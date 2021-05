La confiance et l'optimisme des consommateurs américains sont renforcés par la vaccination comparativement plus rapide, ce qui laisse entrevoir ce qui attend les Canadiens.

Quatorze mois après le début de la pandémie, les Canadiens trouvent leur assise financière en se fixant des objectifs et en épargnant régulièrement, mais ils ont encore de la difficulté à faire les meilleurs choix financiers.

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW/ - Les États-Unis suivant la trajectoire d'une réouverture économique plus rapide, près d'un tiers de Canadiens en moins se sentent confiants quant à leur situation financière par rapport aux Américains, selon le dernier sondage de BMO sur l'amélioration des finances. Malgré cet écart, les Canadiens s'efforcent d'améliorer leur santé financière pendant la pandémie, la majorité se fixant maintenant des objectifs financiers et mettant régulièrement de l'argent de côté. Dans l'ensemble, la mesure aux États-Unis a augmenté par rapport à celle de janvier, tandis qu'elle est demeurée stable au Canada.

Mené par Ipsos, le sondage a analysé le sentiment et les attitudes des consommateurs à l'égard de l'argent et dans quelle mesure les Canadiens sentent qu'ils progressent ou prennent du retard :

Points de vue du Nord et du Sud : Un peu plus du tiers des Canadiens (37 pour cent) sont convaincus d'améliorer leur situation financière en ce moment. Quand on regarde du côté des États-Unis, ce chiffre grimpe à 50 pour cent. Dans les villes canadiennes, les Montréalais sont légèrement plus optimistes quant à leur situation financière (42 pour cent), tandis que les Canadiens de Vancouver et de Toronto se situent sous la moyenne à 35 pour cent et 34 pour cent respectivement.

Pendant la pandémie, les Canadiens prennent le temps de s'établir une bonne base financière. Une majorité substantielle (69 pour cent) se fixe des objectifs financiers; plus précisément, la plupart des Canadiens envisagent leur retraite et épargnent dans cette optique (58 pour cent), et près de 40 pour cent s'efforcent de rembourser leurs dettes. La plupart (74 pour cent) estiment également qu'ils sont en bonne voie d'atteindre leurs objectifs financiers. Une épargne musclée : Les Canadiens adoptent de saines habitudes d'épargne. Soixante-trois pour cent ont indiqué qu'ils mettaient de l'argent de côté au moins chaque mois, et plus du tiers (36 pour cent) économisent de l'argent à chaque chèque de paie. Les Canadiens de Vancouver étaient les plus susceptibles d'épargner à chaque chèque de paie (41 pour cent).

« Avec l'augmentation du nombre de vaccinations et la réouverture graduelle de l'économie qui suivra probablement, nous prévoyons voir un effet positif sur ce que pensent les Canadiens de leur situation financière, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et accroissement de la clientèle, BMO Banque de Montréal. En s'établissant dès maintenant une bonne base financière - en se fixant des objectifs financiers et en épargnant dans cette optique -, les Canadiens font un pas dans la bonne direction pour améliorer leur situation financière. Si cet élan se poursuit, ils se positionneront pour connaître un second semestre plus solide. C'est un signe encourageant, et nous restons concentrés sur la recherche d'occasions d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers et de veiller à ce que les bons comportements financiers acquis en ce moment s'ancrent dans des habitudes à long terme. »

Le fossé entre le savoir et le savoir-faire

Bien que de nombreux Canadiens prennent des mesures pour adopter de solides habitudes financières, certains peuvent se trouver confrontés à des difficultés entre savoir ce qu'ils devraient faire pour atteindre leurs objectifs financiers et savoir comment s'y prendre pour le faire :

Quarante-trois pour cent des Canadiens ont indiqué qu'ils dépensaient souvent plus qu'ils ne le devraient. Sur le plan démographique, ce chiffre grimpe chez les jeunes Canadiens (génération Z et milléniaux) à 65 pour cent et 52 pour cent respectivement.

Un peu plus du tiers des Canadiens (34 pour cent) ont révélé qu'ils font parfois des choses qui aggravent leur situation financière, comme faire des achats impulsifs. Les jeunes Canadiens étaient les plus susceptibles de faire partie de cette catégorie. Chez la génération Z, 54 pour cent ont déclaré qu'ils faisaient souvent des choses qui aggravent leur situation financière. Les milléniaux suivaient de près, près de la moitié (49 pour cent) d'entre eux indiquant qu'ils ne faisaient pas toujours les meilleurs choix financiers.

« Avoir un budget mensuel peut grandement aider les Canadiens à rester sur la bonne voie financière, a ajouté Gayle Ramsay. Un budget aide à gérer et à modérer les dépenses, et peut également être augmenté ou diminué si les économies et les dépenses discrétionnaires le permettent. C'est aussi une bonne idée de considérer la santé financière comme similaire à la santé physique - il est important de se soumettre à des examens réguliers. Une bonne règle d'or consiste à rencontrer un planificateur financier tous les trimestres pour examiner les budgets et les plans d'épargne, et voir où il y a des domaines à améliorer et si l'épargne peut fructifier davantage. »

Pour savoir comment BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, consultez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/.

À propos de l'Indice d'amélioration des finances de BMO

Lancé en février 2021, l'Indice d'amélioration des finances de BMO est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage dont il est question dans le présent document a été mené par Ipsos au Canada du 8 au 19 avril 2021. Un échantillon de 3 406 adultes âgés de 18 ans et plus a été recueilli dans cette vague. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

