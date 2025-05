Les conclusions du sondage, publiées durant le Mois de la santé visuelle, mettent en lumière un engagement national fort à l'égard des soins oculaires ainsi qu'une occasion de sensibiliser davantage la population canadienne.

TORONTO, le 2 mai 2025 /CNW/ - La capacité de voir façonne chaque aspect de notre vie, et selon un récent sondage réalisé à l'échelle nationale par la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO), la vaste majorité (97 %) des Canadiennes et Canadiens considèrent la santé oculaire comme un élément essentiel de leur bien-être général. Pourtant, seulement la moitié d'entre eux estiment connaître les facteurs contribuant à la santé de leurs yeux. À l'occasion du lancement du Mois de la santé visuelle, la SCO insiste sur l'importance d'une éducation continue pour sensibiliser la population, promouvoir des examens de la vue réguliers et améliorer l'accès à des soins oculaires de qualité pour l'ensemble de la population canadienne.

La Société canadienne d’ophtalmologie (Groupe CNW/Canadian Ophthalmological Society)

Les Canadiennes et Canadiens considèrent maintenant la santé oculaire comme une priorité absolue, mais des lacunes en matière de connaissances persistent.

Même si la majorité des Canadiennes et Canadiens (83 %) affirment prioriser leur santé oculaire, seuls 53 % d'entre eux se disent bien informés des options de traitement pour des problèmes oculaires gaves ou des maladies oculaires comme les cataractes (52 %), l'une des principales causes de cécité. Chez les 55 ans et plus, 68 % affirment bien connaître les symptômes et signes précoces de cette affection, comparativement à 41 % chez les 18 à 34 ans, bien que les cataractes puissent survenir à n'importe quel âge.

« Bien que la majorité des Canadiennes et des Canadiens reconnaissent l'importance de la santé oculaire, beaucoup demeurent mal informés sur les maladies oculaires auxquelles ils sont exposés et sur les symptômes à surveiller », affirme la Dre Mona Dagher, présidente de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Les résultats de ce sondage soulignent l'urgence d'une meilleure éducation du public, afin de permettre à la population d'adopter des mesures proactives, comme des examens de la vue réguliers, pour préserver sa vision. »

Renseignements supplémentaires :

Les Canadiennes et Canadiens sont en faveur d'innovations dans les soins oculaires, et 92 % d'entre eux estiment essentiel d'avoir accès aux dernières avancées. Les trois quarts (75 %) des répondants jugent avoir accès à ces innovations, mais seulement 52 % se sentent à l'aise avec les diagnostics assistés par l'IA.

Les préoccupations liées aux effets du temps d'écran sur la santé oculaire des enfants restent élevées alors que 82 % de la population canadienne s'en inquiète, soit un niveau équivalent à celui de 2024.

Trente-huit pour cent des répondants déclarent que les conditions météorologiques extrêmes ont eu des conséquences négatives sur leur santé oculaire au cours de la dernière année, ce qui démontre une préoccupation croissante à l'égard des facteurs environnementaux.

Même si 56 % des Canadiennes et Canadiens savent que les ophtalmologistes sont des médecins spécialistes formés à la chirurgie, 17 % ignorent ce qu'ils font et 28 % ont une perception erronée de leur rôle.

Efforts de représentation et action politique nécessaires

Malgré une sensibilisation croissante en général, 56 % des Canadiennes et Canadiens estiment que la santé oculaire n'est pas traitée avec la même importance que les autres priorités du système de santé. Cette perception met en lumière la nécessité d'accroître la mobilisation et les actions politiques pour veiller à ce que la santé oculaire soit intégrée aux priorités nationales.

« L'urgence d'agir est manifeste », affirme la Dre Nina Ahuja, présidente du Conseil des grands enjeux de la profession de la SCO. « L'adoption du projet de loi C-284, Loi prévoyant l'élaboration d'une stratégie nationale sur les soins oculaires, constitue un important pas en avant. Ces résultats renforcent notre détermination à faire progresser la santé visuelle et à garantir l'accès à des soins oculaires optimaux pour l'ensemble de la population canadienne. »

Pour en savoir plus sur le rôle de l'ophtalmologiste et sur les principales maladies oculaires et pour obtenir des renseignements sur la santé oculaire en général, visitez voirlespossibilites.ca.

À propos du sondage

Voici quelques-uns des résultats d'un sondage Ipsos réalisé entre le 20 et le 23 mars pour le compte de la Société canadienne d'ophtalmologie. Le sondage a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1 501 Canadiennes et Canadiens de 18 ans et plus, interrogés en ligne à partir du panel Ipsos. Une pondération a été appliquée pour équilibrer les données démographiques afin que la composition de l'échantillon soit représentative de la population adulte selon les données du recensement et fournisse des résultats se rapprochant de l'univers échantillonnal. La précision des sondages en ligne Ipsos s'exprime par un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est précis à ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si l'ensemble de la population canadienne avait été interrogée. Les sous-échantillons présentent un intervalle de crédibilité élargi.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale en matière de soins oculaires et visuels au Canada. Nous avons à cœur de garantir des soins oculaires médicaux et chirurgicaux de la plus haute qualité en faisant la promotion de l'excellence en ophtalmologie et en accompagnant nos quelque 900 membres et 200 résidents. La SCO collabore avec le gouvernement, les sociétés de spécialités, les communautés universitaires (ACUPO), les partenaires provinciaux et les groupes de patients pour plaider en faveur d'une politique en matière de santé oculaire. À titre de prestataire d'activités de DPC agréé par l'entremise du CRMCC et de société affiliée à l'AMC, la SCO s'engage à faire progresser les soins oculaires. Apprenez-en plus à cos-sco.ca .

SOURCE Canadian Ophthalmological Society

Pour les demandes des médias ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Shubhi Sinha, BlueSky Communications, [email protected]