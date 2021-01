54 pour cent des Canadiens restent confiants dans leurs projets de retraite

Un tiers des Canadiens prévoient de prendre leur retraite entre 60 et 69 ans, à 62 ans en moyenne

La pandémie risque d'obliger les Canadiens à repenser combien ils devront épargner pour la retraite

MONTRÉAL, le 20 janv. 2021 /CNW/ - Le sondage annuel de BMO sur la retraite a révélé que la confiance dans les projets de retraite est restée relativement stable en dépit des défis financiers de 2020. L'enquête a examiné dans quelle mesure les Canadiens sont convaincus qu'ils disposeront de suffisamment d'argent pour prendre leur retraite à l'âge souhaité, les résultats indiquant une diminution de 4 pour cent du degré de confiance au niveau national par rapport à 2019.

À l'échelle provinciale, les Canadiens de l'Ontario et des provinces des Prairies étaient les plus confiants dans leur plan de retraite, à 58 pour cent et 57 pour cent respectivement. Les niveaux de confiance étaient les plus bas chez les résidents des provinces de l'Atlantique.

Région Confiance à l'égard

de la retraite Cotiseront à un REER

avant la date limite du

1er mars Atlantique 42 % 51 % Québec 49 % 60 % Ontario 58 % 67 % Prairies 57 % 64 % Alberta 53 % 63 % C.-B. 50 % 67 % National 54 % 64 %

Malgré la pandémie, plus des deux tiers (64 pour cent) des Canadiens ont cotisé ou prévoient encore de cotiser à leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER) - un nombre comparable aux chiffres de l'année dernière. Les répondants de l'Ontario et de la Colombie-Britannique avaient les taux de cotisation les plus élevés, le Québec et les provinces de l'Atlantique ayant les plus bas.

« La dernière année a été difficile pour les Canadiens à bien des égards, y compris sur le plan financier, a déclaré Robert Armstrong, directeur général, Solutions d'investissement multiactif, BMO Gestion mondiale d'actifs. Il est encourageant de constater une telle résilience chez les investisseurs canadiens et la priorité qu'ils continuent d'accorder à la planification de leur retraite. À l'horizon 2021, il est important de continuer à planifier les imprévus et nous encourageons les investisseurs à rechercher des conseils professionnels pour dresser un plan à long terme pouvant garantir un avenir financier sûr. »

Profil instantané de la retraite au Canada

Le sondage a également mis en lumière d'autres informations clés sur la planification de la retraite et les habitudes d'épargne des Canadiens :

Le montant moyen dont les Canadiens pensent avoir besoin pour prendre leur retraite a augmenté de 6 pour cent depuis 2019 pour s'établir à 1,4 million de dollars. Cependant, plus de la moitié (53 pour cent) des répondants n'ont pas d'estimation du montant dont ils auront besoin pour prendre leur retraite.

Un tiers des Canadiens prévoient de prendre leur retraite entre 60 et 69 ans, à 62 ans en moyenne.

Il y a eu une diminution des retraits chez les titulaires de REER avant l'âge de 71 ans, 28 pour cent l'ayant fait en 2020 contre 37 pour cent en 2019. La principale raison du retrait précoce reste l'achat d'une maison, seulement 6 pour cent des répondants ayant effectué un retrait pour régler des dépenses liées à la pandémie.

Parmi les 70 pour cent des Canadiens qui comptent sur un conseiller financier, plus des deux tiers (62 pour cent) estiment qu'un professionnel est mieux équipé pour fournir des conseils pour les aider à atteindre leurs objectifs, une augmentation de 12 pour cent depuis 2019.

Pour les Canadiens qui réévaluent combien ils devront épargner pour la retraite et quand ils pourront la prendre, BMO offre les conseils de planification de la retraite suivants :

Commencez à planifier tôt : La définition des objectifs de retraite et des objectifs financiers à long terme peut déterminer les solutions de placement et d'épargne appropriées à intégrer à un plan de retraite.

La définition des objectifs de retraite et des objectifs financiers à long terme peut déterminer les solutions de placement et d'épargne appropriées à intégrer à un plan de retraite. Pratiquez l'autodiscipline : Gérez vos dépenses, revoyez vos budgets et incluez-y des plans d'épargne continue comme dépenses. Le suivi des dépenses avec un budget mensuel offre la souplesse requise pour suspendre ou réduire le plan d'épargne continue au besoin, ou pour en augmenter le montant lorsque le budget le permet.

Gérez vos dépenses, revoyez vos budgets et incluez-y des plans d'épargne continue comme dépenses. Le suivi des dépenses avec un budget mensuel offre la souplesse requise pour suspendre ou réduire le plan d'épargne continue au besoin, ou pour en augmenter le montant lorsque le budget le permet. Faites des simulations de crise : Dans un contexte de taux d'intérêt bas, il est possible de tester toutes les stratégies à adopter en cas de hausse des taux avant la résiliation de tout emprunt contracté.

Dans un contexte de taux d'intérêt bas, il est possible de tester toutes les stratégies à adopter en cas de hausse des taux avant la résiliation de tout emprunt contracté. Planifiez les imprévus : Un bon plan financier comprend des options susceptibles de vous aider à prévoir les imprévus. Ces options permettent d'envisager diverses situations financières et offrent des solutions pour s'assurer que le plan financier puisse encore atteindre ses objectifs.

Un bon plan financier comprend des options susceptibles de vous aider à prévoir les imprévus. Ces options permettent d'envisager diverses situations financières et offrent des solutions pour s'assurer que le plan financier puisse encore atteindre ses objectifs. Recherchez des conseils professionnels : Un conseiller professionnel dispose des ressources et du savoir-faire requis pour surveiller régulièrement le portefeuille de retraite et recommander des stratégies de placement et d'épargne en fonction de la situation financière, de l'aversion au risque et des objectifs financiers à long terme.

Le sondage de BMO sur le REER a été mené par Pollara Strategic Insights dans le cadre d'un sondage en ligne réalisé entre le 17 et le 23 novembre 2020 auprès de 1 500 adultes canadiens. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille est de ± 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

