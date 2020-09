Selon un sondage de BMO sur le marché de l'habitation, la COVID-19 redéfinit les besoins des acheteurs d'une première maison, mais plusieurs croient toujours que le moment est propice pour acheter

Le sentiment par rapport au marché du logement demeure stable d'une année à l'autre

La COVID-19 bouleverse les attentes et le choix d'emplacement des acheteurs

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW/ - BMO a publié aujourd'hui le premier d'une série de communiqués sur le marché canadien de l'habitation. Selon le sondage, alors que la COVID-19 affecte l'expérience et les attentes des acheteurs d'une première maison, bon nombre d'entre eux conservent une perspective positive à court terme par rapport au marché de l'habitation.

Mené par Pollara Strategic Insights, le coup de sonde a mis en lumière les réalités suivantes :

En moyenne, les acheteurs d'une première maison prévoient de dépenser environ 432 000 $ pour leur première maison et plus de 40 pour cent estiment que c'est le bon moment pour acheter. Les acheteurs de l' Alberta et des Prairies sont les plus optimistes quant à leur marché de l'habitation, 60 pour cent d'entre eux jugeant que le moment est propice. Les acheteurs les plus pessimistes se trouvent en Ontario et en Colombie-Britannique, où seulement 33 pour cent des premiers acheteurs affichent de l'optimisme quant à leur marché.

et des Prairies sont les plus optimistes quant à leur marché de l'habitation, 60 pour cent d'entre eux jugeant que le moment est propice. Les acheteurs les plus pessimistes se trouvent en et en Colombie-Britannique, où seulement 33 pour cent des premiers acheteurs affichent de l'optimisme quant à leur marché. Cependant, la COVID-19 a bouleversé les lieux et les types de maisons achetées. Vingt-neuf pour cent des acheteurs d'une première maison réorientent leur recherche, abandonnant la grande ville pour la banlieue ou une zone rurale. Par ailleurs, le télétravail devenant de plus en plus répandu, un quart des acheteurs potentiels cherchent dorénavant une maison individuelle plutôt qu'un condo ou une maison en rangée.

La taille du prêt hypothécaire que les acheteurs d'une première habitation cherchent à contracter a également été influencée par la COVID-19. Environ la moitié des acheteurs ont dû puiser dans leur mise de fonds pour couvrir des coûts imprévus au cours des derniers mois. De plus, un quart des accédants à la propriété ont déclaré qu'ils devront contracter une hypothèque plus importante. À l'échelle régionale, les acheteurs de l' Ontario et de la Colombie-Britannique sont les plus susceptibles d'opter pour un prêt hypothécaire plus important (30 et 26 pour cent, respectivement).

« Malgré la pandémie mondiale en toile de fond, nous sommes encouragés de voir les Canadiens conserver leur optimisme par rapport à notre marché de l'habitation, a déclaré Hassan Pirnia, chef, Produits de crédit et de financement à l'habitation, BMO Banque de Montréal. Bien que de nombreux acheteurs voient le marché d'un bon œil, les ménages sont confrontés à des vents contraires plus forts qu'il n'y a pas si longtemps. Comme les acheteurs cherchent à accéder au marché, nous devrions nous attendre à ce qu'ils continuent d'explorer différentes options financières pour faciliter leur achat. De notre côté, nous continuons à nous concentrer sur la recherche de moyens de simplifier le parcours d'achat d'une maison, notamment en offrant le plus long délai de préautorisation afin que les acheteurs d'une première habitation puissent prendre la décision qui convient le mieux à leur situation lorsqu'ils sont prêts. »

Préautorisation hypothécaire

En particulier pendant les périodes d'incertitude, il est important de prendre le temps de faire diligence raisonnable lors du processus d'achat d'une maison. Parmi les personnes interrogées, 19 pour cent des acheteurs potentiels ont indiqué qu'ils avaient déjà reçu une approbation préalable pour un prêt hypothécaire et la moitié prévoyaient d'en contracter un.

Pour offrir aux acheteurs d'une première maison plus de tranquillité d'esprit dans leur parcours d'achat d'une habitation, BMO a lancé une nouvelle solution numérique qui leur permet de demander une préautorisation hypothécaire en ligne et de recevoir une décision en temps réel. De plus, la Banque offre la plus longue période de garantie de taux à 130 jours.

Pour plus d'informations sur les options hypothécaires et les outils d'accessibilité à la propriété, ou pour demander une préautorisation en ligne, visitez https://www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/.

Le sondage de BMO visant les acheteurs d'une première maison a été mené en ligne par Pollara Strategic Insights entre le 25 et le 31 août 2020 auprès d'un échantillon de 801 adultes canadiens. Un échantillon probabiliste de 801 répondants entraîne une marge d'erreur de plus ou moins 3,5 pour cent, 19 fois sur 20.

