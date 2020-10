MONTRÉAL, le 22 oct. 2020 /CNW/ - La demande refoulée et les faibles coûts d'emprunt stimulant la demande sur le marché canadien de l'habitation, les acheteurs d'une première maison cherchent à accéder à la propriété. Cependant, selon le dernier communiqué de BMO sur le marché de l'habitation, beaucoup indiquent qu'ils chercheront l'aide de leur famille pour y arriver. Et avec la COVID-19 en toile de fond, les acheteurs d'une première maison affirment que la pandémie influencera le type de prêt hypothécaire qu'ils choisiront.

Mené par Pollara Strategic Insights, le coup de sonde a révélé que plus de la moitié (56 pour cent) des accédants à la propriété dépendront de leur famille pour obtenir une aide financière, mais le montant varie selon la région et la population :

À l'échelle provinciale, les acheteurs de la Colombie-Britannique et de l' Ontario sont les plus susceptibles de rechercher une aide financière, 59 et 58 pour cent respectivement. Les milléniaux sont également plus enclins à rechercher une aide financière que leurs homologues de la génération X.

« Nous continuons de surveiller l'incidence de la COVID-19 sur les acheteurs d'une maison, mais nous les encourageons à faire preuve de patience et à s'assurer qu'ils peuvent assumer les coûts mensuels, a indiqué Hassan Pirnia, chef, Produits de crédit et de financement à l'habitation, BMO Banque de Montréal. Dans nos entretiens, nous conseillons généralement aux acheteurs potentiels de ne pas consacrer plus de 30 pour cent de leur revenu mensuel au logement. De notre côté, nous recherchons toujours des occasions de stimuler la capacité financière des clients, notamment en proposant des offres de remise en argent aux acheteurs d'une première maison, ou en les informant sur ce qu'ils peuvent se permettre financièrement. Nous proposons des outils et des ressources tels que nos calculateurs en ligne pour aider les acheteurs à se faire une idée de leur budget logement et à évaluer combien ils peuvent économiser en optant pour des amortissements plus courts et des paiements accélérés. »

Prêts hypothécaires à taux fixe ou variable

Les ménages étant confrontés à une plus grande incertitude des coûts en raison de la pandémie, nombre de premiers accédants recherchent une certaine stabilité en ce qui a trait à leur prêt hypothécaire :

Une majorité d'acheteurs d'une maison (57 pour cent) indiquent que, lorsque viendra le temps de contracter un prêt hypothécaire, ils opteront pour un prêt à taux fixe.

Parmi les indécis quant au type de prêt hypothécaire, plus de 30 pour cent indiquent que la COVID-19 les a rendus plus susceptibles de se tourner vers un prêt hypothécaire à taux fixe. En revanche, huit pour cent seulement sont plus susceptibles d'opter pour un prêt hypothécaire à taux variable en raison de la pandémie.

Parmi les acheteurs d'une première propriété en quête d'un prêt hypothécaire à taux variable, bon nombre (55 pour cent) cherchent le long terme et croient qu'ils finiront par payer moins sur la durée du prêt hypothécaire. À l'échelle régionale, les acheteurs du Canada atlantique, de l' Alberta et de l' Ontario sont les plus enclins à partager ce sentiment (67, 63 et 60 pour cent, respectivement).

« Pour les acheteurs d'une première propriété qui sont dans une situation financière confortable, nous sommes dans un contexte de taux d'intérêt favorable, a ajouté M. Pirnia. Lorsqu'on examine le type de prêt hypothécaire, il est important de comprendre comment le choix influera sur les finances quotidiennes et les plans financiers à long terme. Nous avons, à travers le pays, une équipe de spécialistes, Prêts hypothécaires qui peuvent aider l'acheteur à prendre cette décision afin de s'assurer qu'elle répond à ses besoins. »

Pour offrir aux acheteurs d'une première maison plus de tranquillité d'esprit, BMO a lancé une nouvelle solution numérique qui leur permet de demander une approbation hypothécaire préalable en ligne et de recevoir une décision en temps réel. De plus, la Banque offre la plus longue période de garantie de taux à 130 jours. Pour plus d'informations sur les options hypothécaires et les outils d'accessibilité à la propriété, ou pour demander l'approbation préalable d'un prêt hypothécaire en ligne, consultez bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires.

Le sondage de BMO sur les acheteurs d'une première maison a été mené en ligne par Pollara Strategic Insights entre le 25 et le 31 août 2020 auprès d'un échantillon de 801 adultes canadiens. La marge d'erreur pour une taille d'échantillon probabiliste de 801 est de plus ou moins 3,5 pour cent, 19 fois sur 20.

