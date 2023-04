OTTAWA, ON, le 13 avril 2023 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait éviter une récession au 1er semestre 2023 avec un taux de croissance de 2,5 % au 1er trimestre et de 1,2 % au 2e trimestre.

L'inflation basée sur l'Indice des prix à la consommation (IPC) total et celle excluant les aliments et l'énergie ont poursuivi leur déclin au 1er trimestre 2023 par rapport à l'année précédente pour atteindre respectivement 5,2 % et 4,8 %. Selon nos prévisions, l'inflation basée sur ces indices devrait atteindre respectivement 3,3 % et 3,7 % au 2e trimestre.

« Nos prévisions économiques indiquent un ralentissement de l'inflation. Bien que celle-ci demeure élevée, nous prévoyons que le taux annualisé de l'inflation fondamentale d'un trimestre à l'autre atteindra 2,8 % au 2e trimestre. Ce chiffre se situe dans la fourchette cible de la Banque du Canada, qui est de 1 à 3 %, ce qui appuie sa décision de geler les augmentations des taux d'intérêt pour l'instant. Les prévisions concernant le PIB et l'inflation sont encourageantes. Cependant, la hausse des prix de l'énergie à court terme résultant des réductions de la production du pétrole récemment annoncées par l'OPEP+ pourrait ralentir la reprise des petites entreprises », souligne Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Les ventes au détail se sont contractées de 0,9 % au 1er trimestre, tout en restant plus élevées qu'il y a un an. Au 2e trimestre, les ventes devraient croître de 0,6 %.

L'investissement privé devrait se contracter de 4,7 % au 1er trimestre et de 1,5 % au 2e trimestre, ce qui reflète une conjecture difficile suscitant de l'incertitude chez les propriétaires d'entreprise.

Stabilisation des taux de postes vacants au 1er trimestre 2023

Le taux de postes vacants du secteur privé canadien est le même qu'auparavant (4,7 %). En tout, 658 900 postes n'ont pas été pourvus.

« Malgré la baisse des taux de postes vacants au Canada, les pénuries de main-d'œuvre demeurent un problème de taille. En effet, il y a 207 800 postes vacants de plus (+46 %) à l'échelle du pays qu'au 1er trimestre 2019, ce qui représentait déjà un sommet historique dans nos données. Nos membres continuent d'affirmer qu'ils sont contraints de travailler plus d'heures et de réduire leur offre de services pour compenser le manque de personnel », explique Laure-Anna Bomal, économiste à la FCEI.

Plusieurs provinces, dont le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Manitoba ont enregistré une légère baisse comparativement au 4e trimestre de 2022. En revanche, au 1er trimestre 2023, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec ont enregistré les taux de postes vacants les plus élevés (soit 5,5 % et 5,2 %, respectivement).

Sur le plan des secteurs, les services personnels, la construction et l'hébergement et la restauration demeurent les plus durement touchés par les pénuries de main-d'œuvre avec des taux de postes vacants s'élevant respectivement à 7,5 %, 6,3 % et 6,1 %.

Au T1 2023, l'augmentation moyenne des salaires demeure élevée malgré une tendance à la baisse

Cette édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME accorde une attention particulière à l'analyse des plans moyens d'augmentation des salaires des entreprises. Ceux-ci ont atteint un sommet de 3,4 % au 2e trimestre 2022, mais après avoir enregistré une première baisse, ils évoluent en dents de scie depuis le 4e trimestre 2022. Dans un contexte où l'inflation est élevée et le marché de l'emploi reste tendu, l'augmentation moyenne des salaires avoisine 3,1 % au 1er trimestre 2023.

Les propriétaires de PME qui peinent à trouver du personnel sont plus susceptibles d'augmenter les salaires. En effet, ceux qui ne manquent pas de personnel prévoient d'augmenter les salaires de 2,4 %, alors que ceux qui manquent de main-d'œuvre qualifiée et semi-qualifiée/non qualifiée prévoient de les augmenter de 3,8 %.

Certains secteurs comme ceux de l'hébergement et la restauration et des transports comptent la plus grande proportion de propriétaires de PME prévoyant d'augmenter les salaires de 6 % ou plus, ce qui a eu un effet important sur les plans moyens d'augmentation des salaires de ces secteurs (4,1 % et 3,6 %, respectivement).

« Les analyses et prévisions basées sur les données des PME suscitent un optimisme prudent à l'approche de l'été. Cependant, les coûts d'exploitation demeurent historiquement élevés et l'environnement des affaires rend difficile le remboursement des dettes pandémiques. Des revenus plus élevés et un contexte plus prévisible seront essentiels au rétablissement réel des entreprises en 2023 », conclut M. Gaudreault.

Cliquez ici pour consulter cette édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME .

