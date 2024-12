MONTRÉAL, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Un rapport spécial de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que les préoccupations relatives au coût de la vie ont une incidence sur les projets de dépenses des Canadiens pour 2025, près d'un tiers d'entre eux (30 %) prévoyant de réduire leurs dépenses au cours de la nouvelle année. Près de la moitié (46 %) des Canadiens affirment que l'augmentation du coût de la vie aura une incidence sur leurs résolutions financières du Nouvel An, une augmentation de 4 % par rapport à 2023.

Le rapport spécial de BMO explore la façon dont les préoccupations liées à la conjoncture économique ont influé sur les approches des Canadiens en matière de planification financière à l'aube de la nouvelle année :

2024 : l'état des lieux de la situation financière : Dans un contexte de préoccupations accrues concernant le coût de la vie (54 %), l'inflation (50 %) et une éventuelle récession économique (42 %), les principales sources d'anxiété financière sont les préoccupations concernant la situation financière globale (82 %), la crainte des dépenses inconnues (82 %), le coût du logement (73 %), les dépenses familiales (67 %) et le paiement des factures mensuelles (64 %).

Dans un contexte de préoccupations accrues concernant le coût de la vie (54 %), l'inflation (50 %) et une éventuelle récession économique (42 %), les principales sources d'anxiété financière sont les préoccupations concernant la situation financière globale (82 %), la crainte des dépenses inconnues (82 %), le coût du logement (73 %), les dépenses familiales (67 %) et le paiement des factures mensuelles (64 %). L'optimisme financier est de mise : Malgré les inquiétudes persistantes concernant le coût de la vie, la majorité des personnes interrogées estiment qu'elles améliorent leurs finances (87 %) et sont optimistes quant à leur avenir financier pour la prochaine année (72 %). Trente-sept pour cent se sentent plus à l'aise financièrement qu'il y a un an.

Malgré les inquiétudes persistantes concernant le coût de la vie, la majorité des personnes interrogées estiment qu'elles améliorent leurs finances (87 %) et sont optimistes quant à leur avenir financier pour la prochaine année (72 %). Trente-sept pour cent se sentent plus à l'aise financièrement qu'il y a un an. Nouvelle année, nouveaux objectifs : Plus d'un Canadien sur cinq (21 %) prévoit d'établir des objectifs financiers ou un budget, ou les deux, pour 2025. Parmi les 69 % de Canadiens qui se sont déjà fixé des objectifs financiers, les plus importants sont l'épargne-retraite (58 %), l'épargne-vacances (47 %) et le remboursement des dettes (40 %).

Plus d'un Canadien sur cinq (21 %) prévoit d'établir des objectifs financiers ou un budget, ou les deux, pour 2025. Parmi les 69 % de Canadiens qui se sont déjà fixé des objectifs financiers, les plus importants sont l'épargne-retraite (58 %), l'épargne-vacances (47 %) et le remboursement des dettes (40 %). Pronostic de planification : Seul un tiers (33 %) des Canadiens disposent actuellement d'un plan financier et 59 % d'entre eux n'ont pas de budget familial pour l'année. Plus d'un tiers (36 %) prévoient des achats importants au cours de l'année prochaine, mais un quart d'entre eux (24 %) prévoient de modifier leurs achats pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.

Seul un tiers (33 %) des Canadiens disposent actuellement d'un plan financier et 59 % d'entre eux n'ont pas de budget familial pour l'année. Révision annuelle : Pour rester au fait de la planification et des objectifs financiers, 92 % des Canadiens en moyenne revoient leur plan financier au moins une fois par an.

Selon les Études économiques de BMO, les ménages canadiens peuvent s'attendre à des coûts d'emprunt plus faibles en 2025, car la Banque du Canada n'a probablement pas terminé sa politique d'assouplissement. Après avoir abaissé son taux cible de financement à un jour de 175 points de base depuis juin 2024 - la mesure la plus énergique parmi les principales banques centrales au cours de cette période - une réduction supplémentaire des taux de 75 points de base est prévue au cours du premier semestre de 2025. Toutefois, les coûts d'emprunt à plus long terme, qui ont déjà fortement baissé, ne devraient diminuer que modérément à mesure que l'activité économique se redressera.

« La nouvelle année marque un nouveau départ pour la réflexion et l'amélioration, et nous voulons donner aux Canadiens les moyens de prendre de bonnes habitudes et d'améliorer leurs finances en les encourageant à prendre de l'avance dans la définition de leurs objectifs financiers, a déclaré Anthony (Tony) Tintinalli, chef, Ventes spécialisées, BMO. En prévision de la nouvelle année et des possibilités qu'elle offre, les Canadiens peuvent travailler avec un conseiller financier pour établir un plan personnalisé et profiter des outils pratiques des services bancaires en ligne pour surveiller leur budget et établir de bonnes habitudes financières qui assureront la réussite de leur avenir financier. »

Conseils pour tenir vos résolutions financières du Nouvel An

BMO offre aux Canadiens des conseils pour prendre et maintenir leurs résolutions financières du Nouvel An :

Commencez à planifier tôt : Passez en revue les principaux événements prévus pour l'année à venir (anniversaires, mariages, vacances, etc.) et tenez compte des coûts associés. Se fixer des objectifs d'épargne et effectuer des virements récurrents sur un compte peut donner un sentiment de progrès et de motivation pour atteindre n'importe quel objectif financier.

Passez en revue les principaux événements prévus pour l'année à venir (anniversaires, mariages, vacances, etc.) et tenez compte des coûts associés. Se fixer des objectifs d'épargne et effectuer des virements récurrents sur un compte peut donner un sentiment de progrès et de motivation pour atteindre n'importe quel objectif financier. Accordez la priorité à votre avenir financier : Pour rester facilement sur la voie des objectifs financiers à long terme tels que la retraite, l'achat d'une maison ou un achat important, envisagez d'automatiser une partie de l'épargne dans un véhicule d'investissement tel qu'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et/ou un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). L'investissement permet à ces économies de bénéficier des intérêts composés, de croître à l'abri des regards et de suivre, voire de dépasser, l'inflation.

Pour rester facilement sur la voie des objectifs financiers à long terme tels que la retraite, l'achat d'une maison ou un achat important, envisagez d'automatiser une partie de l'épargne dans un véhicule d'investissement tel qu'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et/ou un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). L'investissement permet à ces économies de bénéficier des intérêts composés, de croître à l'abri des regards et de suivre, voire de dépasser, l'inflation. Tirez parti des programmes de fidélisation : Les programmes de fidélisation tels que AIR MILES permettent aux Canadiens de tirer un meilleur parti de leurs achats quotidiens en accumulant des milles de récompense pour l'épicerie, l'essence, la pharmacie et plus encore. Les milles de récompense et les autres récompenses du programme peuvent être échangés et utilisés pour l'achat d'appareils électroménagers, de vêtements, de voyages et plus encore.

Les programmes de fidélisation tels que AIR MILES permettent aux Canadiens de tirer un meilleur parti de leurs achats quotidiens en accumulant des milles de récompense pour l'épicerie, l'essence, la pharmacie et plus encore. Les milles de récompense et les autres récompenses du programme peuvent être échangés et utilisés pour l'achat d'appareils électroménagers, de vêtements, de voyages et plus encore. Révisez régulièrement votre budget : Des outils bancaires numériques gratuits, comme la fonction Mon info BMO, permettent aux Canadiens de surveiller facilement leurs rentrées et leurs sorties d'argent, et leurs dépenses, ce qui les aidera à établir un budget précis.

Des outils bancaires numériques gratuits, comme la fonction Mon info BMO, permettent aux Canadiens de surveiller facilement leurs rentrées et leurs sorties d'argent, et leurs dépenses, ce qui les aidera à établir un budget précis. Demandez l'avis d'un professionnel : En travaillant avec un planificateur ou un conseiller financier, les Canadiens peuvent élaborer un plan personnalisé qui tient compte de leurs objectifs financiers, de leurs sources de revenus, de leur horizon temporel, de leur goût du risque et de leurs obligations financières, et procéder à tous les ajustements nécessaires.

Les clients peuvent également acquérir des connaissances financières, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers grâce aux outils et ressources numériques novateurs de BMO :

FinancesFutées BMO : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

: Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. BMO CreditView : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, la solution primée de BMO n'est assortie d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO aide ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers .

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 2 au 14 septembre 2024. Un échantillon de n = 3 404 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244