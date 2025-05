La moitié d'entre eux pensent qu'il est moins facile d'accéder à la propriété qu'en 2024.

43 % des propriétaires déclarent qu'ils n'auraient pas pu acheter leur maison sans l'aide de leur famille.

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Le dernier Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que si plus des deux tiers (67 %) des acheteurs attendent une baisse des taux d'intérêt avant d'acheter une maison, soit un recul de 5 % par rapport à 2024, les experts estiment que beaucoup plus de Canadiens pourraient adopter une approche attentiste, car les inquiétudes concernant la perspective d'une récession économique sont passées de 60 % à 74 % de mars à avril 2025.

« Le marché canadien de l'habitation est resté sous pression à l'approche du printemps, les ventes et les prix continuant de s'affaiblir, a déclaré Robert Kavcic, économiste principal, BMO Marchés des capitaux. La faiblesse sous-jacente est évidente, car les stocks s'accumulent et les investisseurs restent absents. Il suffit de rappeler que les acheteurs de maisons perdent confiance et motivation, en particulier dans les régions de la Colombie-Britannique et du sud de l'Ontario. »

Le sondage de BMO examine l'influence des préoccupations économiques sur les décisions d'achat d'une habitation des Canadiens :

Les taux sous surveillance : Plus des deux tiers (67 %) des propriétaires potentiels pensent que les taux influencent leurs décisions d'achat. Deux Canadiens sur cinq (38 %) attendent que les taux baissent à 3 % ou moins avant d'acheter ou de refinancer leur maison. En outre, 44 % admettent qu'ils ne sont pas sûrs du taux qui leur conviendrait pour acheter ou refinancer leur maison.

« Bien que la conjoncture économique présente des incertitudes et des défis, les Canadiens ont la possibilité d'atteindre l'objectif de l'accession à la propriété en bénéficiant de conseils et d'une planification, a indiqué Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments et accroissement de la clientèle, BMO. Travailler avec un conseiller professionnel peut aider les acheteurs à se tenir informés et à naviguer dans le contexte actuel, à comprendre les stratégies disponibles, puis à élaborer un plan personnalisé qui donne la priorité à la résilience et à la stabilité à long terme, ce qui leur permet de viser l'accession à la propriété tout en améliorant leurs finances. »

Malgré les inquiétudes à court terme concernant le marché de l'habitation, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances a révélé que plus des deux tiers (70 %) des Canadiens ont confiance en leur situation financière, mais que la peur des dépenses inconnues (82 %), les inquiétudes concernant leur situation financière globale (81 %) et le coût de l'habitation (72 %) figurent parmi les principales sources d'anxiété financière.

Redéfinition du rêve canadien

Alors que 57 % des acheteurs pensent que l'accession à la propriété est davantage une étape importante de la vie qu'un bon investissement, nombreux sont ceux qui réévaluent leur approche de l'achat d'un logement.

La banque de papa et maman : 43 % des propriétaires déclarent qu'ils n'auraient pas pu acheter leur logement sans l'aide de leur famille. Plus d'un quart (27 %) des Canadiens attendent un soutien financier de leurs parents et/ou grands-parents, dont 6 % attendent une aide pour la mise de fonds d'un logement, 8 % attendent une aide pour le loyer mensuel et 7 % attendent un soutien pour les coûts de rénovation du logement. Parmi les 39 % qui prévoient d'apporter une aide financière à leur(s) enfant(s) et petit(s)-enfant(s), 5 % prévoient de contribuer à la mise de fonds de leur logement et 4 % prévoient de contribuer à leur compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).

La propriété partagée : 45 % envisageraient d'acheter un logement avec des amis, des membres de la famille ou d'autres personnes avec lesquelles ils n'ont pas de relation amoureuse, la génération Z (63 %) et les milléniaux (50 %) étant les plus susceptibles d'envisager une approche d'accession à la propriété partagée.

« Bien que l'accession à la propriété continue de représenter un progrès financier pour de nombreuses personnes, nous constatons que les Canadiens commencent à explorer des voies nouvelles et différentes pour atteindre leurs objectifs à mesure que l'incertitude économique s'accroît et que les priorités changent, a poursuivi Mme Ramsay. Alors que de nombreux acheteurs d'une première maison explorent de nouvelles options ou attendent leur chance d'entrer sur le marché, nous encourageons les Canadiens à travailler avec un conseiller ou un planificateur professionnel pour en savoir plus sur les différentes voies menant à l'accession à la propriété et pour élaborer un plan financier personnalisé leur permettant d'accéder à la maison qu'ils désirent dans un délai réaliste. »

BMO aide les acheteurs de propriétés à améliorer leurs finances

BMO offre des outils et des ressources pour aider les clients tout au long de leur parcours d'achat d'une propriété, dont ceux-ci :

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) : 58 % des Canadiens prévoient d'utiliser le CELIAPP et/ou le Régime d'accession à la propriété (RAP) de leur Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) pour l'achat de leur propriété. Le CELIAPP est un régime d'épargne enregistré fiscalement avantageux qui combine les avantages d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) : les cotisations sont déductibles d'impôt, les gains sont à l'abri de l'impôt et les retraits sont libres d'impôt lorsqu'ils sont utilisés pour l'achat d'une première maison admissible. Les acheteurs d'une première maison peuvent cotiser jusqu'à 8 000 $ par an, avec un plafond de cotisation à vie de 40 000 $.

Pour commencer leur parcours d'achat, les acheteurs potentiels peuvent obtenir une estimation hypothécaire en une minute avec une garantie de taux de 130 jours. Grâce à une vérification souple de leur solvabilité qui n'affectera pas leur cote de crédit, les clients pourront connaître le montant qu'ils peuvent potentiellement consacrer à l'achat d'un logement sur la base d'informations telles que leurs revenus, leurs actifs et leurs dettes. Outils de renouvellement de prêts hypothécaires : Pour se préparer au renouvellement de leur prêt hypothécaire, les clients peuvent se faire une idée concrète de leurs versements hypothécaires au moment du renouvellement en utilisant le calculateur pour le renouvellement de prêts hypothécaires de BMO. Les clients peuvent également consulter leur taux de renouvellement personnalisé 180 jours avant le renouvellement et renouveler rapidement leur prêt hypothécaire dans l'appli BMO ou dans les Services bancaires en ligne.

Pour plus d'informations sur les programmes d'aide aux acheteurs d'une première maison et les outils d'aide à l'accession à la propriété, consultez le site : www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/acheteurs-premiere-maison/.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 3 au 26 mars 2025. Un échantillon de n=2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Pour tenir compte des changements récents dans la situation économique, certaines questions ont été posées à nouveau à un échantillon de n=2 001 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada du 17 au 20 avril 2025. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition des deux échantillons reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,7 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

