel à un planificateur financier pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers, qu'il s'agisse d'acheter une maison ou de prendre des décisions importantes dans votre vie, comme un mariage, un divorce ou un départ à la retraite. Plus de la moitié (56 %) des répondants qui ont fait appel à un planificateur financier déclarent que le service en vaut entièrement le coût », observe M. Rush.

« En plus d'être des fournisseurs de services, les planificateurs financiers sont des conseillers de confiance, voire des partenaires, qui aident leurs clients à composer avec toutes les étapes de leur vie. Les planificateurs financiers pourraient intéresser davantage de Canadiens en transmettant ce message au moyen de modes de communication nouveaux ou non conventionnels », ajoute-t-il.

Faits saillants du sondage :

80 % des répondants qui suivent un plan financier professionnel affirment que leur sécurité financière leur permettra de partir à la retraite à l'âge souhaité, comparativement à 72 % des répondants qui ont créé leur propre plan financier et à 36 % de ceux qui n'ont pas de plan financier.

Préférences par catégorie de patrimoine

Le sondage révèle également plusieurs tendances parmi les différentes catégories de patrimoine, les préférences concernant la personnalisation du plan financier, les modes de communication et les interactions avec le planificateur financier étant variées.

Suivre un plan financier personnalisé est une priorité pour les Canadiens de tous les groupes d'âge et de tous les genres, et les deux tiers d'entre eux considèrent que c'est extrêmement important. Lorsqu'on examine les résultats par catégorie de patrimoine, les répondants fortunés et aisés préfèrent avoir un plan global personnalisé et des rencontres annuelles en personne avec leur planificateur financier. En revanche, les petits investisseurs souhaitent des plans détaillés, ont plus tendance que les autres à utiliser des outils numériques et préfèrent rencontrer leur planificateur financier principalement lors d'événements ou de changements dans leur vie.

« Les résultats de notre étude confirment un changement sectoriel de plus en plus manifeste au cours des dernières années. En effet, les Canadiens aisés recherchent le même service haut de gamme que celui qui était auparavant réservé aux investisseurs fortunés, alors que les petits investisseurs comptent davantage sur les outils numériques et les renseignements accessibles en libre-service. Ces résultats soulignent la nécessité pour les planificateurs financiers de s'adapter aux besoins en évolution en réévaluant et en modernisant leurs processus et leurs cadres technologiques », affirme David Bardsley, associé et leader national du groupe Gestion d'actifs et de patrimoine chez KPMG au Canada.

Outils technologiques et confiance

Les attitudes des Canadiens à l'égard de la confiance envers la technologie et son utilisation pour la planification financière diffèrent selon les générations. Comparativement aux membres de la génération X (âgés de 46 à 60 ans) et de celle du baby-boom (âgés de 61 à 75 ans), les jeunes répondants de la génération Z (âgés de 25 à 30 ans) et de la génération Y (âgés de 31 à 45 ans) font davantage confiance aux outils technologiques comme l'intelligence artificielle (IA) pour gérer ou créer leur plan financier, bien que la majorité d'entre eux s'y fient principalement pour la planification financière de base. En revanche, les répondants de la génération X et de celle du baby-boom préfèrent faire confiance à un conseiller humain pour tous leurs besoins de planification financière.

La majorité (54 %) des répondants de la génération Z ont plus tendance que toute autre génération à utiliser un outil de planification financière en libre-service plutôt qu'un conseiller humain, en supposant qu'ils aient accès à un tel conseiller. En revanche, 56 % des baby-boomers préfèrent travailler avec un conseiller humain, alors que 41 % des répondants de la génération Y privilégient l'utilisation d'outils en libre-service avec le soutien d'un conseiller humain. Les répondants de la génération X sont presque également répartis dans les trois catégories.

Indépendamment de leur préférence pour la technologie ou les conseillers humains, les répondants de tous les groupes d'âge conviennent que l'accès en temps réel à leur plan financier représente une priorité, près des trois quarts (72 %) d'entre eux affirmant que cela améliorerait leur expérience de planification financière.

« À une époque où l'accès aux renseignements en temps réel est primordial, il n'est pas étonnant que les membres de la génération Z demandent des outils de planification financière en libre-service alors que les baby-boomers continuent d'accorder de l'importance à une touche humaine et personnalisée. L'avenir de la planification financière repose sur la mise à profit de l'efficacité de la technologie et de l'empathie des interactions humaines. Cette approche hybride, jumelée à la volonté universelle d'accéder en temps réel aux renseignements et aux plans financiers, façonnera les expériences de planification financière des Canadiens de toutes les générations », déclare M. Bardsley.

À propos du sondage sur la planification financière de KPMG au Canada

Entre le 2 et le 4 avril 2025, KPMG au Canada a mené un sondage auprès de 1 045 Canadiens à l'aide de la plateforme Methodify de Sago pour évaluer leurs connaissances et leurs attitudes à l'égard de la planification financière professionnelle. Un peu plus de la moitié (59 %) des répondants se sont identifiés comme étant des hommes, et 41 %, des femmes. Au total, 23 % étaient âgés de 25 à 45 ans (générations Y et Z); 23 %, de 45 à 60 ans (génération X); et 54 %, de 61 à 79 ans (génération du baby-boom). Les répondants ont été classés selon la somme de leurs actifs investissables : 21 % possédaient moins de 100 000 $ en actifs investissables; 21 %, entre 100 000 $ et 350 000 $; 19 %, entre 350 000 $ et 500 000 $; 20 %, entre 500 000 $ et 750 000 $; et 20 %, entre 750 000 $ et 2 000 000 $. Les réponses ont été regroupées et analysées en fonction de trois principales catégories de patrimoine : les petits investisseurs (moins de 100 000 $), les investisseurs aisés (entre 100 000 $ et 750 000 $) et les investisseurs fortunés (entre 750 000 $ et 2 000 000 $).

