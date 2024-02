35 pour cent des Canadiens en couple croient que leur conjoint dépense trop d'argent.

36 pour cent admettent qu'ils ne disent pas toujours la vérité à leur conjoint au sujet de leurs finances.

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Un rapport spécial de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances pour la Saint-Valentin révèle que si la majorité des couples canadiens sont compatibles au chapitre des discussions et des approches en matière de planification financière, les dépenses continuent d'être une source de désaccord.

Plus d'un tiers (35 pour cent) des Canadiens en couple croient que leur conjoint dépense trop d'argent et 32 pour cent affirment que les dépenses sont souvent une source de conflit dans leur relation. En outre, 36 pour cent admettent qu'ils ne disent pas toujours la vérité à leur conjoint au sujet de leurs finances.

Le sondage explore la façon dont les couples abordent la planification financière et communiquent leurs priorités :

Chéri(e), parlons d'argent : Parmi les 51 pour cent de couples qui estiment que la question des finances devrait être abordée au début de la relation, 10 pour cent pensent que ces conversations devraient avoir lieu après les premiers rendez-vous et 41 pour cent estiment que ces conversations devraient avoir lieu lorsque la relation devient officielle. Près d'un tiers (31 pour cent) estime que les conversations sur les finances devraient avoir lieu lorsqu'un couple envisage de vivre ensemble. 12 pour cent des couples pensent que ces conversations devraient avoir lieu au moment des fiançailles et/ou du mariage.

Transition financière de « moi » à « nous » : Plus d'un tiers (35 pour cent) des couples pensent que les fiançailles sont le bon moment pour combiner leurs finances avec celles de leur conjoint, suivies par l'officialisation de la relation (22 pour cent) et l'emménagement ensemble (9 pour cent). Près d'un Canadien en couple sur cinq (18 pour cent) ne partage pas ou n'intègre pas ses finances avec celles de son conjoint.

: Évaluation des dépenses : Près de la moitié (48 pour cent) des Canadiens en couple admettent dépenser plus d'argent qu'ils ne le devraient et 59 pour cent affirment que leur conjoint est la personne la plus économe de la relation.

Quizz sur la compatibilité : 82 pour cent des couples estiment qu'ils sont compatibles parce qu'ils ont des objectifs financiers similaires et la même proportion d'entre eux ont combiné et/ou intégré leurs finances à celles de leur conjoint. Plus des deux tiers des couples partagent la responsabilité d'entamer des discussions sur les finances du ménage (68 pour cent) et de fixer des objectifs pour leur famille (67 pour cent). 24 pour cent admettent que les différences de revenus ont créé des tensions dans leurs relations.

Obstacles financiers à la relation : Lorsqu'ils évaluent les finances de leur conjoint, les Canadiens en couple disent qu'ils s'inquiètent surtout de sa dette hypothécaire (47 pour cent), de sa dette de carte de crédit (38 pour cent), de sa cote de crédit (33 pour cent) et de leurs différences de revenus (26 pour cent).



« De nombreux couples continuent de sous-estimer les implications émotionnelles liées à l'argent, ce qui peut entraîner une mauvaise communication, des déceptions et des conflits, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. La compatibilité de la relation devrait également inclure la compréhension des objectifs financiers de votre conjoint, de ses habitudes de dépenses, de ses dettes existantes et de ses obligations financières. Le fait de travailler avec un conseiller financier peut aider les couples à combler le fossé de la communication et à élaborer un plan qui soutient leurs objectifs financiers uniques afin de les aider à améliorer leurs finances ensemble. »

Compatibilité des relations financières à tout âge

L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances a également révélé que si les couples de la génération Z et du millénaire sont plus susceptibles de partager les responsabilités financières de manière égale, il existe des possibilités d'améliorer la fidélité financière.

Les couples de la génération Z (âgés de 18 à 24 ans) sont parmi les plus susceptibles de partager équitablement la responsabilité d'entamer des conversations sur les finances du ménage (72 pour cent) et d'établir un budget pour le ménage (68 pour cent). Cependant, plus de la moitié (52 pour cent) déclarent que leur conjoint dépense trop d'argent et 42 pour cent admettent qu'il leur arrive de mentir à propos de leurs finances - plus que toute autre génération. De même, près d'un tiers (32 pour cent) des jeunes couples milléniaux (âgés de 25 à 34 ans) disent qu'il leur arrive de mentir à propos de leurs finances et 48 pour cent pensent que leur conjoint dépense trop d'argent.

Lorsqu'ils évaluent les finances de leur conjoint, les membres de la génération Z se disent surtout préoccupés par sa dette de carte de crédit (48 pour cent), sa cote de crédit (47 pour cent) et sa dette hypothécaire (43 pour cent). Les jeunes milléniaux sont les plus préoccupés par la dette de carte de crédit (46 pour cent) et la dette hypothécaire (46 pour cent) de leur conjoint, suivis par sa cote de crédit (43 pour cent).

« Il est important de communiquer ses attentes financières dès le début et fréquemment afin de bâtir un avenir financier ensemble, a poursuivi Mme Ramsay. BMO encourage les Canadiens de tous âges à avoir des conversations honnêtes sur leurs priorités financières, leurs objectifs et leurs inquiétudes, et ce, tôt et souvent. Profitez également d'outils numériques pratiques pour élaborer votre plan financier commun et suivre les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs financiers communs. »

Outils numériques de littératie financière

Les clients peuvent acquérir des connaissances financières, suivre leurs plans financiers et atteindre leurs objectifs financiers grâce aux outils et ressources numériques novateurs de BMO :

BMO SmartProgress : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer leur littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer leur littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement. BMO CreditView : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile. Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

: Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le nouveau compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO donne aux clients les moyens d'améliorer leurs finances, consultez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 2 au 9 janvier 2024. Un échantillon de n = 2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,4 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 300 milliards de dollars au 31 octobre 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

