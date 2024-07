55 % des membres de la génération Z utilisent l'IA pour gérer leurs finances et leurs investissements - plus que toute autre génération.

68 % ne croient pas que l'IA comprenne comment les émotions influencent la planification financière.

MONTRÉAL, le 29 juill. 2024 /CNW/ - L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle qu'un nombre croissant de Canadiens, notamment la génération Z, utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour gérer leurs finances et leurs investissements.

Parmi les 33 % de Canadiens qui utilisent l'IA pour gérer leurs finances, les utilisations les plus courantes sont les suivantes :

en apprendre davantage sur des sujets liés aux finances personnelles (45 %);

créer et/ou mettre à jour le budget du ménage (43 %);

définir de nouvelles stratégies d'investissement (42 %)

se constituer une épargne (40 %);

créer et/ou mettre à jour leur plan financier (40 %).

Bien que l'IA aide les Canadiens à gérer certains aspects de leurs finances, plus des deux tiers (68 %) affirment que l'IA ne peut pas comprendre comment les émotions influencent la planification financière.

« L'IA est une technologie transformatrice qui peut instantanément analyser l'information et générer des idées, mais la relation des gens avec l'argent est complexe, personnelle et émotionnelle, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. En facilitant la gestion des finances, l'IA s'avère un outil puissant pour développer la littératie financière et prendre des décisions financières éclairées, et avec les conseils d'un conseiller professionnel, un plus grand nombre de Canadiens peuvent être habilités à gérer leur argent de façon pratique, à atteindre leurs objectifs et à améliorer leurs finances. »

Comment les Canadiens utilisent l'IA

Le sondage met en évidence la manière dont l'IA continue de façonner la manière dont les Canadiens apprennent, travaillent et communiquent :

Redéfinition de la recherche : Plus de la moitié (54 %) utilisent l'IA pour poser des questions sur des sujets d'intérêt et 37 % utilisent la technologie pour l'analyse des données.

Plus de la moitié (54 %) utilisent l'IA pour poser des questions sur des sujets d'intérêt et 37 % utilisent la technologie pour l'analyse des données. Planification de la productivité : Plus d'un tiers d'entre eux exploitent l'IA pour élaborer des plans d'affaires, de voyage, d'exercice et de repas (36 %) et gérer leur emploi du temps (36 %).

Plus d'un tiers d'entre eux exploitent l'IA pour élaborer des plans d'affaires, de voyage, d'exercice et de repas (36 %) et gérer leur emploi du temps (36 %). Modification de la création de contenu : De nombreux Canadiens utilisent l'IA dans leur processus créatif, notamment pour élaborer des ébauches écrites (41 %) et éditer des photos ou des vidéos (39 %).

De nombreux Canadiens utilisent l'IA dans leur processus créatif, notamment pour élaborer des ébauches écrites (41 %) et éditer des photos ou des vidéos (39 %). Intelligence accessible : Plus de la moitié des Canadiens croient que l'IA peut aider les gens à prendre des décisions financières plus éclairées (52 %) et qu'elle rend la planification financière plus accessible à tous (51 %).

Plus de la moitié des Canadiens croient que l'IA peut aider les gens à prendre des décisions financières plus éclairées (52 %) et qu'elle rend la planification financière plus accessible à tous (51 %). Perspectives optimistes : Beaucoup de ceux qui ne l'utilisent pas actuellement pour la gestion de leurs finances personnelles envisagent d'utiliser la technologie pour en apprendre davantage sur des sujets liés aux finances personnelles (30 %), augmenter leur épargne (28 %), trouver de nouvelles stratégies d'investissement (27 %), établir et/ou mettre à jour le budget de leur ménage (27 %) et leurs plans financiers (25 %), ainsi que pour planifier leur retraite (22 %).

Le fossé générationnel en matière d'IA

Alors que les Canadiens de la génération Z commencent à s'adapter aux changements de vie, plus de la moitié d'entre eux (55 %) tirent parti de l'IA pour planifier les étapes financières à venir - plus que n'importe quelle autre génération. Les membres de la génération Z sont les plus susceptibles d'utiliser l'IA pour poser des questions sur des sujets d'intérêt (79 %), créer des ébauches écrites (72 %), élaborer des plans d'affaires, de voyage, d'exercice ou de repas (63 %) et gérer leurs finances et leurs investissements (55 %).

L'adoption croissante d'outils alimentés par l'IA coïncide avec les changements de vie continus de la génération Z et leurs préoccupations croissantes concernant leurs finances. Au cours des six derniers mois, 24 % des membres de la génération Z sont entrés à l'université ou au collège, 20 % ont changé d'emploi, 15 % ont dû faire un achat important (voiture, maison, etc.) et 13 % ont créé une entreprise. Cependant, 91 % des membres de la génération Z déclarent que l'inquiétude concernant leur situation financière globale est leur principale source d'anxiété financière, suivie par la peur des dépenses inconnues (90 %), le coût du logement (86 %) et le fait de devoir payer les factures mensuelles (82 %).

Soixante et un pour cent des membres de la génération Z pensent que l'IA peut aider les gens à prendre des décisions financières plus éclairées et 53 % sont convaincus que les outils d'IA peuvent les aider à améliorer leurs finances.

Améliorer ses finances avec les outils numériques de BMO

Parmi les 85 % de Canadiens qui estiment améliorer leurs finances, 78 % ont confiance en leur situation financière et 44 % croient que les outils alimentés par l'IA peuvent les aider à améliorer leurs finances.

SuiviArgent de BMO est une solution primée qui s'appuie sur des modèles d'IA et d'apprentissage automatique pour fournir aux clients des informations financières leur permettant de prévoir intelligemment et avec précision les manques de liquidités jusqu'à sept jours à l'avance sur l'ensemble de leurs comptes.

Cette solution fait partie des nombreuses fonctionnalités entièrement intégrées à la solution plus large de gestion des finances personnelles de BMO, Mon Info BMO. Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées.

Les clients peuvent aussi développer leur littératie financière, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers grâce aux outils et ressources numériques novateurs de BMO :

FinancesFutées BMO : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer leur littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer leur littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. BMO CreditView : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le nouveau compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO . De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO donne aux clients les moyens d'améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 3 au 20 juin 2024. Un échantillon de n = 2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

