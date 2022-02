MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Le 12e sondage annuel de BMO Groupe financier sur le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) a révélé que les Canadiens ont continué à donner la priorité à la planification de la retraite malgré les difficultés financières liées à la pandémie et l'expectative d'une inflation croissante. Le sondage a révélé que parmi les 60 pour cent de Canadiens qui possèdent un REER, les répondants prévoient de cotiser en moyenne 6 822 $ à leur compte, ce qui représente une augmentation de 47 pour cent depuis 2020.

Le montant moyen détenu dans les REER à l'échelle nationale est de 141 923 $, soit une augmentation de 26 pour cent comparativement à 2020 (112 295 $).

Région Montant moyen détenu

dans les REER Cotisation moyenne aux

REER Atlantique 149 474 $ 2 660 $ Québec 98 667 $ 4 781 $ Ontario 172 153 $ 6 877 $ Prairies 241 309 $ 8 293 $ Alberta 139 472 $ 11 410 $ C.-B. 166 001 $ 11 983 $ National 141 923 $ 6 822 $

« Malgré l'incertitude liée à la pandémie et à l'augmentation du coût de la vie en raison de la hausse de l'inflation, les Canadiens continuent de préparer leur avenir financier en effectuant les investissements importants dans leurs régimes de retraite, a déclaré Robert Armstrong, directeur général, Solutions d'investissement multiactif, BMO Gestion mondiale d'actifs. La planification de la retraite et les cotisations au REER demeurant une priorité, nous encourageons les Canadiens à continuer de maximiser tous les avantages du compte avant la date limite de cotisation au REER. »

Malgré la croissance des cotisations, la connaissance des REER décline

Alors que les Canadiens continuent d'utiliser le REER pour la planification de leur retraite, le sondage a révélé que les niveaux de connaissances sur ce compte ont diminué au cours des cinq dernières années :

un peu plus de la moitié (56 pour cent) des répondants savent combien ils peuvent cotiser au compte, soit une baisse de six pour cent depuis 2016;

moins de la moitié (47 pour cent) des Canadiens savent quels placements peuvent être détenus dans un REER, soit une baisse de cinq pour cent par rapport à 2016;

bien que plus de la moitié (56 pour cent) des épargnants qui investissent dans les REER savent que les fonds d'investissement sont admissibles aux REER, ce niveau de connaissance a diminué de 15 pour cent depuis 2017. Moins de la moitié des Canadiens savent que les REER peuvent contenir des liquidités (47 pour cent) et des FNB (45 pour cent).

« Bien qu'il soit encourageant de constater que les Canadiens continuent de se fier à des outils efficaces de planification de la retraite comme les REER, le fait de travailler avec un conseiller professionnel peut aider les investisseurs à comprendre les avantages du compte et à élaborer un plan personnalisé qui maximisera ses pleines capacités et aidera les épargnants à atteindre leurs objectifs de retraite », a poursuivi M. Armstrong.

Les femmes et la retraite

Le sondage a également mis en évidence un écart entre les sexes dans les approches et les connaissances en matière de planification de la retraite :

les femmes sont 12 pour cent moins susceptibles d'avoir un REER et de connaître les différences entre un REER et un CELI que les hommes;

les femmes sont 19 pour cent moins susceptibles de savoir comment cotiser à un REER et combien elles peuvent y cotiser que les hommes;

seulement 36 pour cent des femmes savent quels placements sont admissibles au REER, contre 59 pour cent des hommes;

les femmes sont 20 pour cent moins confiantes que les hommes qu'elles auront assez d'argent pour prendre leur retraite comme prévu;

les femmes sont huit pour cent plus enclines que les hommes à faire appel à un conseiller financier pour prendre des décisions de placement. Les femmes sont également neuf pour cent plus susceptibles de cotiser à un REER sous la recommandation d'un conseiller financier.

« Face à l'évolution des attentes sociales, à l'augmentation des possibilités professionnelles et à l'allongement de l'espérance de vie, les femmes devront aborder la planification de la retraite en fonction de leur situation unique et de leurs objectifs financiers, a indiqué Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO Banque de Montréal. Alors que nous cherchons des pistes pour assurer une reprise économique postpandémique inclusive et florissante, nous encourageons les femmes à rechercher des conseils et de l'encadrement professionnels afin de se donner les moyens de prendre des décisions d'investissement en toute confiance et d'améliorer leurs finances pour atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme. »

BMO offre les ressources suivantes aux femmes qui souhaitent renforcer leur confiance dans les finances personnelles, l'investissement et la planification du patrimoine :

BMOpourElles.com est régulièrement mis à jour avec du contenu conçu pour inspirer la confiance financière;

la baladodiffusion primée 1 Audacieu(se) présente des histoires inspirantes de femmes qui entreprennent des démarches audacieuses dans leur carrière et leur entreprise;

Audacieu(se) présente des histoires inspirantes de femmes qui entreprennent des démarches audacieuses dans leur carrière et leur entreprise; les professionnels en placement de BMO offrent un accès à une formation en ligne pour promouvoir et engager les femmes investisseuses et chefs d'entreprise dans des conversations personnalisées basées sur des objectifs.

Pour plus de renseignements sur les régimes enregistrés d'épargne-retraite et sur l'établissement d'un compte, ou pour toute autre assistance, veuillez consulter le site www.bmo.com/reer/.

1La baladodiffusion Audacieu(se) de BMO pour Elles a reçu la distinction Platine des Hermes Creative Awards et un prix AVA Or.

Le sondage de BMO sur le REER a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights auprès de 1 500 Canadiens adultes entre le 26 et le 29 octobre 2021. Un échantillon probabiliste de cette taille entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires, le tout par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224