Les acheteurs d'une première maison de l'Ouest canadien estiment que le moment est propice pour acheter dans leur marché

Une grande majorité des accédants à la propriété prévoient de verser les économies accumulées pendant la pandémie dans leur mise de fonds

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW/ - BMO a publié le premier d'une série de communiqués en deux parties prenant le pouls des acheteurs d'une première maison et dévoilant leur point de vue sur le marché canadien de l'habitation. Bien que le sondage révèle un recul dans la manière dont les acheteurs d'une première maison perçoivent l'accessibilité financière dans le marché torride d'aujourd'hui, il en va tout autrement dans certaines régions, les acheteurs de l'Ouest canadien estimant que le moment est propice à l'achat.

Mené par Pollara Strategic Insights, le sondage a mis à jour les données suivantes :

Par rapport à septembre dernier, le sentiment d'accessibilité s'est affaibli pour plus d'un tiers des accédants à la propriété. Dans ce dernier sondage, 32 pour cent des répondants indiquent que le moment est propice à l'achat. Sur le plan démographique, les milléniaux étaient les moins susceptibles d'afficher de l'optimisme quant à l'achat dans le marché actuel (30 pour cent).

Les résultats du sondage varient grandement selon les provinces. Les acheteurs d'une première maison en Alberta et dans les Prairies sont optimistes par rapport à leur marché (70 pour cent et 55 pour cent, respectivement). Les premiers acheteurs les plus pessimistes se trouvent en Ontario , suivis de près par ceux de la Colombie-Britannique et du Québec (20 pour cent et 22 pour cent, respectivement).

et dans les Prairies sont optimistes par rapport à leur marché (70 pour cent et 55 pour cent, respectivement). Les premiers acheteurs les plus pessimistes se trouvent en , suivis de près par ceux de la Colombie-Britannique et du Québec (20 pour cent et 22 pour cent, respectivement). Le point de vue sur le marché du logement est en partie motivé par la perception qu'ont les accédants des prix des habitations. Alors que nous tournons la page sur la COVID-19, la plupart (62 pour cent) pensent que les prix des habitations vont augmenter. Les acheteurs d'une première maison des Prairies et de l' Alberta étaient les plus enclins à partager ce point de vue, à 73 pour cent et 72 pour cent respectivement.

étaient les plus enclins à partager ce point de vue, à 73 pour cent et 72 pour cent respectivement. Alors qu'on prévoit une hausse des prix, certains accédants à la propriété prévoient de rester à l'écart du marché. Près de 40 pour cent ont affirmé qu'ils prévoyaient de retarder l'achat d'une maison jusqu'à ce que les prix baissent. Les milléniaux sont le groupe le plus susceptible d'attendre.

Région Montant que les répondants s'attendent à dépenser pour leur première maison (en moyenne) Canada 433 000 $ Atlantique 206 000 $ Québec 341 000 $ Ontario 529 000 $ Prairies 313 000 $ Alberta 355 000 $ Colombie-Britannique 586 000 $

« Le marché canadien de l'habitation, dans son ensemble, est incroyablement vigoureux en ce moment, avec une demande record et une offre plus serrée qui font monter les prix, a déclaré Hassan Pirnia, chef, Produits de crédit aux particuliers et de financement à l'habitation, BMO Banque de Montréal. Alors qu'anticipant une appréciation des prix certains acheteurs cherchent à accélérer leur entrée sur le marché, nous en voyons d'autres faire une pause dans leurs projets d'accession à la propriété. Nous savons à quel point l'achat de cette première maison est important; c'est une étape marquante pour la plupart des Canadiens. Notre objectif est d'aider les Canadiens à faire leurs premiers pas dans ce marché. Nous offrons aux accédants à la propriété la possibilité d'obtenir une remise en argent sur leur prêt hypothécaire - tout en leur offrant le plus long délai de préautorisation - et nous travaillons avec eux pour élaborer des plans sur mesure afin de les aider à accéder à la maison qu'ils souhaitent. »

Mise de fonds

Au cours de la pandémie, les Canadiens se sont constitué un coussin d'épargne sain. Selon le sondage, 80 pour cent des accédants à la propriété ont l'intention d'utiliser une partie ou la plupart de leurs économies accrues pour augmenter leur mise de fonds.

En ce qui a trait à la mise de fonds, les acheteurs d'une première maison sont répartis comme suit par rapport au montant à dépenser : plus d'un tiers (36 pour cent) ont indiqué qu'ils chercheraient à verser entre cinq et 10 pour cent du prix d'achat, tandis que près de 20 pour cent des acheteurs prévoient de verser une mise de fonds comprise entre 16 et 20 pour cent. Dans le segment supérieur, près de 15 pour cent des acheteurs envisagent de verser entre 21 et 50 pour cent du prix d'achat de leur première maison.

Préautorisation hypothécaire

Pour les acheteurs d'une première maison, obtenir une préautorisation hypothécaire représente un coussin de diligence raisonnable lors de l'achat d'une maison. Selon le sondage, près de 20 pour cent des accédants à la propriété ont déjà reçu une préautorisation et 48 pour cent prévoient d'en obtenir une. Pour obtenir cette préautorisation, près d'un tiers des répondants envisageraient une option en ligne.

Pour procurer la tranquillité d'esprit aux acheteurs d'une première maison, BMO leur offre la possibilité de demander une préautorisation hypothécaire en ligne et de recevoir une décision en temps réel. De plus, la Banque offre la plus longue période de garantie de taux à 130 jours. Pour plus d'informations sur les options hypothécaires et les outils d'accessibilité à la propriété, ou pour demander une préautorisation en ligne, consultez https://www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/.

Le sondage de BMO sur les acheteurs d'une maison a été mené en ligne par Pollara Strategic Insights entre le 1er et le 9 mars 2021 auprès d'un échantillon de 1 000 adultes canadiens prévoyant d'acheter une maison dans les 12 prochains mois. Parmi les répondants, 800 cherchaient à acheter leur première maison. La marge d'erreur pour une taille d'échantillon probabiliste de 1 000 est de plus ou moins 3,1 pour cent, 19 fois sur 20.

