Les femmes sont 8 pour cent plus susceptibles de déclarer que leurs préoccupations concernant leur situation financière globale ont augmenté au cours des trois derniers mois.

MONTRÉAL, le 6 mars 2024 /CNW/ - L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que les Canadiennes sont 12 pour cent plus susceptibles que les hommes de se sentir de plus en plus préoccupées par les pressions économiques associées à l'inflation (63 pour cent contre 51 pour cent) et à l'augmentation du coût de la vie (66 pour cent contre 54 pour cent).

En examinant comment les conditions économiques actuelles affectent la confiance financière des Canadiens et leurs approches en matière de planification financière, le sondage a révélé un net écart entre les hommes et les femmes :

Pressions économiques : Soixante-trois pour cent des femmes déclarent que leurs inquiétudes concernant l'inflation ont augmenté au cours des trois derniers mois, contre 51 pour cent des hommes. Deux tiers (66 pour cent) des femmes indiquent que leurs inquiétudes concernant le coût de la vie ont augmenté au cours des trois derniers mois, soit 12 pour cent de plus que les hommes.

Sécurité financière : Quarante-trois pour cent des femmes déclarent que leurs inquiétudes concernant leur situation financière se sont accrues au cours des trois derniers mois, soit 8 pour cent de plus que les hommes. Les femmes sont 7 pour cent plus susceptibles de se sentir moins confiantes dans leur situation financière et 5 pour cent plus susceptibles de se sentir moins à l'aise financièrement qu'elles ne l'étaient il y a un an, par rapport aux hommes. Plus des deux tiers des hommes (69 pour cent) ont suffisamment d'économies pour faire face à une situation d'urgence inattendue, comparativement à 63 pour cent des femmes.

Amélioration des finances : Les femmes sont 8 pour cent moins enclines à penser qu'elles améliorent leurs finances, par rapport aux hommes (37 pour cent des femmes contre 29 pour cent des hommes). Plus d'un tiers (35 pour cent) des femmes déclarent que l'incertitude quant à leur avenir financier les empêche d'améliorer leurs finances, soit 5 pour cent de plus que les hommes.



« Bien que les femmes aient fait des progrès significatifs sur le marché du travail et dans les affaires, leur sécurité financière et leur possibilité de se constituer un patrimoine à long terme sont entravées, car elles continuent d'être touchées de façon disproportionnée par la conjoncture économique, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Guidés par la raison d'être de BMO, qui est d'avoir le cran de faire une différence, dans la vie, comme en affaires, nous nous engageons à soutenir les femmes à chaque étape de leur cheminement financier et personnel. En travaillant avec un conseiller, elles peuvent bénéficier d'une perspective et de conseils pertinents en matière de planification financière et améliorer leurs connaissances financières, ce qui est essentiel pour renforcer leur autonomie financière et améliorer leurs finances. »

Aider les femmes à améliorer leurs finances

Si les trois quarts des femmes (75 pour cent contre 78 pour cent des hommes) estiment maîtriser leurs finances, elles sont 7 pour cent moins nombreuses à avoir établi un budget annuel pour leur ménage et 4 pour cent moins nombreuses à disposer d'un plan financier écrit. Parmi les 68 pour cent de femmes qui se sont fixé des objectifs financiers, les plus importants sont l'épargne-retraite (57 pour cent), l'épargne-vacances (51 pour cent), le remboursement des dettes (43 pour cent) et l'épargne en vue d'un achat important comme une voiture, un gros appareil électroménager, etc. (32 pour cent contre 40 pour cent des hommes).

Bien que moins de la moitié (44 pour cent) des femmes aient déclaré que leur famille les avait aidées à acquérir des connaissances financières pendant leur enfance en leur parlant de budget, d'épargne et de planification financière, les jeunes femmes de la génération Z (âgées de 18 à 24 ans) étaient les plus susceptibles d'avoir reçu un soutien de leur famille en matière d'éducation financière (62 pour cent).

BMO offre des ressources pour aider les femmes et tous les Canadiens à renforcer leur confiance en matière de finances personnelles et à améliorer leurs finances :

Soyez conscient de votre trésorerie en suivant vos flux d'argent entrants et sortants.

Veillez à vous fixer des objectifs à court, moyen et long terme, et faites le point régulièrement pour vous assurer d'améliorer vos finances pour pouvoir atteindre ces objectifs.

Établissez et développez votre crédit. Tirez parti des solutions de renforcement du crédit, telles qu'un outil d'évaluation du crédit, un prêt pour bâtir le crédit ou une carte avec garantie, et surveillez régulièrement la cote de votre rapport de crédit.

Établissez un budget ou un plan d'épargne pour les achats importants tels qu'une voiture, des vacances ou un nouvel appareil électroménager.

Lorsque vous évaluez ce que vous devez, remboursez d'abord les dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé.

Évaluez les dépenses courantes telles que les services de diffusion en continu, les abonnements au câble et à l'internet, les abonnements à un centre de remise en forme ou les fournisseurs de services téléphoniques, et négociez des prix plus bas lorsque c'est possible ou efforcez-vous de réduire ou d'éliminer les programmes que vous n'utilisez pas souvent.

Consultez un conseiller financier ou un banquier pour vous assurer que vos habitudes d'épargne et de paiement vous permettent d'atteindre vos objectifs à court et à long terme, et que vous disposez des bons outils financiers pour y parvenir.

Les clients peuvent acquérir des connaissances financières, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers grâce aux outils et ressources numériques novateurs de BMO :

BMO SmartProgress : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer leur littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer leur littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. BMO CreditView : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

: Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le nouveau compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO . De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO donne aux clients les moyens d'améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers .

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 2 au 19 janvier 2024. Un échantillon de n = 2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 janvier 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Anke Suwanda, Toronto, [email protected], 416-867-3996