PRWeek et Cision examinent les possibilités et les défis pour les professionnels en RP, y compris l'adoption de l'IA générative, l'influence des cadres supérieurs et les contraintes budgétaires

CHICAGO, 25 janvier 2024 /CNW/ - Cision, chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication, a publié aujourd'hui son Rapport mondial sur les communications 2024 : Rehausser et évoluer en partenariat avec PRWeek, qui met l'accent sur le rôle en évolution des professionnels en communication stratégique comme moteurs commerciaux. Le rapport annuel, qui en est à sa septième édition, examine les perspectives de plus de 400 professionnels des relations publiques et des communications d'entreprise dans 10 pays sur ce que signifie être un professionnel en communication stratégique aujourd'hui. Le rapport met en lumière les défis et les opportunités auxquels ils sont actuellement confrontés dans un contexte de facteurs tels que la pression accrue pour prouver l'impact des données, des données et des analyses plus sophistiquées, des technologies émergentes comme l'IA, l'évolution des comportements des consommateurs et un paysage médiatique complexe.

Parmi les constatations les plus intrigantes du rapport, il y a le rôle croissant des équipes de RP et des communications d'entreprise au sein de la haute direction. Près de la moitié (41 %) des responsables chevronnés en communications relèvent directement du chef de la direction, et 92 %, un chiffre remarquable, affirme que les cadres supérieurs leur ont demandé conseil plus souvent l'année dernière que les années précédentes, comparativement à 87 % en 2021. Ce niveau d'influence s'accompagne d'attentes accrues quant à la façon dont les professionnels en communication peuvent influer sur les résultats financiers. Les équipes des relations publiques et des communications ont indiqué qu'elles ressentaient de plus en plus de pression pour jouer un rôle clé dans l'évolution de facteurs commerciaux comme le revenu, la part de la voix et l'image globale de la marque. Interrogés sur les facteurs qu'ils considèrent comme les plus grandes priorités de la direction en matière de communication, près des deux tiers (60 %) des répondants ont mentionné « l'établissement d'une croissance et d'une valeur durables », ce qui représente une augmentation de 6 points de pourcentage par rapport à l'an dernier. Les autres priorités comprennent la capacité de réagir en temps opportun à l'évolution de la dynamique et des possibilités du marché (55 %), l'acquisition et l'engagement des clients (43 %) et l'augmentation des ventes et des revenus (42 %).

« Les professionnels en communication stratégique ont plus que prouvé leur valeur pour les cadres supérieurs et ont gagné une place à la table lorsqu'il s'agit d'influencer la stratégie et d'obtenir des résultats commerciaux », a déclaré Carrie Parker, chef de la direction du marketing chez Cision. « Les équipes de RP et de Communications très performantes harmonisent leur arsenal d'outils et d'expertise avec les objectifs organisationnels pour favoriser le changement transformateur. »

Autres points à retenir :

L'IA générative : La majorité des professionnels en relations publiques et en communication (65 %) ont commencé à expérimenter l'IA générative pour des choses comme la création de contenu, la rédaction de communiqués de presse et la recherche sur l'auditoire; toutefois, le degré d'adoption varie, 32 % des équipes de communications décrivant leur utilisation comme « fréquente » et 33 % la qualifiant d'« occasionnelle ». Les autres n'en sont qu'à l'étape de la considération de l'expérimentation (27 %), avec une faible probabilité qu'ils l'utilisent (7 %) ou une incertitude quant à ce que sont leurs plans (1 %).

Identifier les influenceurs : Les consommateurs ordinaires sont considérés comme les influenceurs les plus efficaces, car les marques ne se limitent pas aux célébrités pour accroître la notoriété et les ventes.

Besoin de données fiables : Les professionnels en communication mettent de plus en plus l'accent sur les mesures, 42 % d'entre eux disant qu'ils se fient beaucoup aux données et à l'analyse, comparativement à 30 % l'an dernier.

Gestion des médias sociaux : Le recours aux segments des médias acquis (53 %) et payants (46 %) a augmenté par rapport à l'année précédente.

« PRWeek collabore avec Cision au Rapport mondial sur les communications depuis 2017, et j'ai toujours été fier des perspectives éclairantes et détaillées des relations publiques à l'échelle mondiale que nous avons pu fournir, ainsi que des précieux conseils de divers chefs de file de l'industrie », a déclaré Gideon Fidelzeid, directeur de la rédaction chez PRWeek.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % figurent au palmarès Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

Procurez-vous dès aujourd'hui le Rapport mondial sur les communications 2024.

