L'« impôt sur le célibat » est une réalité - plus de 45 % des Canadiens et Canadiennes conviennent que la retraite semble inatteignable pour les célibataires, mais des conseils financiers sur mesure peuvent pallier les lacunes.

TORONTO, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La confiance financière augmente, sans que cela n'améliore pour autant les perspectives de retraite d'un groupe en particulier : les célibataires. Un nouveau sondage effectué par Co-operators révèle que les Canadiens et Canadiennes ont davantage confiance dans leurs finances que les années précédentes (37 % en 2025 contre 35 % en 2024 et 33 % et 2023), mais les perspectives à long terme sont plus sombres pour les célibataires. Ce qui soulève la question : peut-on parler d'un impôt sur la retraite pour les célibataires?

Selon les réponses au sondage, il semblerait que oui. Bon nombre de célibataires ont toujours du mal à équilibrer leurs dépenses quotidiennes, ce qui assombrit leurs perspectives financières pour l'avenir et les empêche de mettre de l'argent de côté. Un peu moins de la moitié des célibataires (45 %) considèrent qu'il est quasiment impossible d'épargner pour la retraite - un avis partagé par 40 % des Canadiens et Canadiennes qui ne pensent pas que la plupart des célibataires puissent, de manière réaliste, épargner suffisamment pour vivre seul•e•s à la retraite.

« Bien que nous nous réjouissions d'apprendre que les gens commencent à se sentir plus à l'aise financièrement, les données montrent que les jeunes générations demeurent vulnérables et ne parviennent pas à concilier le coût de la vie et l'épargne en vue de la retraite », a déclaré Jess Baker, première vice-présidente et cheffe des ventes au détail de Co-operators. « On suppose que les jeunes et les célibataires vivent dans l'insouciance, or ce n'est manifestement pas le cas. Nous devons nous assurer que les conseils financiers répondent aux défis uniques auxquels ces personnes sont confrontées. »

Selon l'enquête de Co-operators, près de la moitié (44 %) des célibataires mettent moins de 25 $ par mois de côté à des fins d'épargne et d'investissement, tandis que plus d'un tiers (35 %) disposent d'économies totalisant moins de 5 000 $ pour leur retraite .

« Les célibataires ne devraient pas être pénalisés, mais il est clair que le fait d'avoir un ou une partenaire, quelqu'un qui partage vos objectifs financiers et qui travaille avec vous pour les atteindre, est un facteur de sécurité financière et de résilience », a ajouté Mme Baker. « Les gens ont besoin d'une communauté - et des conseils et une planification personnalisés constituent l'un des moyens les plus accessibles et efficaces pour combler cette lacune lorsqu'il s'agit de vos finances. »

Plus du tiers des Canadiens et Canadiennes (37 %) se définissent comme célibataires, dont un peu moins de la moitié (43 %) vivent en colocation ou avec des membres de la famille. Bon nombre de Canadiens et Canadiennes (64 %) conviennent que ces célibataires doivent se résigner à vivre avec des proches ou des membres de leur famille plus tard dans leur vie pour être à même de gérer leurs dépenses.

Un tiers (36 %) des Canadiens et Canadiennes célibataires craignent ne jamais avoir les moyens financiers de prendre leur retraite. À l'approche de la date limite de cotisation à un REER pour cette année, Mme Baker offre les conseils suivants :

Maximisez vos cotisations à un REER : Bon nombre de célibataires optent pour un CELI (57 %), tandis que les REER sont sous-utilisés (29 %). Pourtant, ces derniers offrent des avantages fiscaux considérables qui peuvent contribuer à la planification financière à long terme.

Le partage des objectifs et la mise en commun des ressources ne sont pas l'apanage des couples. Les familles multigénérationnelles - et les familles choisies - peuvent offrir une option efficace en se dotant d'un bon plan et de bons outils.

Co-operators révèle que les personnes qui travaillent avec une conseillère ou un conseiller financier, qu'elles soient célibataires ou non, économisent plus chaque mois pour leur retraite. Une conseillère ou un conseiller financier de confiance peut vous aider à investir et à vous assurer afin de concilier vos besoins actuels et vos objectifs à long terme.

