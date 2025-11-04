À l'approche du Mois de la sensibilisation au diabète, la Société canadienne d'ophtalmologie insiste sur l'importance du dépistage précoce.

TORONTO, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage national réalisé par la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) révèle un manque de sensibilisation préoccupant concernant la perte de vision liée au diabète, alors que seul un Canadien sur quatre (25 %) connaît la rétinopathie diabétique , une importante cause de cécité chez les adultes.

Tandis que plus de neuf Canadiens sur dix (92 %) affirment qu'il est important d'avoir accès à des examens de la vue et à des traitements oculaires novateurs, seuls les trois quarts (75 %) d'entre eux estiment y avoir réellement accès. Cet écart entre la sensibilisation et l'accessibilité présente de graves risques pour les Canadiennes et Canadiens atteints de diabète, chez qui une détection précoce peut prévenir jusqu'à 90 % de la perte de vision causée par la rétinopathie diabétique.

« Trois Canadiens sur quatre ignorent que le diabète peut provoquer une perte de vision, ce qui met de nombreuses personnes à risque », déclare la Dre Mona Dagher, présidente de la Société canadienne d'ophtalmologie. « La détection précoce, en particulier pour les personnes diabétiques, est essentielle, puisqu'elle permet aux professionnels des soins oculaires de repérer des changements à la rétine avant qu'ils ne causent des dommages importants et d'offrir rapidement des traitements ou des orientations en fonction de la situation de chaque personne. Protéger sa vision commence par la sensibilisation et l'action, et les Canadiennes et Canadiens devraient faire de la santé oculaire une priorité chaque année. »

Un écart de sensibilisation qui se creuse malgré une bonne connaissance générale de la santé oculaire

Les résultats du récent sondage national mené par la SCO montrent que même si la plupart des Canadiennes et Canadiens connaissent les maladies oculaires courantes, comme les cataractes (65 %) et le glaucome (53 %), la rétinopathie diabétique demeure la moins connue et se situe bien en dessous d'affections pourtant moins répandues.

C'est chez les adultes plus âgés (27 % chez les personnes de plus de 55 ans) et les femmes (27 % comparativement à 23 % chez les hommes) que le degré de connaissance est le plus élevé, mais toujours bien loin de ce qu'il devrait être, compte tenu de la prévalence croissante du diabète dans tous les groupes d'âge.

La technologie et l'innovation pour combler l'écart

Les Canadiennes et Canadiens appuient massivement l'utilisation de l'innovation dans les soins oculaires. En effet, 92 % d'entre eux affirment qu'il est important d'avoir accès à des examens et traitements avancés, tandis que la moitié (52 %) sont ouverts aux technologies comme l'intelligence artificielle pour aider à poser un diagnostic. Ces outils pourraient jouer un rôle essentiel pour améliorer le dépistage et la prévention, en particulier dans les régions rurales et mal desservies.

« Nous observons des avancées rapides en imagerie diagnostique et dépistage appuyé par l'IA pouvant contribuer à détecter plus tôt que jamais les maladies oculaires liées au diabète. Mais la sensibilisation et l'accès sont tout aussi importants. La population canadienne doit savoir à quel moment se faire examiner et qui consulter », affirme la Dre Dagher.

Appel à une santé oculaire proactive

Au cours du Mois de la sensibilisation au diabète, la SCO encourage les Canadiennes et Canadiens atteints de diabète ou à risque de développer la maladie de prendre un rendez-vous pour un examen de la vue complet.

Des contrôles réguliers peuvent aider à détecter les premiers signes de rétinopathie diabétique avant l'apparition de symptômes, et ainsi protéger la vision et améliorer les résultats à long terme.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca.

SOURCE Canadian Ophthalmological Society

Pour les demandes des médias ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Shubhi Sinha, BlueSky Communications, [email protected]