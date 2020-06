Le groupe Technologie et innovation de BMO demeure bien placé pour fournir du soutien à ce secteur en évolution rapide

MONTRÉAL, le 19 juin 2020 /CNW/ - Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour le secteur de la haute technologie de prospérer et de propulser l'économie de l'innovation vers de nouveaux sommets, alors que les effets de la COVID-19 devraient peser sur d'autres secteurs, selon un nouveau rapport des Études économiques de BMO.

« L'un des secteurs de l'économie canadienne qui connaît la croissance la plus rapide est sur le point de recevoir un coup de pouce, au moment où de plus en plus de magasinage et de travail se font en ligne, a indiqué Sal Guatieri, économiste principal, BMO Marchés des capitaux. Bien que relativement petit, le secteur se développe rapidement et ne peut que bénéficier d'une accélération des achats en ligne et du télétravail, activités qui reposent sur une technologie numérique performante et à haut débit. »

« Le secteur est un rayon de lumière parmi des perspectives économiques très nuageuses », a conclu M. Guatieri.

Le rapport note que peu de secteurs ont connu une croissance plus rapide que les technologies de l'information et des communications (TIC). Propulsé par un certain nombre de sociétés locales de haut vol (comme Shopify) et par une expansion rapide des géants de la technologie des États-Unis au nord de la frontière, le secteur a systématiquement mieux brillé que l'économie nationale ces dernières années. « Pendant que l'économie ralentissait en 2018 et 2019, le secteur s'est renforcé à un rythme proche de 5 pour cent, a précisé M. Guatieri. Alors que le PIB réel s'est contracté de 8,2 pour cent en rythme annualisé au premier trimestre de cette année, le secteur des TIC n'a reculé que de 0,4 pour cent ».

Les TIC représentaient 4,8 pour cent du PIB canadien en 2019, contre 4,2 pour cent en 2007. Les TIC ont également été une source stable d'emplois pour les Canadiens, l'emploi dans la conception de systèmes informatiques et les services connexes ayant augmenté de 7,5 pour cent en moyenne entre 2014 et 2019.

Pour soutenir ce secteur en croissance rapide, BMO a mis sur pied un groupe Technologie et innovation. Ce groupe spécialisé fournit des conseils et du financement aux entreprises à toutes les étapes de leur cycle de vie - du démarrage à la sortie ou à l'introduction en bourse - à l'échelle de l'Amérique du Nord. En un peu plus d'un an depuis son lancement, le groupe a financé bon nombre d'entreprises à forte croissance, tant au Canada qu'aux États-Unis.

« Nous nous efforçons de trouver des moyens de faire avancer l'économie de l'innovation et d'aider les entreprises à être concurrentielles ici au Canada et à l'échelle mondiale, a déclaré André Salvi, chef, Technologie et innovation, BMO Banque de Montréal. Notre capacité continue à le faire revient à comprendre les besoins uniques des entreprises actives dans cet espace. »

« Le Canada a la possibilité d'être une économie d'innovation de premier plan que nous continuons de considérer comme un secteur vital, de poursuivre David Wismer, chef mondial, Technologies et services aux entreprises, BMO Marchés des capitaux. Le soutien que notre équipe fournit pour aider les entreprises à accéder aux marchés des capitaux en Amérique du Nord continuera de leur permettre de poursuivre leurs objectifs stratégiques et de réaliser leur potentiel de croissance. »

Le rapport, inclus dans le bulletin financier hebdomadaire Focus des Études économiques de BMO, peut être téléchargé sur economics.bmo.com (en anglais).

