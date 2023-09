Selon un sondage de BMO, les conseils en matière de placement et les activités d'appoint sont en tête de liste des préoccupations de la génération Z et des milléniaux en quête d'une plus grande sécurité financière

Un quart des Canadiens se sentent moins à l'aise financièrement aujourd'hui qu'ils ne l'étaient l'année dernière, mais 72 pour cent restent optimistes quant à leur avenir financier pour l'année à venir.

Près de la moitié des membres de la génération Z et des milléniaux demandent des conseils sur les placements et la façon de faire fructifier l'argent qu'ils possèdent.

54 pour cent pensent que les outils et conseils bancaires numériques jouent un rôle important dans la gestion de l'argent.

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - L'indice de BMO sur l'amélioration des finances de ce trimestre révèle que les jeunes Canadiens cherchent de plus en plus à obtenir des conseils sur les activités d'appoint et sur la façon de faire fructifier leur argent et d'atteindre la sécurité financière, dans un contexte de préoccupations liées à la hausse des taux d'intérêt, à l'inflation et à l'incertitude économique. Parmi les sujets liés aux finances personnelles, le sondage a révélé que les membres de la génération Z (de 18 à 24 ans) et les milléniaux (de 25 à 44 ans) souhaitent le plus apprendre comment faire fructifier l'argent qu'ils possèdent et diversifier leurs sources de revenus :

Anxiété financière : Les inquiétudes concernant leur situation financière globale sont la principale source d'anxiété financière chez les membres de la génération Z (90 pour cent), ainsi que chez les jeunes (de 25 à 34 ans) (88 pour cent) et les milléniaux plus âgés (de 35 à 44 ans) (86 pour cent).

Apprendre à faire fructifier son argent : Les jeunes milléniaux sont les plus susceptibles de demander des conseils sur la façon de faire fructifier l'argent qu'ils possèdent (56 pour cent), suivis par les membres de la génération Z (47 pour cent) et les milléniaux plus âgés (47 pour cent).

Des revenus passifs pour une génération active : Près de la moitié des membres de la génération Z (46 pour cent), ainsi que les jeunes (46 pour cent) et les milléniaux plus âgés (50 pour cent), sont intéressés par des conseils sur les stratégies d'investissement.

Génération d'un revenu d'appoint : Près de la moitié (48 pour cent) des jeunes milléniaux recherchent davantage d'informations sur la manière de générer d'autres sources de revenus, suivis par la génération Z (40 pour cent) et les milléniaux plus âgés (36 pour cent). Seuls 23 pour cent des membres de la génération X (de 45 à 54 ans) et 15 pour cent des baby-boomers (de 55 à 64 ans) cherchent à obtenir davantage d'informations sur les activités d'appoint.

Adopter l'esprit d'entreprise : Au cours des six derniers mois, un membre de la génération Z sur cinq (20 pour cent) est en train de changer d'emploi et 12 pour cent ont créé une entreprise.

Au cours des six derniers mois, un membre de la génération Z sur cinq (20 pour cent) est en train de changer d'emploi et 12 pour cent ont créé une entreprise. Confiance financière et conseils : Plus des deux tiers (68 pour cent) des membres de la génération Z pensent qu'un conseiller financier est important pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers - plus que toute autre génération.

« Alors que de nombreux jeunes Canadiens commencent à gérer leurs propres finances pour la première fois, ils reconnaissent l'importance d'établir un budget, de suivre leurs dépenses, d'investir et de faire fructifier leur argent pour permettre à leur épargne de croître et de dépasser l'inflation, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Bien que la conjoncture des taux d'intérêt et l'augmentation du coût de la vie aient été difficiles, le fait de travailler avec un professionnel et de profiter des outils pratiques des services bancaires en ligne peut aider les Canadiens de tous âges à comprendre les stratégies disponibles pour les aider à bâtir un patrimoine à long terme et à améliorer leurs finances pendant les périodes d'incertitude. »

Traverser la tempête

Le sondage explore également la manière dont les préoccupations des Canadiens concernant les conditions économiques actuelles, plus particulièrement l'inflation et la hausse des prix, affecteront leurs approches en matière de planification financière. Les inquiétudes concernant leur situation financière demeurent la principale source d'anxiété financière (78 pour cent) et un quart (25 pour cent) des Canadiens se sentent moins en sécurité financière aujourd'hui qu'en 2022.

« Bien que l'inflation mesurée par l'IPC ait chuté brusquement, passant d'un sommet de quatre décennies de plus de 8 pour cent au milieu de 2022 à un peu plus de 3 pour cent en juillet, elle diminuera probablement plus lentement à l'avenir en raison des pressions à la hausse exercées par les salaires et les loyers, a précisé Sal Guatieri, économiste en chef, BMO. Par conséquent, même si la Banque du Canada n'a peut-être pas besoin de relever davantage son taux directeur, qui se situe actuellement à 5 pour cent, son niveau le plus élevé en 22 ans, il est peu probable qu'elle commence à abaisser les coûts d'emprunt avant le printemps prochain. »

Malgré les préoccupations actuelles au sujet de l'économie, la moitié (51 pour cent) des Canadiens estiment qu'ils améliorent leurs finances et 72 pour cent demeurent optimistes quant à leur avenir financier pour l'année à venir. Leurs principaux objectifs financiers sont l'épargne-retraite (60 pour cent), les vacances (51 pour cent) et le remboursement des dettes (38 pour cent).

Des outils en ligne pour atteindre des objectifs hors ligne

Si plus des deux tiers (68 pour cent) des Canadiens se sont fixé des objectifs financiers, ils sont beaucoup moins nombreux à disposer d'un budget familial (38 pour cent), d'un plan financier écrit (31 pour cent) ou d'un conseiller financier professionnel (43 pour cent). Plus de la moitié d'entre eux (54 pour cent) estiment que les outils et les conseils bancaires numériques jouent un rôle important dans la réalisation de progrès financiers, et 10 pour cent se fient à l'orientation et aux conseils offerts par leurs applications bancaires.

Notamment, les membres de la génération Z (73 pour cent) et les jeunes milléniaux (69 pour cent) ont déclaré que les conseils et les outils disponibles dans leurs applications bancaires étaient pertinents pour eux, plus que toute autre génération. Les membres de la génération Z sont également les plus susceptibles d'utiliser leur application de services bancaires numériques lorsqu'ils cherchent des conseils ou de l'aide sur leur situation financière (20 pour cent).

« Ces résultats démontrent l'appétit des Canadiens pour des expériences numériques personnalisées qui les aident à gérer leurs finances quotidiennes d'une manière qui convient à leur mode de vie, a poursuivi Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, BMO. BMO s'engage à répondre aux besoins des Canadiens là où ils se trouvent, en leur offrant des expériences numériques de pointe qui les aident à améliorer leurs finances. »

BMO des outils et des ressources numériques novateurs pour aider les clients à acquérir des connaissances financières, à suivre leurs plans financiers et à atteindre leurs objectifs financiers :

CreditView de BMO : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur cote de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur leurs appareils mobiles.

Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques-uns des outils en ligne les plus populaires :

SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir.

Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir.

Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

: Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré. Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le nouveau compte Amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO aide ses clients à améliorer leurs finances, visitez https://www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

À propos de l'indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage détaillé dans ce document a été mené par Ipsos au Canada du 27 juin au 28 juillet 2023. Un échantillon de n=2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

